Undetectable 2.0 Обновление: Обновленное ядро Chrome, поддержка расширений и многое другое

Новое браузерное ядро, WebGL 2.0 и установка расширений

Добавлен второй браузер "Undetected" на основе Chromium с WebGL 2.0 и с возможностью установки расширений. Расширения, как и ранее, не будут работать на ядре WebEngine.

Undetected поддерживает работу с devtools и другими стандартными инструментами Chrome (автоматический перевод страниц и т.д.).

Выбор ядра появляется при создании нового профиля и в дальнейшем отображается в главном меню

Важно: существующие профили на WebEngine нельзя перенести на ядро Undetected. Вы можете создать новый профиль на ядре Undetected, выбрав ранее используемый фингерпринт на WebEngine и перенести Cookies с аккаунтами.

На данный момент команда Undetectable планирует поддержку двух браузерных ядер.

Встречайте менеджер браузерных расширений

Новый менеджер позволяет добавить расширения сразу ко всем профилям на ядре Undetected, удалить или деактивировать их при необходимости.

##Внимание ️Чтобы активировать Undetectable 2.0, необходимо удалить текущую версию программы, скачать и установить новую.

Массовый импорт аккаунтов из наборов данных

Значительно улучшено массовое созданий профилей. Теперь, можно создавать профили не только из конфигураций, но и из списков User-Agents, Cookies, и используя** новый универсальный формат **(Name, Cookies, Proxy-type, Proxy, User-Agents, Notes).

Оптимизация интерфейса массового создания профилей

Интерфейс массового создания профилей стал проще. Более детальные настройки по умолчанию скрыты.

Дружба top website generator и cookies-бота

Мы встроили генератор популярных сайтов в cookies-бота. Напомним, генератор популярных сайтов – web-утилита, позволяющая собрать список самых популярных сайтов по странам, который в дальнейшем можно использовать для подготовки аккаунтов и сбору cookies.

Достаточно открыть cookies-бот, выбрать профили, необходимую страну и число сайтов, которые должен посетить робот. Прогревать профили еще никогда не было так просто!

Мы не ограничиваем вашу возможность использовать собственный список сайтов для cookies-бота.

Важно отметить, что в данном обновлении cookies-бот работает только с профилями на ядре WebEngine. В ближайших обновлениях будет реализована работа и с профилями на Undetected core.

Генератор популярных сайтов доступен каждому

Top Websites Generator – утилита, доступная каждому посетителю нашего сайта, без регистрации и SMS.

Исправлены ошибки, связанные с:

Сохранением браузерного профиля; Отправкой профиля в облачное хранилище.

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