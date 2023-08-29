Настройка прокси от PIA S5 Proxy в антидетект браузере Undetectable - Инструкция

Подключение и настройка резидентских прокси от PIA S5 Proxy к антидетект браузеру Undetectable.
Для того чтобы добавить и использовать прокси адреса от PIA S5 Proxy необходимо сделать несколько простых шагов (далее предполагается, что антидект браузер Undetectable установлен, у вас есть аккаунт в сервисе PIA S5 Proxy, вы авторизовались и готовы к работе):
- В окне настройки прокси PIA S5 с помощью фильтров выбираем нужную страну и нажимаем Поиск/Search
- Затем выбираем необходимый прокси адрес и нажимаем на него правой клавишей мыши, в контекстном меню выбираем “Forward Port to Proxy” и затем выбираем порт (в нашем случае выбран 40000).
- Далее переходим в антидетект браузер Undetectable и выбираем новый или уже созданный профиль (в нашем случае выбран новый) и на вкладке Main выбираем New Proxy.
- Настраиваем прокси соединение:
- выбираем тип - socks5
- указываем прокси адрес и порт (локальный адрес и порт который выбрали для работы): 127.0.0.1:40000
- при желании, в настройках прокси вы можете указать имя создаваемой записи и сохранить информацию. Потом, этот сохраненный прокси можно будет использовать для других профилей.
- Убеждаемся, что настройка прокси соединения проведена успешно. Нажимаем на кнопку Check Proxy и сохраняем изменения в профиле, профиль готов к работе.
Использование резидентских прокси от PIA S5 Proxy в комбинации с антидетект браузером Undetectable значительно повышает уровень конфиденциальности и безопасности в сети, открывает новые возможности для работы и исследований, предлагая мощный инструмент для анонимного серфинга и сбора данных, а также помогает избежать нежелательных блокировок и банов, обеспечивая надежную защиту вашей личности.
Aug 29, 2023 2 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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