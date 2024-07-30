Undetectable 2.23 更新：新功能和改进

在Undetectable更新V2.23中有什么新内容

我们很高兴地宣布为Undetectable浏览器推出了2.23更新！我们的团队一直在不断努力，以增强浏览器的稳定性和性能，这个月也不例外。

为什么 Undetectable 浏览器变得更好：

用於 Chrome 浏览器仿真的增强欺骗

我们不断改进我们的浏览器，使其外观和功能与真正的Chrome相似。这些改进将帮助您在线上保持低调，并更高效地工作。

新的缓存清除 API

API

你现在可以使用API请求：/profile/clearcache/< ProfileID > 来快速方便地清除特定档案中的缓存。 这个新功能使您可以有效地释放不必要的缓存占用的磁盘空间，显著改善性能。

Chromium核心升级至版本127

新的Chromium核心版本提供更高性能，并且更好地与互联网流量“合并”。 这将帮助您保持不被检测并更高效地工作。

通过笔记在概要管理器中搜索

在档案管理员中按备注搜索

档案管理器现在包括一个用于搜索笔记的功能。 这一新功能将帮助您更快地找到所需的档案，节省时间。

免费计划中的限制

限制

此更新后七天，免费订阅版（售价为$0）将引入对个人资料创建的限制。此变更将帮助我们保持高性能，通过减少系统负载确保所有用户顺畅运行。

故障修复

我们已经解决了一些用户在iPhone + Chrome配置文件中更新浏览器时遇到的问题。您现在可以使用这些配置而不会遇到任何问题，并且可以放心浏览器的稳定运行。

Cloudflare：解析挑战与解决方案
指南 Dec 16, 2024 2 min
Cloudflare：解析挑战与解决方案
利用多个帐户和反检测工具提高 Avito 销售
指南 Dec 10, 2024 2 min
利用多个帐户和反检测工具提高 Avito 销售
TikTok交通套利：最大化收入指南
指南 Dec 5, 2024 1 min
TikTok交通套利：最大化收入指南