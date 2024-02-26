Undetectable 浏览器更新 2.17.0：隐形cookie 机器人，新的铬核心等。

Undetectable v2.17.0 更新
我们很高兴向您介绍我们浏览器的期待已久的更新，包括一系列重大改进和新功能，旨在简化您的工作并提高使用效率。
长期等待的配置文件购物车
现在，删除配置文件时，它不会立即永久消失。相反，配置文件将被移到本地购物车中，并在两周内存储。这为您提供了恢复意外删除的配置文件的机会，无需任何麻烦。可以通过在配置文件管理器的过滤器中选择“Deleted”状态来轻松找到购物车中的配置文件。
值得注意的是，删除的本地和云配置文件都会进入购物车，但通过云面板删除的云配置文件无法恢复。
代理的新功能：启动前检查、API 和替代检查器
我们引入了几项代理服务器的新功能，以最小化不工作代理的问题：
- 启动配置文件前的代理检查： 设置中的新选项可以防止使用不工作的代理启动配置文件，确保更稳定的操作。
- 代理检查 API： 现在，您可以使用我们的 API 检查代理状态。这允许您在自动化操作中及时响应代理问题，直到故障排除或连接恢复之前停止配置文件的工作。
- 选择替代代理检查器： 设置中新增了选择替代服务以检查代理的选项，为网络设置提供额外的灵活性。
升级到 Chromium 122 版本的内核
我们将 Chromium 内核升级到了最新版本，这不仅可以更好地融入普通网民中，还提高了与网站的兼容性和浏览器的总体性能。
隐形 cookies-机器人
添加了一种新的选项，允许在 Headless 模式（不显示界面）下运行配置文件，这对于在后台自动执行任务而不进行视觉干预非常有用。
默认设置的随机化
为新配置文件的默认设置添加了 Screen、RAM、CPU 参数的 Random 选项。启用后，这些参数将在每次创建配置文件时随机化，而不是取自配置。
修复的错误
- 修复了一个错误，即使服务器返回错误，配置文件的组也会在程序中更改；
- 修复了一个错误，如果通过“Fast start”按钮创建配置文件，然后退出账户并重新登录，程序会关闭。
Feb 26, 2024 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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