Подключение ABCProxy к браузеру Undetectable: пошаговое руководство

Инструкция по подключению ABCProxy к Undetectable
Эта статья познакомит вас с тем: Как подключить жилой прокси ABCProxy на Undetectable Antidetect Browser.
Откройте ABCproxy.com, пополните счет и перейдите на приборную панель.
На приборной панели вы можете просмотреть такие данные, как баланс, время использования, активы и т. д.
(Вы можете использовать API/пароль учетной записи, 2 способа получить IP прокси и использовать его)
Настройка белых списков IP-адресов + создание паролей распознанных учетных записей
Добавьте IP-адреса, которые должны использовать прокси, в белый список для удобства использования
Создайте имя суб-аккаунта + пароль, и установите ограничение на использование ГБ для IP.
Извлечение API для получения прокси
Установите количество IP-адресов для извлечения через API
Выберите соответствующую страну/регион Установите протокол http/https/socks5
выберите формат/разделитель, после чего вы можете сгенерировать ссылку и скопировать ее для использования.
Проверка подлинности пароля для получения прокси-сервера
Выберите страну/регион, адрес прокси-сервера, режим IP;
Выберите существующий субаккаунт или создайте новый субаккаунт;
В качестве опции можно задать количество IP-адресов для генерации ссылки, подтверждающей использование прокси.
Запись использования трафика
Отображение IP-трафика в реальном времени, использование данных прокси-сервера с первого взгляда.
Скачайте и установите Undetectable Antidetect Browser
В панели управления нажмите "Создать профиль",
В разделе "Новый профиль" введите имя, нажмите "Сохранить".
Выберите "Новый прокси", нажмите "socks5".
Введите Ip информацию abcproxy (IP и порт), проверьте и сохраните прокси,
Вы можете проверить, находится ли выбранный IP прокси в сети,
выполнять избранные операции и т.д. в "Today List".
Нажмите на значок или "открыть", чтобы запустить браузер, Proxy Успешно