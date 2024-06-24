在Undetectable界面中设置ABCProxy的逐步指南！

在Undetectable中设置ABCProxy：逐步指南

我们很高兴宣布与我们的新合作伙伴ABCProxy完成集成。在超过190个地理位置的数百万代理池中生成代理，无需离开Undetectable。

使用ABCProxy（版本556565）的逐步指南：

要直接从程序中开始生成代理，首先将您的IP地址添加到合作伙伴的网站的“白名单”中。

  1. 打开程序并转到代理管理器在Undetectable。

  1. 在代理管理器窗口中，点击“公文包”图标。

  1. 在合作伙伴代理的弹出窗口中，选择ABCProxy。

  1. 然后选择数量、国家或地区和代理类型。

  1. 点击“生成”按钮。

  1. 一旦代理生成完成，点击“添加代理”按钮将它们添加到代理管理器中。

这里，代理已添加！

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