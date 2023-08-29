在一个反检测浏览器中设置 PIA S5 代理 Undetectable - 说明

使用 PIA S5 代理住宅代理来为反检测浏览器进行连接和配置Undetectable
要添加和使用来自PIA S5 Proxy的代理地址，您需要按照以下几个简单步骤操作（假设您已安装了反侦测浏览器 Undetectable，拥有PIA S5代理服务的帐户，并且已获授权并准备好工作）：
- 在PIA S5代理设置窗口中，使用过滤器选择所需的国家，然后点击“搜索”。
- 接下来，选择所需的代理地址，右键单击该地址，在上下文菜单中选择“将端口转发到代理”，然后选择一个端口（在我们的情况下选择40000端口）。
Undetectable.io - 在 PIA S5 代理中设置代理
- 接下来，我们转到反检测浏览器Undetectable并选择一个新建或之前创建的配置文件（在我们的情况下，我们选择新建的），然后在"主要"选项卡上选择"新代理"。
- 设置代理连接：
- 选择类型 - socks5
- 指定代理地址和端口（您选择用于操作的本地地址和端口）：127.0.0.1:40000
- 如果需要，在代理设置中，您可以指定创建的记录名称并保存信息。稍后，这个保存的代理可以用于其他配置文件。
- 确保代理连接设置成功。点击“检查代理”按钮，并在配置文件中保存更改。配置文件现在已准备就绪。
使用PIA S5代理中的住宅代理，结合反检测浏览器Undetectable显著提高了网络上的保密性和安全性水平，为工作和研究打开了新的可能性。它提供了一个强大的工具，用于匿名浏览和数据收集，帮助避免不良的屏蔽和封禁，同时确保可靠地保护您的身份。
Aug 29, 2023 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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