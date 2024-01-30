Undetectable 2.16: Улучшения, фингерпринты и управление

Undetectable, ваш надежный антидетект браузер, рад представить свое последнее обновление - версию 2.16. В этой статье мы рассмотрим основные изменения и улучшения, которые сделают ваш опыт использования ещё более комфортным и безопасным.

Обновление ядра Chromium до версии 121

Одним из ключевых изменений в новой версии является обновление ядра Chromium до 121 версии. Это обеспечивает лучшее “слияние с толпой”, более стабильную и быструю работу браузера, а также поддержку последних технологических изменений.

Улучшение отпечатков (конфигураций)

В данном обновлении были внесены небольшие изменения для улучшения отпечатков (конфигураций). Теперь подмена шрифтов в свежих конфигурациях стала более эффективной. Кроме того, в магазине конфигураций теперь точнее определяется версия операционной системы. В дальнейшем улучшенное определение будет добавлено и в программу.

Создание профиля с неизвестным UA

Теперь при создании профиля с неизвестным User Agent (UA), значения Accept Language будут автоматически заполняться значениями по умолчанию, что обеспечивает более эффективное и удобное использование.

Таймаут в очередности запуска профилей

Введен таймаут в очередности запуска профилей. Если профиль не запускается в течение минуты, то система выдаст ошибку и автоматически запустит следующий профиль в очереди, обеспечивая более плавную работу.

Удобное управление

Редактирование сохраненных прокси в настройках профиля: Теперь вы можете легко редактировать сохраненные прокси прямо из настроек профиля.

Поиск по аккаунтам в запущенном профиле: Добавлена возможность поиска в вкладке “аккаунты” в настройках запущенного профиля для более удобного управления.

Массовая установка прокси через менеджер профилей: Теперь в менеджере профилей вы можете выбрать несколько профилей и назначить им несколько прокси, которые будут устанавливаться поочередно.

Установка стартовой страницы для новых профилей: Добавлена функция установки стартовой страницы для профилей в процессе создания. Ранее такая возможность существовала только после сохранения профиля.

Массовая установка стартовой страницы и опции запуска через менеджер профилей: Теперь вы можете массово устанавливать стартовую страницу и опции запуска через менеджер профилей для экономии времени.

Исправленные ошибки