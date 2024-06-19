2.21: IOS + Chrome конфигурации, Chromium 126, новые партнерские прокси

Представляем вам свежее обновление Undetectable 2.21, в котором были доработаны некоторые важные детали для комфортной работы, а также добавлены новые полезные функции.

Внимание пользователям MAC M-серии!

Для обновления программы на MAC M-серии необходимо заново скачать и переустановить Undetectable.

Что нового добавили

Автоматическое обновление версии браузера

Теперь в настройках появилась функция автоматического обновления версии браузера в профиле. Включив эту опцию, вы можете быть уверены, что ваш браузер будет всегда актуален, обновляясь автоматически при каждом запуске.

IOS + chrome конфигурации

В конфиг шоп были добавлены новые комбинации конфигураций IOS + Chrome. Широкий пул конфигураций позволяет вашим профилям выглядеть как профили настоящих пользователей, обеспечивая максимальную анонимность и защищённость.

Новые партнёрские прокси

ABCProxy теперь доступны прямо в программе. Используйте этот сервис для обеспечения дополнительной безопасности и анонимности при работе в интернете.

Улучшения и исправления

Обновлено ядро Chromium до версии 126: Новая версия ядра обеспечивает более стабильную и быструю работу браузера, а также эффективное слияние с интернет толпой.

Оптимизирован менеджер профилей и главный экран: Работа с большим количеством профилей теперь ещё удобнее и быстрее.

Перенос файлов кукис в дерево кук: Новая функция позволяет переносить файлы кукис в дерево кук для их дальнейшего импорта.

Улучшена работа с корзины: Теперь, в настройках, есть возможность отключения корзины, там же вы можете настроить таймер для ее очистки. Еще появилась кнопка для открытия корзины прямо в менеджере профилей.

Обновлён фреймворк программы: Улучшение производительности и стабильности работы.

Исправлена ошибка логина: Кнопка Enter больше не перенаправляет вас на сайт.