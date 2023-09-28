Синхронизация профилей, передача куки и закладок и многое другое в новом обновлении Undetectable 2.11

Undetectable браузер 2.11: Синхронизатор профилей, перенос cookies и закладок
Ура! Представляем новое обновление браузера Undetectable. Мы рассмотрим убойные функции, такие как Синхронизатор профилей, импорт файлов cookie и закладок, а также внесенные улучшения в безопасность и функциональность браузера.
Встречайте Синхронизатор Undetectable
Мы рады представить вам новую и мощную функцию - Синхронизатор Undetectable. Он позволяет вам выполнять одни и те же действия одновременно в нескольких профилях. Независимо от того, используете ли вы несколько аккаунтов для управления рекламой, фарма, или просто прогрева профилей, Синхронизатор поможет вам управлять ими гораздо проще и эффективнее.
Как это работает
С момента нажатия на кнопку синхронизации, ваши действия в главном окне будет повторяться или синхронизироваться в других окнах. Например, набор текста, открытие новых вкладок, скроллинг социальных сетей, установка расширений и т.д.
❗На данный момент, эта функция доступна только на Windows. Если в процессе работы появятся ошибки, обратитесь в техническую поддержку.
Как использовать Синхронизатор в Undetectable
- Для начала, откройте профили, в которых вы хотите выполнять однотипные действия. Чтобы сделать это быстро и легко, используйте менеджер профилей. Просто выберите нужные профили в таблице и запустите их.
- В главном меню Undetectable найдите раздел "Синхронизация" и перейдите в него.
- В появившемся окне, выберите профили, которыми вы хотите управлять и нажмите “Начать”.
- Воспользуйтесь настройкой расположения окон. Их можно автоматически разместить каскадом, в одну или две линии, или вынести окно главного профиля на передний план.
Дополнительно, с помощью синхронизатора вы можете изменить главное окно, перезапустить синхронизацию, если что-то идет не по плану, открыть вкладку, идентичную той, что в главном профиле, или закрыть все вкладки во всех профилях и открыть вставленную ссылку.
Все действия, выполненные в главном окне браузера, будут автоматически повторяться в других окнах браузера. При этом вы можете использовать управляемые окна независимо, и это не повлияет на синхронизацию с другими окнами.
В сочетании с функцией имитации человеческого ввода и менеджером профилей, ваша интернет активность выйдет на новый уровень!
Расширение для переноса cookie в Undetectable браузер
Теперь браузер Undetectable позволяет импортировать файлы cookie из других браузеров, включая антидетекты. Это позволяет сохранить и использовать в Undetectable браузере важные данные, такие как авторизация на сайтах, предпочтения пользователя и другую персонализированную информацию.
Как импортировать cookies из браузера
Чтобы импортировать файлы cookie в браузер Undetectable, выполните следующие шаги:
- Установите расширение Undetectable для браузера. Сейчас оно доступно в магазине приложений Google и в дополнениях для Firefox.
- Откройте свой обычный браузер, из которого вы хотите импортировать файлы cookie, и найдите иконку расширений. Далее найдите иконку расширения от Undetectable и щелкните по ней.
- Затем придумайте имя для нового профиля и убедитесь, что порт в расширении совпадает с портом в программе Undetectable браузера. Чтобы проверить порт в программе Undetectable, откройте ее и перейдите в раздел "Settings". Там вы найдете "API address".
- После ввода имени профиля и проверки порта, нажмите кнопку "Create profile" в расширении.
- Теперь в программе Undetectable браузера появится новый профиль с импортированными файлами cookie и другими данными из вашего обычного браузера.
Обратите внимание, что импорт файлов cookie может быть доступен только для определенных браузеров и версий, которые поддерживают установку расширений.
Импорт закладок в браузерный профиль
С этим обновлением появилась возможность импортировать браузерные закладки в профили через менеджер профилей в Undetectable. Эта функция может пригодиться при переходе из другого антидетект браузера, или если вы планируете перенести свой рабочий браузер в Undetectable.
- Перед началом импорта необходимо скачать все закладки из основного браузера или браузерного профиля в другом антидетект браузере. Для этого откройте страницу "Экспорт закладок" в браузере и сохраните файл с закладками на своем компьютере.
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Теперь, когда у вас есть файл с закладками, вы можете открыть менеджер профилей в Undetectable.
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В менеджере профилей выберите нужный профиль, в который вы хотите импортировать закладки. Щелкните правой кнопкой мыши на профиле и выберите опцию "Импортировать закладки".
- После этого откроется окно выбора файла. Найдите и выберите файл с закладками, который вы скачали ранее. Нажмите "Открыть" или "Импортировать", чтобы начать процесс импорта.
Импорт файлов закладок - это отличный способ сохранить и перенести ваши закладки из основного браузера в Undetectable.
Приятные обновления
Новое обновление приносит с собой ряд приятных изменений и улучшений, которые сделают использование антидетект-браузера ещё более безопасным и удобным.
Улучшение подмен и обновление ядра
- Обновление ядра Chromium до версии 117 гарантирует актуальность и совместимость браузера с последними веб-стандартами и технологиями.
- Улучшена подмена storage.estimate, теперь данные о свободной памяти берутся из конфигурации и к ним добавляется шум.
Улучшена функция Paste like a human
Усовершенствованная функция имитации человеческого ввода текста, что делает поведение браузера более естественным и неразличимым от действий реального пользователя. Исправлены ошибки, связанные с остановкой функции при вводе текста на некоторых сайтах.
Новая функция в API
В API добавлена возможность открывать профиль с определенными вкладками. Это новое дополнение в API дает пользователям и разработчикам контроль над открытием профилей с заранее заданным набором веб-страниц, что может быть полезно для определенных сценариев использования браузера. Подробнее, как всегда в документации.
Работа над ошибками
- Исправлена ошибка, при которой облачные профили не разблокировались, если закрыть профиль после закрытия программы;
- Исправлена ошибка, при которой устанавливался прокси от другого профиля, при создании профиля через API;
- Исправлена ошибка, при которой не возвращалась информация о созданном через API облачном профиле.