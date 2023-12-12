新的铬核心和有趣的创新在不可检测更新 2.15.0 中。

更新到 Chromium 120 版核心

在当今时代，只需点击一下即可在全球数百万设备上更新 Chrome，使用过时的浏览器内核版本可能会引起反欺诈系统的注意。通过将 Chromium 及时更新到 120 版本，我们确保您不会在人群中显眼。

节省空间和提高速度：关闭 IndexedDB 传输

“在导出配置文件时传输 IndexedDB” - 这个功能将成为我们所有用户的真正礼物。现在，您可以选择在导出配置文件时是否传输 IndexedDB。这意味着在关闭“传输 IndexedDB”选项时，配置文件在导出到文件或云端时将占用更少的空间，并且同步速度更快。

什么是 IndexedDB 传输？

IndexedDB 是浏览器中的内置数据库，用于在客户端存储 Web 应用程序的数据。

这个新功能是如何工作的？

当启用 IndexedDB 传输时，配置文件在导出到文件或云端时将包含 IndexedDB 数据。另一方面，关闭“传输 IndexedDB”选项后，配置文件的大小将显著减小，因为不包含 IndexedDB 数据。

这对您来说为什么重要？

节省空间： 关闭 IndexedDB 传输可以减小配置文件的大小，这对于需要在有限空间中存储或传输配置文件的用户尤为重要。

节省时间和流量： 传输 IndexedDB 数据可能是一项耗时的任务，尤其是在处理大量信息时。关闭此选项可以加快配置文件的导出和加载过程，节省您的时间和网络流量。

如何启用/禁用 IndexedDB 传输？

只需进入浏览器设置，找到“在导出配置文件时传输 IndexedDB”选项，并根据您的需求选择适当的选项。

5 个新的独特功能

让我们更详细地了解一下这些额外的创新功能，使 Undetectable 成为更加独特和高效的工具，以确保您的在线安全和匿名性。

1. 在团队合作中检查配置文件的实时性

现在，在新版本中启动配置文件时，系统会自动检查该配置文件所运行的核心版本。如果团队中的任何成员未更新到最新版本，该配置文件将无法在其设备上运行。

2. 改进的音频指纹添加噪音功能

我们特别关注保护您的音频识别，因此在此更新中，我们大大改进了音频指纹添加噪音的功能。现在，您的音频配置文件将更难被识别。

3. 关闭 WebRTC 的能力：更全面地控制您的隐私

新版本允许用户完全关闭 WebRTC。这使您能够更加强化您在在线环境中的隐私保护措施。无论您的需求如何，您现在都可以完全控制反检测浏览器中使用 WebRTC。

4. 代理检查器

代理检查器怎么样了？- 它仍然可以检查访问网络上最流行的网站，但速度提高了数倍！

5. 在创建 Google 帐号时保存密码

根据您的要求，我们已经添加了在创建 Google 帐号时将数据保存到标准密码管理器的功能。

修复的错误：