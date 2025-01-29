Undetectable 2.31.0: Свежий апгрейд для максимальной стабильности

Undetectable 2.31.0 – Обновление Chromium 133 и исправление багов для улучшения работы

Почему обновления ядра – это не просто цифры

Чем отличается профессиональный инструмент от любительского? Тем, что он всегда актуален. В среде антидетект-браузеров это особенно важно: платформы и антифрод-системы не стоят на месте, а значит, и браузер Undetectable должен постоянно совершенствоваться. Обновление ядра Chromium до версии 133 – это не просто новая цифра в списке версий, а гарантия стабильности, совместимости и безопасности.

Что дает обновление ядра?

  1. Максимальная совместимость с современными веб-приложениями и сайтами, в том числе рекламными кабинетами, маркетплейсами и социальными сетями.
  2. Более высокая производительность – браузер работает быстрее, стабильнее, а потребление ресурсов остается оптимальным.
  3. Обход новых механизмов антифрода – сайты регулярно обновляют свои защитные механизмы, а значит, наш браузер должен оставаться на шаг впереди.

Именно поэтому мы регулярно обновляем ядро – это ключ к тому, чтобы Undetectable оставался по-настоящему эффективным инструментом для мультиаккаунтинга и арбитража трафика.

Улучшена работа на MacOS

Пользователи Mac замечали, что кэш браузера может занимать прилично места, особенно если работаешь с десятками или даже сотнями профилей. Теперь в Undetectable 2.31.0 появилась автоматическая очистка системной папки с ненужным кэшем – это позволит освобождать дисковое пространство и поддерживать высокую скорость работы браузера без лишних манипуляций.

Исправления багов

В новой версии мы устранили ряд недочетов, которые могли мешать комфортной работе пользователей:

  • Синхронизатор теперь корректно обрабатывает нажатия клавиш в дочерних окнах браузера. Это значит, что повторяющиеся действия из главного окна теперь передаются во все профили без сбоев.
  • Также синхронизатор теперь работает корректно на всех языках системы.
  • Больше никаких рабочих папок в Program Files при запуске браузера в режиме администратора абсолютно на всех системах Windows – теперь система остается чистой и организованной.
  • Закладки остаются на месте при открытии новой вкладки – мелочь, но делает работу с браузером гораздо приятнее.

Что в итоге

Undetectable 2.31.0 – это оптимизированное ядро, чистый кэш, стабильные процессы и просто более удобная работа. Если вы серьезно занимаетесь арбитражем, мультиаккаунтингом или работой с трафиком, то свежая версия браузера – это залог успешной и безопасной деятельности.

Обновляйтесь и оставайтесь на шаг впереди вместе с Undetectable!

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