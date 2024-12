2.21 : Configurations IOS + Chrome, Chromium 126, Nouveaux Proxies Partenaires

Présentation de la dernière mise à jour, Undetectable 2.21, où des détails importants pour une utilisation confortable ont été affinés et de nouvelles fonctionnalités utiles ont été ajoutées.

Attention aux utilisateurs de MAC Série M !

Pour mettre à jour le programme sur MAC série M, vous devez télécharger et réinstaller Undetectable.

Quoi de Neuf

Mise à jour automatique de la version du navigateur

Une nouvelle fonction pour les mises à jour automatiques de la version du navigateur dans le profil a été ajoutée aux paramètres. En activant cette option, vous pouvez être sûr que votre navigateur sera toujours à jour, se mettant automatiquement à jour à chaque lancement.

Configurations IOS + Chrome

De nouvelles combinaisons de configurations IOS + Chrome ont été ajoutées à la boutique de configurations. Une large gamme de configurations permet à vos profils de ressembler à des profils d'utilisateurs réels, garantissant un anonymat et une sécurité maximum.

Nouveaux Proxies Partenaires

ABCProxy est désormais disponible directement dans le programme. Utilisez ce service pour garantir une sécurité et un anonymat supplémentaires lors de votre navigation sur internet.

Améliorations et Corrections

Noyau Chromium mis à jour vers la version 126 : La nouvelle version du noyau garantit des performances plus stables et plus rapides du navigateur, ainsi qu'une intégration efficace avec la foule d'internet.

Gestionnaire de profils et écran principal optimisés : Travailler avec un grand nombre de profils est désormais encore plus pratique et rapide.

Transfert de fichiers de cookies vers l'arbre des cookies : Une nouvelle fonctionnalité permet de transférer les fichiers de cookies vers l'arbre des cookies pour une importation ultérieure.

Amélioration de la gestion de la corbeille : Désormais, dans les paramètres, il y a une option pour désactiver la corbeille, où vous pouvez également configurer un minuteur pour son nettoyage. Il y a aussi un bouton pour ouvrir la corbeille directement dans le gestionnaire de profils.

Framework du programme mis à jour : Amélioration des performances et de la stabilité.

Erreur de connexion corrigée : Le bouton Entrée ne vous redirige plus vers le site.