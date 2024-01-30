Undetectable 2.16：增强功能，指纹和管理

Undetectable，您可靠的反检测浏览器，很高兴向您介绍我们的最新更新 - 版本2.16。在本文中，我们将介绍主要的更改和改进，使您的使用体验更加舒适和安全。

将Chromium核心升级到121版本

新版本的关键变化之一是将Chromium核心升级到121版本。这将提供更好的“融入”，使浏览器更加稳定和快速，并支持最新的技术变化。

改进指纹（配置）

此更新对指纹（配置）进行了一些小的改进。现在，在新的配置中，字体替换更加高效。此外，配置商店现在更准确地确定操作系统的版本。将来，改进的识别将添加到程序中。

创建具有未知UA的配置文件

现在，在创建具有未知User Agent（UA）的配置文件时，Accept Language的值将自动填充为默认值，从而实现更有效和便捷的使用。

配置文件启动顺序的超时

配置文件启动顺序中引入了超时。如果配置文件在一分钟内未启动，则系统将显示错误并自动启动下一个排队的配置文件，以实现更平滑的运行。

方便的管理

在配置文件设置中编辑保存的代理：现在，您可以直接从配置文件设置中轻松编辑保存的代理。

在运行的配置文件中搜索帐户：添加了在运行的配置文件设置的“帐户”选项卡中进行搜索的功能，以实现更方便的管理。

通过配置文件管理器批量设置代理：现在，在配置文件管理器中，您可以选择多个配置文件并为它们分配多个代理，这些代理将按顺序设置。

为新配置文件设置起始页：添加了在创建过程中为配置文件设置起始页的功能。之前，只有在保存配置文件后才能使用此功能。

通过配置文件管理器批量设置起始页和启动选项：现在，您可以通过配置文件管理器批量设置起始页和启动选项，以节省时间。

修复的错误