Синхронизация профилей, передача куки и закладок и многое другое в новом обновлении Undetectable 2.11

Ура! Представляем новое обновление браузера Undetectable. Мы рассмотрим убойные функции, такие как Синхронизатор профилей, импорт файлов cookie и закладок, а также внесенные улучшения в безопасность и функциональность браузера.

Встречайте Синхронизатор Undetectable

Мы рады представить вам новую и мощную функцию - Синхронизатор Undetectable. Он позволяет вам выполнять одни и те же действия одновременно в нескольких профилях. Независимо от того, используете ли вы несколько аккаунтов для управления рекламой, фарма, или просто прогрева профилей, Синхронизатор поможет вам управлять ими гораздо проще и эффективнее.

Как это работает

С момента нажатия на кнопку синхронизации, ваши действия в главном окне будет повторяться или синхронизироваться в других окнах. Например, набор текста, открытие новых вкладок, скроллинг социальных сетей, установка расширений и т.д.

❗На данный момент, эта функция доступна только на Windows. Если в процессе работы появятся ошибки, обратитесь в техническую поддержку.

Как использовать Синхронизатор в Undetectable

Для начала, откройте профили, в которых вы хотите выполнять однотипные действия. Чтобы сделать это быстро и легко, используйте менеджер профилей. Просто выберите нужные профили в таблице и запустите их. В главном меню Undetectable найдите раздел "Синхронизация" и перейдите в него.

В появившемся окне, выберите профили, которыми вы хотите управлять и нажмите “Начать”.

Воспользуйтесь настройкой расположения окон. Их можно автоматически разместить каскадом, в одну или две линии, или вынести окно главного профиля на передний план.

Дополнительно, с помощью синхронизатора вы можете изменить главное окно, перезапустить синхронизацию, если что-то идет не по плану, открыть вкладку, идентичную той, что в главном профиле, или закрыть все вкладки во всех профилях и открыть вставленную ссылку.

Все действия, выполненные в главном окне браузера, будут автоматически повторяться в других окнах браузера. При этом вы можете использовать управляемые окна независимо, и это не повлияет на синхронизацию с другими окнами.

В сочетании с функцией имитации человеческого ввода и менеджером профилей, ваша интернет активность выйдет на новый уровень!

Расширение для переноса cookie в Undetectable браузер

Теперь браузер Undetectable позволяет импортировать файлы cookie из других браузеров, включая антидетекты. Это позволяет сохранить и использовать в Undetectable браузере важные данные, такие как авторизация на сайтах, предпочтения пользователя и другую персонализированную информацию.

Как импортировать cookies из браузера

Чтобы импортировать файлы cookie в браузер Undetectable, выполните следующие шаги:

Установите расширение Undetectable для браузера. Сейчас оно доступно в магазине приложений Google и в дополнениях для Firefox. Откройте свой обычный браузер, из которого вы хотите импортировать файлы cookie, и найдите иконку расширений. Далее найдите иконку расширения от Undetectable и щелкните по ней.

Затем придумайте имя для нового профиля и убедитесь, что порт в расширении совпадает с портом в программе Undetectable браузера. Чтобы проверить порт в программе Undetectable, откройте ее и перейдите в раздел "Settings". Там вы найдете "API address".

После ввода имени профиля и проверки порта, нажмите кнопку "Create profile" в расширении. Теперь в программе Undetectable браузера появится новый профиль с импортированными файлами cookie и другими данными из вашего обычного браузера.

Обратите внимание, что импорт файлов cookie может быть доступен только для определенных браузеров и версий, которые поддерживают установку расширений.

Импорт закладок в браузерный профиль

С этим обновлением появилась возможность импортировать браузерные закладки в профили через менеджер профилей в Undetectable. Эта функция может пригодиться при переходе из другого антидетект браузера, или если вы планируете перенести свой рабочий браузер в Undetectable.

Перед началом импорта необходимо скачать все закладки из основного браузера или браузерного профиля в другом антидетект браузере. Для этого откройте страницу "Экспорт закладок" в браузере и сохраните файл с закладками на своем компьютере.

Теперь, когда у вас есть файл с закладками, вы можете открыть менеджер профилей в Undetectable. В менеджере профилей выберите нужный профиль, в который вы хотите импортировать закладки. Щелкните правой кнопкой мыши на профиле и выберите опцию "Импортировать закладки".

После этого откроется окно выбора файла. Найдите и выберите файл с закладками, который вы скачали ранее. Нажмите "Открыть" или "Импортировать", чтобы начать процесс импорта.

Импорт файлов закладок - это отличный способ сохранить и перенести ваши закладки из основного браузера в Undetectable.

Приятные обновления

Новое обновление приносит с собой ряд приятных изменений и улучшений, которые сделают использование антидетект-браузера ещё более безопасным и удобным.

Улучшение подмен и обновление ядра

Обновление ядра Chromium до версии 117 гарантирует актуальность и совместимость браузера с последними веб-стандартами и технологиями.

Улучшена подмена storage.estimate, теперь данные о свободной памяти берутся из конфигурации и к ним добавляется шум.

Улучшена функция Paste like a human

Усовершенствованная функция имитации человеческого ввода текста, что делает поведение браузера более естественным и неразличимым от действий реального пользователя. Исправлены ошибки, связанные с остановкой функции при вводе текста на некоторых сайтах.

Новая функция в API

В API добавлена возможность открывать профиль с определенными вкладками. Это новое дополнение в API дает пользователям и разработчикам контроль над открытием профилей с заранее заданным набором веб-страниц, что может быть полезно для определенных сценариев использования браузера. Подробнее, как всегда в документации.

Работа над ошибками