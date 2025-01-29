Undetectable 2.31.0 – Обновление Chromium 133 и исправление багов для улучшения работы

Undetectable 2.31.0: Свежий апгрейд для максимальной стабильности
Почему обновления ядра – это не просто цифры
Чем отличается профессиональный инструмент от любительского? Тем, что он всегда актуален. В среде антидетект-браузеров это особенно важно: платформы и антифрод-системы не стоят на месте, а значит, и браузер Undetectable должен постоянно совершенствоваться. Обновление ядра Chromium до версии 133 – это не просто новая цифра в списке версий, а гарантия стабильности, совместимости и безопасности.
Что дает обновление ядра?
- Максимальная совместимость с современными веб-приложениями и сайтами, в том числе рекламными кабинетами, маркетплейсами и социальными сетями.
- Более высокая производительность – браузер работает быстрее, стабильнее, а потребление ресурсов остается оптимальным.
- Обход новых механизмов антифрода – сайты регулярно обновляют свои защитные механизмы, а значит, наш браузер должен оставаться на шаг впереди.
Именно поэтому мы регулярно обновляем ядро – это ключ к тому, чтобы Undetectable оставался по-настоящему эффективным инструментом для мультиаккаунтинга и арбитража трафика.
Улучшена работа на MacOS
Пользователи Mac замечали, что кэш браузера может занимать прилично места, особенно если работаешь с десятками или даже сотнями профилей. Теперь в Undetectable 2.31.0 появилась автоматическая очистка системной папки с ненужным кэшем – это позволит освобождать дисковое пространство и поддерживать высокую скорость работы браузера без лишних манипуляций.
Исправления багов
В новой версии мы устранили ряд недочетов, которые могли мешать комфортной работе пользователей:
- Синхронизатор теперь корректно обрабатывает нажатия клавиш в дочерних окнах браузера. Это значит, что повторяющиеся действия из главного окна теперь передаются во все профили без сбоев.
- Также синхронизатор теперь работает корректно на всех языках системы.
- Больше никаких рабочих папок в Program Files при запуске браузера в режиме администратора абсолютно на всех системах Windows – теперь система остается чистой и организованной.
- Закладки остаются на месте при открытии новой вкладки – мелочь, но делает работу с браузером гораздо приятнее.
Что в итоге
Undetectable 2.31.0 – это оптимизированное ядро, чистый кэш, стабильные процессы и просто более удобная работа. Если вы серьезно занимаетесь арбитражем, мультиаккаунтингом или работой с трафиком, то свежая версия браузера – это залог успешной и безопасной деятельности.
Обновляйтесь и оставайтесь на шаг впереди вместе с Undetectable!