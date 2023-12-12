Новое ядро Chromuim и интересные инновации в обновлении Undetectable 2.15.0

Свежий взгляд на безопасность и эффективность! Обновленное ядро Chromium до версии 120 для незаметного слияния с толпой. Экономия места и времени с отключаемым переносом IndexedDB при работе профилей в облаке. А это еще не всё: 5 инновационных фишек Undetectable, включая проверку актуальности профилей, улучшенную проверку соединения и возможность отключения WebRTC. Узнайте о новой функции сохранения пароля при создании Google аккаунта! Плюс, исправлены ошибки для безупречного опыта. Обновитесь сегодня и оставайтесь впереди!

Обновлено ядро Chromium до 120 версии

В наше время, когда достаточно одного клика для обновления Chrome на миллионах устройств по всему миру, ты можешь привлечь внимание антифрод-систем, используя устаревшие версии браузерных ядер. Совершив оперативное обновление Chromium до версии 120, мы заботимся о том, чтобы ты не выделялся из толпы.

Экономия места и увеличение скорости: отключение переноса IndexedDB

Transfer IndexedDB when exporting profile - эта функция станет настоящим подарком для всех наших пользователей. Теперь вы можете выбирать, переносить ли IndexedDB при экспорте профиля. Это означает, что при отключенной опции Transfer IndexedDB профили будут занимать значительно меньше места при экспорте в файл или в облако и быстрее синхронизироваться.

Что такое Transfer IndexedDB?

IndexedDB - это встроенная база данных в браузере, используемая веб-приложениями для хранения данных на стороне клиента.

Как работает новая функция?

Когда Transfer IndexedDB включена, профили будут включать в себя данные IndexedDB при экспорте в файл или в облако. С другой стороны, при отключенной опции Transfer IndexedDB, объем профиля будет существенно меньше, так как данные IndexedDB не будут включены.

Почему это важно для вас?

_Экономия места: _Отключив Transfer IndexedDB, вы сократите размер профилей, что особенно важно, если вам нужно хранить или передавать их с ограниченным пространством.

Экономия времени и трафика: Передача данных IndexedDB может быть трудоемкой задачей, особенно при больших объемах информации. Отключив эту опцию, вы ускорите процесс экспорта и загрузки профилей, сэкономив свое время и интернет-трафик.

Как включить/отключить Transfer IndexedDB?

Просто перейдите в настройки браузера, найдите опцию Transfer IndexedDB when exporting profile и выберите подходящий вариант в соответствии с вашими потребностями.

5 новых уникальных фишек Undetectable

Взглянем поближе на дополнительные инновационные возможности, сделавшие Undetectable уникальным и еще более эффективным инструментом для обеспечения вашей онлайн безопасности и анонимности.

1. Проверка актуальности профиля при работе в команде

Теперь, при запуске профиля в новой версии, система автоматически проверяет ядро, на котором был запущен данный профиль. Если кто-то из членов команды не обновился до последней версии, профиль не сможет быть запущен на его устройстве.

2. Улучшенное добавление шумов в Audio Fingerprint

Мы уделяем особое внимание защите вашей аудиоидентификации, и в этом обновлении мы значительно усовершенствовали добавление шумов в Audio Fingerprint. Теперь ваш профиль звука будет еще более сложным для распознавания.

3. Возможность отключения WebRTC: Более полный контроль за вашей конфиденциальностью

Новая версия предоставляет пользователям возможность полностью отключить WebRTC. Это позволяет вам принимать более усиленные меры к защите вашей конфиденциальности в онлайн-среде. Независимо от ваших требований, теперь у вас есть полный контроль над использованием WebRTC в антидетект браузере.

4. Прокси чекер

Что стало с прокси-чекером? – Он все так же проверяет доступ к самым популярным сайтам сети, но делает это в разы быстрее!

5. Сохранение пароля при создании Google аккаунта

А еще, по вашим просьбам было добавлено сохранение данных в стандартный менеджер паролей при создании Google аккаунта.

Исправили ошибки: