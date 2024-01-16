Undetectable 2.41.0: Chromium 143 и стабильные сессии

Мы рады представить вам новое обновление Undetectable – версию 2.41.0. Наша цель неизменна: сделать ваш рабочий процесс максимально плавным, а ваши профили неотличимыми для самых требовательных антифрод-систем.

В этом релизе мы сфокусировались на актуализации базовых компонентов и улучшении стабильности при работе с профилями в самых сложных сценариях. Давайте посмотрим, что изменилось.

Chromium 143

Свежесть браузерного ядра – это ключевой фактор надежности в работе с антидетект браузером. В свежей версии программы 2.41.0 мы обновили движок до Chromium 143.

Зачем мы регулярно обновляем ядро и почему это важно для вас?

Правдоподобность Отпечатка: Каждый новый релиз Chromium вносит изменения в Web-API, поведение JavaScript и микро-особенности работы с DOM. Чем ближе ваше ядро к тому, что используют миллионы обычных пользователей, тем меньше расхождений видят антифрод-системы. Актуальное ядро — это самый естественный и защищенный отпечаток. Совместимость с Современными Сайтами: Крупные площадки, рекламные кабинеты и современные SPA-приложения (Single Page Application) постоянно обновляются и начинают использовать новые веб-стандарты. Старое ядро может начать «спотыкаться» на новых скриптах, что является косвенным маркером автоматизации для систем безопасности. С Chromium 143 вы получаете предсказуемую работу на любых ресурсах. Производительность и Безопасность: Свежие версии всегда включают актуальные патчи безопасности, защищая вас от возможных уязвимостей. Кроме того, новые ядра оптимизированы для лучшей работы с тяжелыми страницами и множеством открытых вкладок, что особенно важно в сценариях массового мультиаккаунтинга.

Поддержка старых расширений (Manifest V2)

Мы добавили новую опцию, позволяющую включить поддержку старых расширений на Manifest V2:

Для чего это нужно: Разработчики Chromium постепенно отказываются от старого формата Manifest V2 в пользу V3. Однако некоторые важные для вас расширения, которые вы привыкли использовать, могут пока не иметь актуальных V3 версий. Эта опция даёт вам возможность продолжить использовать ваши привычные инструменты.

Чтобы включить эту функцию пройдите в настройки программы, в разделе основные поставьте галочку напротив опции "Enable old extension support"

Важно: Поскольку это вынужденная обратная совместимость, мы настоятельно рекомендуем проверить работоспособность расширения после его установки. Функционал некоторых старых расширений может быть ограничен.

Что еще новенького

Добавили проверку запущенных профилей

Иногда программа может быть некорректно закрыта (например, из-за внезапного сбоя ОС или принудительного завершения процесса), но сами браузерные окна профилей остаются в памяти системы.

Теперь же при следующем запуске Undetectable автоматически обнаружит эти "потерянные" профили и сможет корректно с ними взаимодействовать. Это исключает ситуации, когда профиль невозможно открыть, потому что он технически "запущен" в фоновом режиме, что значительно повышает стабильность и сохранность ваших сессий.

Переходим к улучшениям

Мы внесли несколько изменений, которые упрощают ежедневную работу, особенно для тех, кто активно работает с мобильными конфигурациями и прокси.

Мобильные Профили и Зум: В профилях с мобильными конфигурациями теперь доступна возможность масштабирования (зума). Это делает работу с мобильными версиями сайтов намного удобнее, позволяя детально рассмотреть элементы интерфейса без необходимости постоянно менять разрешение экрана.

Удобное Копирование IP: Теперь, если вы используете кнопку смены IP через ”IP change link”, клик по полученному IP-адресу в окне профиля автоматически скопирует его в буфер обмена. Это небольшая, но полезная функция, которая сэкономит время при проверке и документировании адресов.

Что по фиксам

Импорт Netscape Cookies: Исправлена ошибка, которая возникала при импорте Netscape кук-файлов, содержащих в своем коде квадратные скобки. Теперь вы можете корректно импортировать данные без прерывания процесса.

В Заключение

Undetectable 2.41.0 — это обновление про актуализацию и стабильность. Свежий Chromium 143 гарантирует вам максимально естественный отпечаток и совместимость с новейшими веб-стандартами. Новая опция поддержки старых расширений даёт вам гибкость в выборе инструментов, а улучшенная система проверки запущенных профилей – уверенность в том, что ваши сессии всегда будут доступны и под контролем.

Обновляйтесь и работайте спокойно, пока Undetectable браузер берет на себя заботу о самых сложных технических деталях.