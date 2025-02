Was sind rotierende Proxys und warum werden sie benötigt?

Oft begegnen wir Einschränkungen, wenn wir etwas erreichen wollen, das wir uns nicht leisten können, und auch im Internet - ein Benutzer kann beim Versuch, bestimmte Informationen oder Dienste im Internet zu erhalten, auf Blockaden von Anti-Fraud-Systemen (Sicherheitssystemen) stoßen. Websites blockieren IP-Adressen, verfolgen Benutzer und beschränken den Zugriff basierend auf deren Geolokalisierung oder Verhalten. Es könnte sich die Frage stellen, wie man solche Beschränkungen umgehen kann. Eines der effektivsten Werkzeuge sind Proxy-Server.

Was sind Proxys und wofür werden sie benötigt?

Proxy-Server sind eine Art von Vermittlern zwischen Ihrem Gerät und dem Internet. Wenn Sie eine Website besuchen oder einen Online-Dienst nutzen, geht die Anfrage normalerweise direkt von Ihrem Gerät aus, und die Website sieht Ihre tatsächliche IP-Adresse. Wenn Sie jedoch über einen Proxy verbunden sind, läuft die Anfrage zunächst über einen Vermittlungsserver, der Ihre IP-Adresse durch seine eigene ersetzt.

Wofür wird dies benötigt?

Erstens trägt dies dazu bei, die Anonymität zu wahren. Ihre tatsächliche IP-Adresse bleibt verborgen, was es schwieriger macht, Ihren Standort und Ihre Aktivitäten im Internet nachzuverfolgen.

Zweitens ermöglichen Proxies das Umgehen verschiedener Blockaden. Zum Beispiel, wenn der Zugriff auf eine bestimmte Website oder einen bestimmten Dienst in Ihrem Land eingeschränkt ist, können Sie einen Proxy-Server mit der IP-Adresse eines anderen Landes verwenden und so Zugriff auf blockierte Inhalte erhalten.

Eine weitere wichtige Funktion von Proxies ist der Schutz von Daten. Ein Proxy-Server kann den Traffic filtern, schädliche Websites blockieren oder Informationen über Ihr Gerät verbergen. Dies ist besonders nützlich beim Arbeiten in öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken oder in Situationen, in denen Vertraulichkeit wichtig ist.

Proxies werden auch häufig zur Optimierung der Internetarbeit eingesetzt. Unternehmen können sie beispielsweise zur Lastenverteilung nutzen, um den Zugriff auf Websites oder Anwendungen zu beschleunigen.

Schließlich ist ein Proxy ein Werkzeug, das aktiv zur Automatisierung eingesetzt wird. Zum Beispiel bei der Datensammlung (Web-Scraping/Parsing), der Massenregistrierung von Konten oder dem Testen von Online-Werbung. Sie ermöglichen es, Dutzende oder Hunderte von Verbindungen herzustellen, von denen jede wie eine Anfrage von einem separaten Benutzer aussieht.

Auf diese Weise ist ein Proxy nicht nur ein Mittel, um die eigene IP-Adresse zu verbergen, sondern ein vielseitiges Werkzeug für zahlreiche Aufgaben: vom Schutz und der Anonymität bis hin zur Skalierbarkeit und Umgehung von Beschränkungen.

Arten von Proxies

Es gibt verschiedene Arten von Proxies, von denen jede für unterschiedliche Aufgaben geeignet ist. Lass uns die wichtigsten besprechen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was am besten zu dir passt.

Proxy Rechenzentrum

Diese sind die einfachsten (und billigsten) Proxies. Sie arbeiten auf Servern in Rechenzentren und geben Ihnen IP-Adressen, die nicht an echte Personen gebunden sind, es ist sehr ähnlich wie ein Förderband.

Solche Proxys sind schnell und gut geeignet für Massenaufgaben. Aufgrund der Verfügbarkeit dieser Proxys gibt es Websites, die vollständige schwarze Listen haben, in denen eine beträchtliche Anzahl von Datenzentrumsproxy-Adressen enthalten ist. Daher können sie keine sehr gute Option für die Arbeit mit Websites sein, die über starke Sicherheitssysteme verfügen, da die IP-Adresse dieser Proxys sehr leicht verfolgt werden kann und Sie gesperrt werden könnten.

Residential Proxies

Diese Proxies sehen bereits wie echte Benutzer aus. Für sie werden IP-Adressen von tatsächlich existierenden Haushalten verwendet. Wenn du dich über einen Residential Proxy verbindest, sieht deine Anfrage so aus, als käme sie von einer lebendigen Person, die vor dem Computer sitzt.

Sie eignen sich hervorragend, wenn Sie Anonymität benötigen. Zum Beispiel, wenn Sie Konten auf einer gut geschützten Plattform registrieren möchten, geografische Einschränkungen umgehen usw.

Natürlich gibt es einen Nachteil - und das ist ihr Preis. Residentielle Proxies sind nicht die kostengünstigste Option, aber wenn Sie im Netzwerk maximal "echt" sein müssen, ist ihr Preis gerechtfertigt.

Mobile Proxies

Diese Proxies verwenden IP-Adressen von Mobilfunkanbietern (darauf deutet bereits ihr Name hin). Wenn du möchtest, dass man dich als mobilen Internetnutzer wahrnimmt, ist das die richtige Wahl für dich.

Der Vorteil liegt darin, dass solche Proxies das größte Vertrauen von Websites genießen. Sie werden fast nie blockiert, da sie wie normale mobile Benutzer aussehen.

Aber auch hier gibt es einen Haken. Erstens sind mobile Proxies teuer, weil sie schwieriger zu handhaben sind. Zweitens kann die Geschwindigkeit niedriger sein, insbesondere wenn das Netzwerk des Mobilfunkanbieters überlastet ist.

Rotierende Proxies

Und schließlich rotierende Proxys, manchmal auch dynamische Proxys genannt. Dies ist meiner Meinung nach der beste Proxytyp fürs Parsen. Da sie automatisch deine IP-Adresse alle paar Minuten oder nach jeder Anfrage ändern.

Außerdem sind Rotationsproxies unterschiedlich. Sie können auf Datacenter-, Residential- oder Mobil-IPs basieren. So kannst du genau die Option auswählen, die zu deiner Aufgabe passt. Aufgrund ihrer Funktionen gehören diese Proxies zu den teuersten.

Rotierende Proxies

Sprechen wir über Rotationsproxys, lass uns herausfinden, wie sie genau funktionieren.

Du verbindest dich zu einem Dienst, der über einen großen Pool von IP-Adressen verfügt. Das System des Dienstes wechselt automatisch die IP-Adresse nach jeder deiner Anfragen oder nach einer bestimmten Zeitspanne.

Solche Proxys erleichtern Ihre Arbeit beim Parsen erheblich, da sie durch die Rotation (den Wechsel) von Adressen verhindern, dass die Website denkt, dass Anfragen von verschiedenen Benutzern stammen und Sie nicht sperrt. Dies ermöglicht es Ihnen, viele Daten von einer bestimmten Quelle zu erhalten.

Vorteile von Rotationsproxys

Von ihren Hauptvorteilen würde ich folgende hervorheben:

Anonymität und Sicherheit Deine echte IP-Adresse bleibt vollständig verborgen. Darüber hinaus können dich aufgrund der häufigen IP-Wechsel die Tracking-Systeme einfach nicht "identifizieren". Das ist ein ausgezeichneter Weg, um die Vertraulichkeit zu wahren, insbesondere wenn du mit sensiblen Daten arbeitest - wie beispielsweise Konten in Werbeaccounts, Zahlungsinformationen oder Unternehmenslogins. Der Verlust oder die Sperrung von ihnen könnte für das Geschäft unangenehme Folgen haben. Blockaden vermeiden Durch häufige IP-Wechsel lassen sich Anti-Betrugs-Systeme umgehen. Selbst wenn eine Adresse blockiert wird, wechselt das System automatisch zur nächsten. Geschwindigkeit Rotierende Proxies verwenden einen Pool von mehreren Servern. Das bedeutet, dass die Last verteilt wird und du mehrere Anfragen gleichzeitig senden kannst. Das ist besonders nützlich, wenn du mit großen Datenmengen arbeitest.

Hauptanwendungsbereiche

Web-Scraping Wenn du Daten von vielen Websites sammeln musst, sind Rotationsproxis ein Muss. Mit ihnen kannst du Tausende von Anfragen senden und keine Angst haben, gebannt zu werden. Die Website betrachtet jede solche Anfrage als von einem separaten, echten Benutzer, nicht als Aktivität von einer IP-Adresse.

Wenn du Daten von vielen Websites sammeln musst, sind Rotationsproxis ein Muss. Mit ihnen kannst du Tausende von Anfragen senden und keine Angst haben, gebannt zu werden. Die Website betrachtet jede solche Anfrage als von einem separaten, echten Benutzer, nicht als Aktivität von einer IP-Adresse. Automatische IP-Adressänderung für unterschiedliche Inhalte Angenommen, du möchtest überprüfen, wie eine Website für Benutzer aus verschiedenen Ländern angezeigt wird. Mit Rotationsproxis und der automatischen Rotation (Änderung) von IP-Adressen kannst du "um die Welt reisen" und sehen, welchen Inhalt das Publikum in verschiedenen Ländern sieht.

Angenommen, du möchtest überprüfen, wie eine Website für Benutzer aus verschiedenen Ländern angezeigt wird. Mit Rotationsproxis und der automatischen Rotation (Änderung) von IP-Adressen kannst du "um die Welt reisen" und sehen, welchen Inhalt das Publikum in verschiedenen Ländern sieht. Werbung und Testen Um Werbekampagnen zu starten, ist es wichtig zu sehen, wie sie von Nutzern aus verschiedenen Regionen wahrgenommen werden. Rotierende Proxys helfen dabei, die Aktivität von Nutzern aus verschiedenen Orten zu emulieren, um Kreativität zu testen, Klicks zu überwachen und allgemein die Effektivität von Werbekampagnen im Auge zu behalten.

Vergleichende Proxy-Analyse

Um den Unterschied zwischen den Arten von Proxies besser zu verstehen, studiere die folgende Tabelle.

Parameter Proxy Datacenter Residential Proxies Mobile Proxies Rotating Proxies Anonymität Niedriges Anonymitätsniveau. Websites können sie leicht als Proxies erkennen, da die IP-Adressen zu Rechenzentren gehören und nicht zu echten Benutzern. Geeignet für Aufgaben, bei denen hohe Anonymität nicht erforderlich ist. Hohes Anonymitätsniveau. Diese IP-Adressen werden mit echten Benutzern verbunden, was sie praktisch von normalen Besuchern nicht unterscheidet. Das bietet einen besseren Schutz vor Anti-Fraud-Systemen. Bieten ein hohes Anonymitätsniveau, da IP-Adressen von Mobilfunkanbietern verwendet werden. Sie erscheinen wie normale mobile Benutzer, was das Risiko von Blockaden minimiert. Abhängig von der Häufigkeit des IP-Adressenwechsels. Ein ständiger Wechsel der IP-Adresse verringert die Sperrwahrscheinlichkeit, aber für komplexe Aufgaben ist es wichtig, Proxies mit hochwertigen IP-Adresspools auszuwählen. Geschwindigkeit Gewöhnlich hoch, da dedizierte Server mit leistungsstarker Infrastruktur verwendet werden. Allerdings kann die Geschwindigkeit bei hoher Auslastung oder häufigen Blockaden abnehmen. Die Geschwindigkeit kann je nach Anbieter und aktueller Netzwerkauslastung variieren. Normalerweise langsamer als bei Rechenzentrum-Proxys, aber für die meisten Aufgaben ausreichend. Die Geschwindigkeit kann aufgrund der Besonderheiten mobiler Netzwerke langsamer sein. Mobile Proxys ermöglichen jedoch die Nutzung von Diensten, die den Zugriff über mobile IP-Adressen erfordern. Es hängt von der Qualität des Proxydienstes und der Rotationshäufigkeit ab. Wenn sich die IP-Adressen zu oft ändern, kann dies die Leistung verlangsamen, aber die richtige Wahl des Dienstes gleicht diesen Nachteil aus. Preis Die kostengünstigste Option. Der Preis ist niedriger, da Proxy-Rechenzentren umfangreiche gemeinsame Ressourcen bieten. Geeignet für Aufgaben, bei denen eine große Anzahl von IPs zu einem minimalen Preis erforderlich ist. In der Regel teurer, da solche Proxies ein realistisches Benutzererlebnis bieten und ein hohes Maß an Anonymität aufweisen. Der Preis ist gerechtfertigt für Aufgaben, bei denen ein möglichst natürliches Verhalten erforderlich ist. Teurer aufgrund der Schwierigkeit, mobile IP-Adressen zu erhalten und ihrer begrenzten Anzahl. Geeignet für spezialisierte Aufgaben, wie z.B. das Testen von mobilen Anwendungen. Die Kosten variieren stark. Der Preis wird durch die Rotationsfrequenz, die Qualität der IP-Adressen und den ausgewählten Tarif beeinflusst. Für große Aufgaben sollten Tarife mit Zugriff auf einen großen IP-Pool gewählt werden. Stabilität Hohe Verbindungsstabilität. Allerdings können Anti-Fraud-Systeme solche IP-Adressen blockieren, insbesondere bei Massenoperationen oder verdächtiger Aktivität. Stabler, da IP-Adressen mit realen Geräten assoziiert sind und für Anti-Fraud-Systeme natürlicher erscheinen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit einer Blockierung. Die Stabilität hängt von der Qualität des Mobilfunkanbieters und -providers ab. Verzögerungen können aufgrund der Auslastung der Mobilfunknetze oder schlechter Abdeckung auftreten. Die Stabilität variiert je nach Service. Hochwertige Rotationsproxies gewährleisten reibungslose Abläufe, während minderwertige unter häufigen Verbindungsabbrüchen leiden können. Anwendung Geeignet für Massenaufgaben wie Massen-Web-Scraping, Automatisierung auf Marktplätzen, Testen von Webanwendungen. Keine optimale Wahl für Aufgaben, die hohe Anonymität erfordern. Sie eignen sich ideal für Aufgaben, bei denen ein hohes Maß an Anonymität erforderlich ist: Registrierung und Kontoverwaltung in sozialen Netzwerken, Geo-Blocking-Umgehung, Website-Scraping. Am häufigsten werden sie für das Testen von mobilen Anwendungen, die Arbeit mit Inhalten, die nur über mobile Geräte verfügbar sind, oder das Umgehen von Einschränkungen im Zusammenhang mit dem mobilen Zugriff verwendet. Sie eignen sich für Massenoperationen wie Web-Scraping, das Umgehen von Anti-Bot-Systemen, das Testen von Werbekampagnen und Content-Strategien. Die IP-Rotation macht sie zu einem universellen Tool.

Wie man Rotationsproxy auswählt

Geschwindigkeit Je schneller, desto mehr Anfragen kannst du in minimaler Zeit senden. Wenn du mit großen Datenmengen arbeitest, achte auf die Verbindungsgeschwindigkeit, die der Service bietet. Geolokalisierung Überprüfe, welche Regionen unterstützt werden. Wenn du Zugriff auf Daten in einem bestimmten Land benötigst, stelle sicher, dass der Service IP-Adressen aus dieser Region hat. Je weiter die geografische Abdeckung, desto besser. Zuverlässigkeit des Anbieters Hier ist alles wichtig: die Qualität der IP-Adressen, der Kundensupport und die Stabilität der Verbindung. Es ist am besten, bewährte Dienste mit gutem Ruf und einem großen Pool von IP-Adressen zu wählen, um Zeit und Energie bei der Lösung von Problemen (falls sie auftreten) zu sparen.

Ich kann nicht für die Qualität jedes Proxy-Anbieters verantwortlich gemacht werden, aber du kannst diese Services in Betracht ziehen:

MangoProxy

IPfoxy

LTEBoost

Astro

Proxymus

Fazit

Jeder Proxy-Typ hat seine eigenen Vorteile und Anwendungsbereiche. Für Aufgaben im Zusammenhang mit Massenoperationen und Web-Scraping werden Rotationsproxys zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Ihre Verwendung in Kombination mit Anti-Detection-Browsern ist der Schlüssel zur effektiven Umgehung von Website-Schutzsystemen und zur Wahrung der Anonymität.