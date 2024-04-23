留下您的反馈从未如此简单- 新Undetectable 更新2.19

反馈和便捷性 - 在Undetectable 2.19中的新功能
从简化反馈和最新的Chromium引擎到字体随机化和高级配置文件克隆—每个功能都旨在增强对账户的使用便捷、隐私和信任。让我们更仔细地看看每个观点：
快速报告问题或建议想法
在程序的左侧菜单中，“账户”图标上方出现了一个“反馈”按钮。点击它，您可以在程序界面中直接报告问题、分享想法或留下反馈。
Chromium 核心更新至版本 124
更新到最新版本的Chromium核心不仅可以刷新浏览器，还有助于在数百万其他互联网用户中保持不被检测到。除了遵守最新的Web标准和安全功能外，您的互联网体验和某些设置将与大多数用户相同，有助于实现更安全和私密的互联网使用，这对于那些重视高水平的信任和机密性的人尤为重要。
浏览器字体随机化
已添加了随机模式以进行字体替换。当激活时，将为每个新创建的配置文件生成一个独特的字体列表，即使使用相同的设置。默认情况下，字体会从配置中获取。
将 Cookies 批量导入到多个配置文件中
现在，您可以选择多个配置文件和多个cookie文件进行导入。如果选择的配置文件多于文件，则cookie将以轮询方式导入。
克隆浏览器配置文件
我们已经改进并替换了个人资料管理者中先前存在的“复制”功能，改为“克隆”功能。通过部分克隆个人资料，新个人资料将包含所有必要的信息：
- 设置;
- 浏览器类型;
- 操作系统;
- 附加设置;
- 语言;
- 代理;
- 标签;
- 文件夹;
- 组;
- 档案类型;
- 核心;
- 主页;
- 书签。
在创建配置文件的部分克隆时，以下内容 不会 转移：
- Cookies;
- 缓存;
- 账户;
- 笔记。
一个全面的克隆是一个全新的配置文件，具有完全相同的替换和设置。它的工作方式类似于已删除的“复制”功能。
其他更改
- 已向 API 中添加了用于与代理管理器一起使用的新功能;
- 已对主要设置的设计进行了修订;
- 已修复了一个导致扩展程序由于缓存错误而关闭不正确，需要重新启动配置文件的错误。
Apr 23, 2024 1 min
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