Что нового в обновлении браузера Undetectable версии 2.23

Обновление Undetectable 2.23: Новые Возможности и Улучшения
Представляем обновление браузера версии 2.23! Команда Undetectable непрерывно работает над улучшением стабильности и производительности нашего браузера, и этот месяц не стал исключением.
Почему Undetectable стал лучше:
Улучшенные подмены для имитации Chrome браузера
Мы продолжаем совершенствовать наш браузер, чтобы он выглядел и работал как настоящий Chrome. Эти улучшения помогут вам оставаться незамеченными и работать в сети еще более эффективно.
Новый API для очистки кеша
Теперь у вас есть возможность быстро и удобно очищать кеш в нужных профилях с помощью API запроса: /profile/clearcache/< ProfileID >. Это нововведение позволит вам эффективно освобождать место от ненужного кеша на диске, что значительно повысит производительность работы.
Обновление ядра Chromium до версии 127
Новая версия ядра Chromium обеспечивает более высокую производительность и лучшее “слияние” с интернет-трафиком. Это поможет вам оставаться незамеченными и работать более эффективно.
Поиск по заметкам в менеджере профилей
Теперь в менеджере профилей добавлена функция поиска по заметкам. Это нововведение позволит вам быстрее находить нужные профили и экономить ваше время.
Лимиты в бесплатном тарифе
Через 7 дней после данного обновления, в бесплатной версии подписки (за $0) будут введены лимиты на создание профилей. Это изменение позволит нам поддерживать высокую производительность и обеспечивать бесперебойную работу для всех пользователей благодаря снижению нагрузки на систему.
Исправление багов
Мы исправили проблему, с которой сталкивались некоторые пользователи при обновлении браузера в профилях с конфигурацией от iPhone + Chrome. Теперь вы сможете без проблем использовать эти конфигурации и быть уверенными в стабильной работе браузера.