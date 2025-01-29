Undetectable 2.31.0 – Chromium 133 更新和错误修复，提升性能

为什么内核更新不仅仅是一个数字

专业工具与业余工具的区别是什么？答案是：始终保持最新。在反检测浏览器领域，这一点尤为重要：各大平台和反欺诈系统不断升级，因此 Undetectable 浏览器也必须不断优化。将 Chromium 内核升级至 133 版不仅仅是一个版本号的增加，而是稳定性、兼容性和安全性的保证。

内核更新的优势

最大化兼容性 – 适配最新的 Web 应用和网站，包括广告账户、市场平台和社交媒体。 更高的性能 – 浏览器运行更快、更稳定，同时保持资源消耗在最佳水平。 绕过新的反欺诈机制 – 网站不断升级其安全措施，因此我们的浏览器必须始终领先一步。

这就是为什么我们会定期更新内核——这是 Undetectable 始终保持高效的关键，使其成为多账户管理和流量套利的有力工具。

在 macOS 上的性能优化

Mac 用户可能注意到，浏览器缓存会占用大量存储空间，特别是在管理数十甚至上百个账户时。现在，Undetectable 2.31.0 引入了自动清理系统缓存文件夹的功能，帮助释放磁盘空间，并在无需额外操作的情况下保持浏览器的高性能运行。

错误修复

在新版本中，我们修复了多个影响用户体验的问题：

现在，同步功能可以正确处理浏览器子窗口中的按键操作。这意味着主窗口的重复操作可以无故障地同步到所有账户。

同步功能现已支持所有系统语言，不再出现兼容性问题。

在所有 Windows 系统上，以管理员模式启动浏览器时，不再在 Program Files 目录中创建工作文件夹，使系统保持干净有序。

书签在打开新标签页时不会丢失——虽然是一个小细节，但显著提升了浏览器的使用体验。

结论

Undetectable 2.31.0 带来了优化的内核、清理后的缓存、稳定的运行流程以及更好的用户体验。如果您专注于流量套利、多账户管理或广告投放，那么最新版本的浏览器将是确保高效和安全操作的关键。

立即更新，保持领先，与 Undetectable 一起掌握未来！