Undetectable 2.31.0 – Mise à jour de Chromium 133 et corrections de bugs pour améliorer les performances

Pourquoi les mises à jour du noyau sont plus que de simples chiffres

Qu’est-ce qui distingue un outil professionnel d’un outil amateur ? Le fait d’être toujours à jour. Dans le monde des navigateurs anti-détection, cela est particulièrement crucial : les plateformes et les systèmes anti-fraude évoluent constamment, ce qui signifie que le navigateur Undetectable doit également s’améliorer en permanence. La mise à jour du noyau Chromium vers la version 133 n’est pas qu’un simple chiffre de plus dans la liste des versions, mais une garantie de stabilité, de compatibilité et de sécurité.

Quels sont les avantages de la mise à jour du noyau ?

Compatibilité maximale avec les applications web modernes et les sites, y compris les comptes publicitaires, les marketplaces et les réseaux sociaux. Meilleures performances – le navigateur fonctionne plus rapidement et de manière plus stable, tout en maintenant une consommation de ressources optimale. Contournement des nouveaux mécanismes anti-fraude – les sites web mettent régulièrement à jour leurs mesures de sécurité, donc notre navigateur doit toujours avoir une longueur d’avance.

C’est pourquoi nous mettons régulièrement à jour le noyau – c’est la clé pour qu’Undetectable reste un outil efficace pour la gestion multi-comptes et l’arbitrage de trafic.

Amélioration des performances sur macOS

Les utilisateurs Mac ont remarqué que le cache du navigateur pouvait occuper un espace conséquent, en particulier lorsqu’on travaille avec des dizaines, voire des centaines de profils. Désormais, dans Undetectable 2.31.0, un nettoyage automatique du dossier système contenant les fichiers de cache inutiles a été introduit – cela permet de libérer de l’espace disque et de maintenir une vitesse de navigation élevée sans manipulation supplémentaire.

Corrections de bugs

Dans cette nouvelle version, nous avons corrigé plusieurs problèmes qui pouvaient affecter l’expérience utilisateur :

Le synchroniseur traite désormais correctement les frappes au clavier dans les fenêtres secondaires du navigateur. Cela signifie que les actions répétées depuis la fenêtre principale sont maintenant transmises à tous les profils sans erreurs.

Le synchroniseur fonctionne désormais correctement dans toutes les langues du système.

Plus aucun dossier de travail dans Program Files lors du lancement du navigateur en mode administrateur sur tous les systèmes Windows – le système reste propre et organisé.

Les favoris restent en place lors de l’ouverture d’un nouvel onglet – un petit détail qui améliore grandement l’expérience d’utilisation du navigateur.

Conclusion

Undetectable 2.31.0 offre un noyau optimisé, un cache nettoyé, des processus stables et une expérience utilisateur améliorée. Si vous êtes sérieux au sujet de l’arbitrage de trafic, de la gestion multi-comptes ou de la publicité numérique, la dernière version du navigateur est essentielle pour garantir des opérations sécurisées et efficaces.

Mettez-vous à jour dès maintenant et gardez une longueur d’avance avec Undetectable !