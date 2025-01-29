Undetectable 2.31.0 – Обновление Chromium 133 и исправление багов для улучшения работы

Почему обновления ядра – это не просто цифры

Чем отличается профессиональный инструмент от любительского? Тем, что он всегда актуален. В среде антидетект-браузеров это особенно важно: платформы и антифрод-системы не стоят на месте, а значит, и браузер Undetectable должен постоянно совершенствоваться. Обновление ядра Chromium до версии 133 – это не просто новая цифра в списке версий, а гарантия стабильности, совместимости и безопасности.

Что дает обновление ядра?

Максимальная совместимость с современными веб-приложениями и сайтами, в том числе рекламными кабинетами, маркетплейсами и социальными сетями. Более высокая производительность – браузер работает быстрее, стабильнее, а потребление ресурсов остается оптимальным. Обход новых механизмов антифрода – сайты регулярно обновляют свои защитные механизмы, а значит, наш браузер должен оставаться на шаг впереди.

Именно поэтому мы регулярно обновляем ядро – это ключ к тому, чтобы Undetectable оставался по-настоящему эффективным инструментом для мультиаккаунтинга и арбитража трафика.

Улучшена работа на MacOS

Пользователи Mac замечали, что кэш браузера может занимать прилично места, особенно если работаешь с десятками или даже сотнями профилей. Теперь в Undetectable 2.31.0 появилась автоматическая очистка системной папки с ненужным кэшем – это позволит освобождать дисковое пространство и поддерживать высокую скорость работы браузера без лишних манипуляций.

Исправления багов

В новой версии мы устранили ряд недочетов, которые могли мешать комфортной работе пользователей:

Синхронизатор теперь корректно обрабатывает нажатия клавиш в дочерних окнах браузера. Это значит, что повторяющиеся действия из главного окна теперь передаются во все профили без сбоев.

Также синхронизатор теперь работает корректно на всех языках системы.

Больше никаких рабочих папок в Program Files при запуске браузера в режиме администратора абсолютно на всех системах Windows – теперь система остается чистой и организованной.

Закладки остаются на месте при открытии новой вкладки – мелочь, но делает работу с браузером гораздо приятнее.

Что в итоге

Undetectable 2.31.0 – это оптимизированное ядро, чистый кэш, стабильные процессы и просто более удобная работа. Если вы серьезно занимаетесь арбитражем, мультиаккаунтингом или работой с трафиком, то свежая версия браузера – это залог успешной и безопасной деятельности.

Обновляйтесь и оставайтесь на шаг впереди вместе с Undetectable!