服务器维护公告和用户个人资料清理：你需要了解的内容

请注意: 服务器维护工作
自第一次推出以来，已有超过10万用户使用Undetectable。这样的增长要求我们扩展我们的网络基础设施，以保持速度和高系统可靠性。我们需要5个小时来过渡到新设备。这段时间包括直接的技术工作和深入测试，以保护您的数据免受潜在错误的影响。
在维护工作期间，Undetectable 浏览器将不可用。
什麼時候？
2024年4月28日（星期日），从08:00至13:00格林尼治标准时间。 我们选择这个时间来最大程度地减少对我们的用户和他们的项目的影响。
定期清理不活跃用户档案
为了提高活跃用户的性能，我们决定定期清除服务器上的不活跃用户配置文件。从指定日期开始，将根据以下条款启动自动清理：
- 在过去六个月未登录Undetectable程序的免费许可证用户；
- 付费许可证已过期且在过去一年未登录Undetectable程序的用户。
如果您定期使用Undetectable，这些更改将不会影响您。在任何删除操作之前，我们会通过电子邮件通知您。请确保查看您的电子邮件。
如何保存您的个人资料？
只需登录软件，或转移您的 cookie 和帐户数据。
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