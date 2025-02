Undetectable 2.31.0 – Chromium 133-Update und Fehlerbehebungen für eine verbesserte Leistung

Warum Kern-Updates mehr als nur Zahlen sind

Was unterscheidet ein professionelles Tool von einem Amateur-Tool? Die ständige Aktualität. In der Welt der Anti-Detect-Browser ist dies besonders wichtig: Plattformen und Anti-Fraud-Systeme entwickeln sich ständig weiter, was bedeutet, dass auch der Undetectable-Browser kontinuierlich verbessert werden muss. Das Update des Chromium-Kerns auf Version 133 ist nicht nur eine weitere Zahl in der Versionsliste – es ist eine Garantie für Stabilität, Kompatibilität und Sicherheit.

Was bietet das Kern-Update?

Maximale Kompatibilität mit modernen Webanwendungen und Websites, einschließlich Werbekonten, Marktplätzen und sozialen Netzwerken. Höhere Leistung – der Browser arbeitet schneller und stabiler, während der Ressourcenverbrauch optimiert bleibt. Umgehung neuer Anti-Fraud-Mechanismen – Websites aktualisieren regelmäßig ihre Sicherheitsmaßnahmen, daher muss unser Browser immer einen Schritt voraus sein.

Deshalb aktualisieren wir den Kern regelmäßig – dies ist der Schlüssel dazu, dass Undetectable ein effektives Tool für Multi-Accounting und Traffic-Arbitrage bleibt.

Verbesserte Leistung auf macOS

Mac-Nutzer haben festgestellt, dass der Browser-Cache erheblichen Speicherplatz beanspruchen kann, insbesondere wenn mit Dutzenden oder sogar Hunderten von Profilen gearbeitet wird. Jetzt, in Undetectable 2.31.0, wurde eine automatische Bereinigung des Systemordners mit unnötigem Cache eingeführt – dies hilft, Speicherplatz freizugeben und die hohe Browsergeschwindigkeit ohne zusätzlichen Aufwand aufrechtzuerhalten.

Fehlerbehebungen

In der neuen Version haben wir mehrere Probleme behoben, die die Benutzererfahrung beeinträchtigen könnten:

Der Synchronisator verarbeitet nun Tastenanschläge in untergeordneten Browserfenstern korrekt. Das bedeutet, dass wiederholte Aktionen aus dem Hauptfenster jetzt ohne Probleme auf alle Profile übertragen werden.

Der Synchronisator funktioniert jetzt korrekt in allen Systemsprachen.

Keine Arbeitsordner mehr in Program Files beim Start des Browsers im Administrator-Modus auf allen Windows-Systemen – das System bleibt sauber und organisiert.

Lesezeichen bleiben an ihrem Platz, wenn ein neuer Tab geöffnet wird – eine kleine, aber nützliche Verbesserung für eine angenehmere Nutzung des Browsers.

Fazit

Undetectable 2.31.0 bietet einen optimierten Kern, sauberen Cache, stabile Prozesse und insgesamt eine verbesserte Benutzererfahrung. Wenn Sie sich ernsthaft mit Arbitrage, Multi-Accounting oder Traffic-Management beschäftigen, ist die neueste Browserversion der Schlüssel für sichere und effiziente Arbeitsabläufe.

Aktualisieren Sie jetzt und bleiben Sie mit Undetectable einen Schritt voraus!