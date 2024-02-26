Обновление браузера Undetectable 2.17.0: невидимый куки-бот, новое ядро Chromium и многое другое

Обновление Undetectable v2.17.0
Мы рады представить вам долгожданное обновление нашего браузера, включающее в себя ряд значимых улучшений и новых функций, направленных на упрощение вашей работы и повышение эффективности использования.
Долгожданная корзина профилей
Теперь при удалении профиля он не исчезает навсегда сразу. Вместо этого, профиль перемещается в локальную корзину, где будет храниться в течение двух недель. Это дает вам возможность восстановить случайно удаленный профиль без лишних хлопот. Профили, находящиеся в корзине, легко найти, выбрав статус "Deleted" в фильтре менеджера профилей.
Важно отметить, что как локальные, так и облачные профили при удалении попадают в корзину, но восстановить облачный профиль, удаленный через облачную панель, не удастся.
Новые функции с прокси: проверка перед запуском, API и альтернативные чекеры
Мы ввели несколько нововведений для работы с прокси-серверами, чтобы минимизировать проблемы с нерабочими прокси:
- Проверка прокси перед запуском профиля: Новая опция в настройках позволяет предотвратить запуск профилей с нерабочими прокси, обеспечивая более стабильную работу.
- API для проверки прокси: Теперь вы можете выполнить проверку состояния прокси с помощью нашего API. Это позволит своевременно реагировать на проблемы с прокси при автоматизированной работе, останавливая работу профиля до устранения неполадок или восстановления подключения.
- Выбор альтернативного прокси-чекера: В настройках появилась возможность выбрать альтернативный сервис для проверки прокси, что дает дополнительную гибкость в настройке работы с сетью.
Обновление ядра Chromium до 122 версии
Мы обновили ядро Chromium до последней версии, что позволяет еще лучше слиться с толпой среднестатистических интернет-серферов. Плюсом, это обеспечивает лучшую совместимость с веб-сайтами и повышает общую производительность браузера.
Невидимый cookies-бот
Добавлена новая опция, позволяющая запускать профили в режиме Headless (без отображения интерфейса), что может быть полезно для автоматизации задач в фоновом режиме без визуального вмешательства.
Рандомизация настроек по умолчанию
В настройках по умолчанию для новых профилей добавлен вариант Random для параметров Screen, RAM, CPU. При его включении, данные параметры будут рандомизироваться при каждом создании профиля, а не браться от конфигурации.
Исправленные баги
- Исправлена ошибка, при которой в программе у профиля менялась группа, даже когда от сервера прилетала ошибка;
- Исправлена ошибка, при которой программа закрывалась, если создать профиль через кнопку "Fast start", выйти из аккаунта и войти в него вновь.