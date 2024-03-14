在 UnDetectable 浏览器中设置 Astro 代理：分步指南

如何使用Astro代理服务器与Undetectable?

Astro是一个用于数据收集的基础设施，是一个值得信赖的供应商，拥有可靠的住宅、移动和服务器代理池。租用代理的成本低于许多市场参与者。您可以以以下价格购买代理：每1GB起价为$3.65。如果我们逐点列出主要优势，列表将如下所示：

KYC/AML政策确保了代理在使用周期中的道德性。每个地址都经过验证；

拥有广泛地理位置的移动和住宅代理。Astro通过100多个国家的真实设备提供连接。快速访问代理：下单 - 收到；

所有代理都是动态的。无论您订购哪个个别代理，都可以随时更改外部IP。轮换由计时器设置，用于每次新连接或根据请求（包括API命令）。新IP将与先前的IP位于同一池中（国家、城市、提供商）；

真正高达99.9%的正常运行时间。通常这些都是广告宣称，但Astro仔细监控其代理池，并丢弃不活跃和“烧毁”的IP；

方便的Web界面。所有设置都集中在一个页面上。所有内容都在一个地方：代理选择、它们的地理位置、费率和流量监控 - 都在一个屏幕上；

灵活的费率体系。Astro专注于流量套餐（从100 MB到300 GB），尽管它也提供按使用量付费的选项。这样可以便宜购买代理，而不必担心未使用的MB会被浪费 - 代理租赁只是延长了一个月，而不会损失金钱和时间；

具有方便命令编辑器和准备好的设置的API，可用于使用OpenVPN与固定和移动操作系统的代理服务器（Windows、macOS、Android、iOS、MikroTik）。可用TLS加密。您可以通过安全通道路由所有流量；

具有从您转介的用户的每笔付款中向您的个人帐户提供一定比例的推荐系统（RevShare）（10%-15%，通过您的合作伙伴链接注册用户增长）；

无限制的免费代理测试，可访问所有IP和功能（您的个人帐户将获得3美元的奖励金额；您可以用它购买移动、住宅或服务器代理）；

基于人工智能的系统，用于防止违反使用条款（除了手动监控）；

可互换的HTTP(S)和SOCKS5协议；

与浏览器自动化软件、营销工具、反检测浏览器兼容。

Astro的全面评估和一个不错的奖励 - 在购买代理时享受10%的折扣我们的文章。

现在让我们继续使用Astro的代理服务器，在一个可靠且经过验证的反检测浏览器中 - Undetectable。

使用Undetectable设置使用Astro的代理连接指南

要开始，您需要最好的代理：住宅和移动代理，它们最适合与Undetectable一起使用。在Astro网站上，您可以购买一个端口，免费访问整个IP地址池。这些是您的个人代理，具有更改外部IP的能力。限制仅由代理类型设置：您可以廉价购买移动代理、住宅代理或服务器代理。

要做到这一点，您需要点击“添加端口”按钮。

在窗口中指定必要的参数：连接名称（1）、网络类型（代理）和地理位置（3）、更改外部IP的频率和方法（4）、所需的流量量（5）。还有一个用于输入优惠码的空间（2）。

请注意，使用促销代码"Undetectable.io"将为您提供10%的折扣(2)!

要确认从Astro租用代理的操作，请点击“保存”按钮（6）。

现在复制IP地址和端口号以建立代理连接在Undetectable。您可以通过两种方式完成：手动（如果您有一个或两个租用的代理）或通过将所有代理导出到名为ports.txt的列表（当您有许多代理地址并且手动输入它们需要很长时间时很方便）。

方法1：手动

请注意，您可以单独复制IP（1）或一次性复制整个地址（2、3）：IP、端口、用户名和密码。正如您所看到的，Astro允许您同时使用HTTP(S)（2）和SOCKS5（3）。在下面是登录名和密码（4），它们也可以一键复制到剪贴板。

方法2：自动

按下“全部导出”按钮（5）。将会弹出一个窗口。

您可以按照括号中指示的方式保持设置不变，这些设置足以进行连接。但是，如果要使用API进行自动IP更改，则需要在字符串中使用密钥{link}。

复制必要数据 - 并打开浏览器！556565！

在浏览器菜单中，选择“代理”，将打开一个新窗口 - “代理管理器”。在那里，您将找到连接到浏览器的代理服务器的所有IP地址。然后，您可以将其中任何一个附加到现有配置文件或新创建的配置文件中。

您可以使用与在Astro网站上相同的两种方法添加单个代理：手动和自动。

方法1：手动设置代理

按下“新代理”按钮（2）。

在打开的窗口中，选择协议（HTTP(S)或SOCKS5），然后粘贴复制的数据。要通过API获取更改IP的链接，请返回Astro网站并单击左侧指定的按钮（1）。然后单击其中一个GET命令（2），并复制获取的URL（3）。

之后，返回到设置！556565！并将复制的文本粘贴到“IP更改链接”窗口中。检查代理并保存。

方法2：批量导入

按下“导入”按钮（1）。

如果您使用默认设置导出Astro代理列表，则浏览器中的“格式”窗口将如上图所示。选择保存的文件ports.txt，点击“添加” - 整个代理服务器列表将显示在表格中。

检查代理：状态应为“活跃”。一切就绪，恭喜！

现在，对于任何新的或现有的个人资料，您都可以通过主菜单选择添加的代理。通过Astro提供的最佳移动和住宅代理增强卓越的功能！确保在互联网上进行高效和安全的工作！