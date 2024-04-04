Подключение ABCProxy к браузеру Undetectable: пошаговое руководство

Эта статья познакомит вас с тем: Как подключить жилой прокси ABCProxy на Undetectable Antidetect Browser.

Откройте ABCproxy.com, пополните счет и перейдите на приборную панель.

На приборной панели вы можете просмотреть такие данные, как баланс, время использования, активы и т. д.

(Вы можете использовать API/пароль учетной записи, 2 способа получить IP прокси и использовать его)

Настройка белых списков IP-адресов + создание паролей распознанных учетных записей

Добавьте IP-адреса, которые должны использовать прокси, в белый список для удобства использования

Создайте имя суб-аккаунта + пароль, и установите ограничение на использование ГБ для IP.

Извлечение API для получения прокси

Установите количество IP-адресов для извлечения через API

Выберите соответствующую страну/регион Установите протокол http/https/socks5

выберите формат/разделитель, после чего вы можете сгенерировать ссылку и скопировать ее для использования.

Проверка подлинности пароля для получения прокси-сервера

Выберите страну/регион, адрес прокси-сервера, режим IP;

Выберите существующий субаккаунт или создайте новый субаккаунт;

В качестве опции можно задать количество IP-адресов для генерации ссылки, подтверждающей использование прокси.

Запись использования трафика

Отображение IP-трафика в реальном времени, использование данных прокси-сервера с первого взгляда.

Скачайте и установите Undetectable Antidetect Browser

В панели управления нажмите "Создать профиль",

В разделе "Новый профиль" введите имя, нажмите "Сохранить".

Выберите "Новый прокси", нажмите "socks5".

Введите Ip информацию abcproxy (IP и порт), проверьте и сохраните прокси,

Вы можете проверить, находится ли выбранный IP прокси в сети,

выполнять избранные операции и т.д. в "Today List".

Нажмите на значок или "открыть", чтобы запустить браузер, Proxy Успешно