Quoi de neuf dans la mise à jour V2.23 Undetectable

Nous sommes ravis de vous présenter la mise à jour 2.23 pour le navigateur !556565 ! Notre équipe travaille continuellement pour améliorer la stabilité et les performances de notre navigateur, et ce mois-ci ne fait pas exception.

Pourquoi Undetectable navigateur s'est amélioré :

Amélioration des Spoofer pour l'Émulation du Navigateur Chrome

Nous affinons constamment notre navigateur pour qu'il ait l'apparence et les fonctionnalités du véritable Chrome. Ces améliorations vous aideront à rester invisible et à travailler plus efficacement en ligne.

Nouvelle API de Purge de Cache

Vous avez maintenant la possibilité de vider rapidement et facilement le cache dans des profils spécifiques en utilisant la demande API : /profil/effacercache/< IDProfil >. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de libérer efficacement de l'espace disque du cache inutile, améliorant ainsi considérablement les performances.

Mise à jour du noyau de Chromium vers la version 127

La nouvelle version du cœur Chromium offre des performances supérieures et une meilleure "fusion" avec le trafic internet. Cela vous aidera à rester indétectable et à travailler de manière plus efficace.

Recherche par notes dans le Gestionnaire de Profil

Le gestionnaire de profil comprend désormais une fonction de recherche pour les notes. Cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à trouver les profils nécessaires plus rapidement, vous faisant gagner du temps.

Limites du plan gratuit

Sept jours après cette mise à jour, des limites de création de profil seront introduites dans la version d'abonnement gratuite (pour 0 $). Ce changement nous aidera à maintenir des performances élevées et à garantir un fonctionnement fluide pour tous les utilisateurs en réduisant la charge du système.

Corrections de bogues

Nous avons résolu un problème rencontré par certains utilisateurs lors de la mise à jour du navigateur dans des profils avec la configuration iPhone + Chrome. Vous pouvez désormais utiliser ces configurations sans aucun problème et être assuré du bon fonctionnement stable du navigateur.