Cómo usar el Sincronizador de Perfiles en el navegador Undetectable: Una guía paso a paso

La función de Sincronización de perfiles permite realizar las mismas acciones simultáneamente en varios perfiles. Desde el momento en que se inicia la sincronización, las acciones realizadas en la ventana principal se reproducirán automáticamente o se sincronizarán en otras ventanas. Por ejemplo, escribir texto, abrir nuevas pestañas, desplazarse por las redes sociales, gestionar extensiones, entre otras cosas.

Guía paso a paso para utilizar el Sincronizador

El Sincronizador está disponible para todos los usuarios del navegador Undetectable en cualquier plan de pago. Para utilizarlo, debes seguir estos pasos:

Abrir los perfiles en los que se realizarán las acciones sincrónicas. Para iniciar rápidamente, puedes utilizar el administrador de perfiles. Abre el administrador de perfiles, selecciona los perfiles deseados y ábrelos. Si no hay perfiles creados, puedes utilizar la creación masiva.

Selecciona la opción "Sincronización" en el menú principal.

Selecciona los perfiles que deseas sincronizar. Puedes seleccionar todos los perfiles abiertos de una vez utilizando una casilla de verificación especial. En esta etapa, también puedes determinar qué ventana será la principal y cuáles serán las secundarias. Simplemente selecciona el perfil en la tabla que deseas hacer principal, haz clic en los tres puntos junto a él y selecciona "Hacer principal".

Luego, haz clic en "Iniciar Sincronización". Ahora puedes configurar la disposición de las ventanas. Puedes organizarlas automáticamente en cascada, en una o dos filas, o llevar la ventana del perfil principal al frente.

Opcionalmente, puedes cambiar la ventana principal durante el proceso, reiniciar la sincronización si algo no va según lo planeado, abrir una pestaña idéntica a la del perfil principal o cerrar todas las pestañas en todos los perfiles y abrir un enlace insertado.

❗Actualmente, el Sincronizador solo está disponible en Windows. Si encuentras errores durante el proceso, ponte en contacto con el soporte técnico.

Cómo trabajar con un perfil secundario

Si necesitas realizar alguna acción en una ventana secundaria sin afectar a las demás ventanas secundarias, simplemente hazlo. Estas acciones no detendrán la sincronización y, al volver a controlar el perfil principal, la sincronización continuará funcionando de manera normal. De esta manera, puedes ingresar contraseñas, realizar autenticaciones, etc., en situaciones en las que las acciones no deben ser completamente idénticas.

Para qué sirve el Sincronizador

Es la solución perfecta para aquellos que desean automatizar su flujo de trabajo sin tener habilidades especiales en la escritura de scripts y el uso de API.

Es adecuado para airdrops y cualquier actividad relacionada con la criptomoneda.

Ayuda a calentar cuentas en redes sociales de manera efectiva.

Puede utilizarse para publicar anuncios, publicidad, productos y servicios rápidamente en varios tablones de anuncios, entre otros.

Es útil para la recopilación de datos.

En resumen, las posibilidades son limitadas solo por tu imaginación.