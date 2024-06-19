2.21: IOS + Chrome 配置，Chromium 126，新增合作代理

新的 Undetectable 浏览器更新 v2.21
呈现最新更新，Undetectable 2.21，其中改进了舒适使用的重要细节，并添加了新的有用功能。
注意 MAC M 系列用户！
要更新 MAC M 系列上的程序，您需要下载并重新安装 Undetectable。
新增功能
自动浏览器版本更新
在设置中添加了一个新的功能，用于在配置文件中自动更新浏览器版本。启用此选项后，您可以确保浏览器始终是最新的，每次启动时都会自动更新。
IOS + Chrome 配置
配置商店中新增了 IOS + Chrome 配置组合。广泛的配置范围允许您的配置文件看起来像真实用户配置文件，确保最大限度的匿名性和安全性。
新增合作代理
ABCProxy 现在可以直接在程序中使用。使用此服务在网上工作时提供额外的安全性和匿名性。
改进和修复
Chromium 核心更新至版本 126： 新的核心版本确保了浏览器更稳定和更快的性能，以及与互联网人群的有效融合。
优化的配置文件管理器和主屏幕： 现在处理大量配置文件更加方便快捷。
Cookie 文件转移到 Cookie 树： 新功能允许将 Cookie 文件转移到 Cookie 树以便进一步导入。
改进的垃圾箱处理： 现在，在设置中，有一个选项可以禁用垃圾箱，您还可以设置一个清理计时器。在配置文件管理器中也有一个按钮可以直接打开垃圾箱。
更新的程序框架： 提高了性能和稳定性。
修复的登录错误： Enter 键不再将您重定向到网站。
Jun 19, 2024 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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