Настройка прокси от Astro в Undetectable браузере: пошаговое руководство

Как использовать прокси сервера Astro с Undetectable?

Astro — инфраструктура для сбора данных и проверенный провайдер с хорошим пулом надежных резидентных, мобильных и серверных прокси. Стоимость аренды прокси — ниже, чем у многих участников рынка. Вы можете купить прокси по цене: от $3.65 за 1 GB. Если перечислить основные плюсы по пунктам, список будет выглядеть так:

Политика KYC/AML обеспечивает этичность прокси по всему циклу использования. Каждый адрес верифицируется;

Мобильные и резидентские прокси с широкой геолокацией. Astro предлагает коннект через реальные устройства в 100+ странах. Быстрый доступ к прокси: заказал — получил;

Все прокси — динамические. Какие бы индивидуальные прокси вы ни заказали, вы в любой момент можете сменить внешний IP. Ротация настраивается по таймеру, для каждого нового подключения или по запросу (в том числе API-командой). Новый IP будет в том же пуле (страна, город, провайдер), что и прежний;

Реально высокий аптайм в 99,9%. Обычно это рекламные заявления, но Astro тщательно мониторит свой пул прокси, и отбрасывает неактивные и «засвеченные» IP;

Удобный веб-интерфейс. Все настройки объединены на одной странице. Все в одном месте: подбор прокси, их геолокации, тарифа, и мониторинг трафика — на одном экране;

Гибкая система тарифов. Astro делает ставку на пакеты трафика (от 100 Мб до 300 Гб), хотя и предлагает pay-as-you-go варианты. Это возможность купить прокси недорого и не переживать, что неиспользованные Мб сгорят — аренда прокси просто продлевается через месяц, без потерь денег и времени;

API с удобным редактором команд и готовые настройки для использования прокси сервера с OpenVPN под стационарные и мобильные ОС (Windows, macOS, Android, iOS, MikroTik). Доступно TLS-шифрование. Можно весь трафик пустить через защищенный канал;

Реферальная система (RevShare) с процентом на личный счет с каждого платежа приведенных вами пользователей (10%-15%, с ростом числа зарегистрированных по вашей партнерской ссылке);

Бесплатный тест прокси без ограничений, с доступом ко всем IP и функциям (на личный счет поступает бонусная сумма в $3; на нее можно купить мобильный прокси, резидентный или серверный);

Система предотвращения нарушений условий пользования на основе ИИ (в дополнение к ручному мониторингу);

Взаимозаменяемые протоколы HTTP(S) и SOCKS5;

Совместимость с программами для автоматизации браузера, маркетинговым ПО, анти-детект браузерами.

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Теперь перейдем к использованию прокси сервера от Astro в надежном и проверенном антидетект-браузере — Undetectable.

Гайд по настройке прокси соединения Astro с Undetectable

Для начала вам нужны лучшие прокси: резидентные и мобильные, они лучше всего подходят для использования с Undetectable. На сайте Astro вы приобретаете порт со свободным доступом ко всему пулу IP-адресов. Это ваши индивидуальные прокси, с возможностью менять внешний IP. Ограничения выставляются только по типу прокси: можно недорого купить мобильные прокси, резидентные или серверные.

Для этого нужно нажать кнопку «Добавить порт».

Укажите в окне необходимые параметры: название соединения (1), тип сети (прокси) и геолокацию (3), частоту и принцип смены внешнего IP (4), нужное количество трафика (5). Также есть место для промокода (2).

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Чтобы подтвердить аренду прокси от Astro, нажмите кнопку «Сохранить» (6).

Теперь скопируйте IP-адрес и номер порта, чтобы настроить прокси соединение в Undetectable. Сделать это можно двумя способами: вручную (если у вас один-два арендованных прокси) или экпортировав все прокси в список с названием ports.txt (удобно, когда адресов прокси много, и вручную вводить их долго).

Способ 1: вручную

Обратите внимание, что можно скопировать отдельно IP (1), либо весь адрес сразу (2, 3): IP, порт, имя пользователя и пароль. Как видите, Astro дает возможность пользоваться и HTTP(S) (2) и SOCKS5 (3). Чуть ниже — логин-пароль (4), они тоже попадают в буфер обмена в одно нажатие.

Способ 2: автоматически

Нажмите кнопку «Экспортировать все» (5). Появится всплывающее окно.

Настройки можете оставить без изменений, указанных в скобках параметров хватит для подключения. Однако использование API для автоматической смены IP потребует ключа {link} в строке.

Копируйте нужные данные — и открывайте браузер Undetectable.

В меню браузера выбирайте «Прокси», откроется новое окно — «Менеджер прокси». Там будут все IP используемых прокси серверов, что вы подключаете к браузеру. Любой из них потом можно привязать к имеющемуся профилю или заново созданному.

Добавить индивидуальные прокси можно теми же двумя способами, что вы использовали на сайте Astro: вручную и автоматически.

Способ 1: настройка прокси вручную

Нажмите кнопку «Новый прокси» (2).

В открывшемся окне выберите протокол (HTTP(S) или SOCKS5) и вставьте скопированные данные. Чтобы получить ссылку для смены IP через API, вернитесь на сайт Astro и кликните указанную кнопку слева (1). Далее кликните одну из GET-команд (2) и скопируйте полученный URL (3).

После этого вернитесь в настройки Undetectable и вставьте скопированное в окошко «Ссылка для смены IP». Проверяйте прокси и сохраняйте его.

Способ 2: массовый импорт

Нажмите кнопку «Импорт» (1).

Если вы экспортировали список прокси Astro с настройками по умолчанию, окошко «Формат» в браузере будет выглядеть, как указано на изображении выше. Выбирайте сохраненный файл ports.txt, жмите «Добавить» — и в таблице появятся весь список прокси серверов.

Проверяйте прокси: статус должен быть «Активный». Все готово, поздравляем!

Теперь для любого нового или имеющегося профиля можно выбрать добавленный прокси через основное меню. Дополняйте превосходный функционал Undetectable лучшими мобильными и резидентскими прокси от Astro — гарантируйте себе эффективную и безопасную работу в Сети!