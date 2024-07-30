在Undetectable更新V2.23中有什么新内容

Undetectable 2.23 更新：新功能和改进
我们很高兴地宣布为Undetectable浏览器推出了2.23更新！我们的团队一直在不断努力，以增强浏览器的稳定性和性能，这个月也不例外。
为什么 Undetectable 浏览器变得更好：
用於 Chrome 浏览器仿真的增强欺骗
我们不断改进我们的浏览器，使其外观和功能与真正的Chrome相似。这些改进将帮助您在线上保持低调，并更高效地工作。
新的缓存清除 API
你现在可以使用API请求：/profile/clearcache/< ProfileID > 来快速方便地清除特定档案中的缓存。 这个新功能使您可以有效地释放不必要的缓存占用的磁盘空间，显著改善性能。
Chromium核心升级至版本127
新的Chromium核心版本提供更高性能，并且更好地与互联网流量“合并”。 这将帮助您保持不被检测并更高效地工作。
通过笔记在概要管理器中搜索
档案管理器现在包括一个用于搜索笔记的功能。 这一新功能将帮助您更快地找到所需的档案，节省时间。
免费计划中的限制
此更新后七天，免费订阅版（售价为$0）将引入对个人资料创建的限制。此变更将帮助我们保持高性能，通过减少系统负载确保所有用户顺畅运行。
故障修复
我们已经解决了一些用户在iPhone + Chrome配置文件中更新浏览器时遇到的问题。您现在可以使用这些配置而不会遇到任何问题，并且可以放心浏览器的稳定运行。
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