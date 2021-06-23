Undetectable 2.32.0: Продвинутый синхронизатор, Chromium 134

Антидетект браузер Undetectable продолжает задавать стандарты в индустрии. Версия 2.32.0 не только вносит ряд важных исправлений и обновлений, но и значительно улучшает функциональность синхронизатора, делая его одним из самых удобных и функциональных на рынке.

Улучшенный синхронизатор: Инструмент нового поколения

Синхронизатор Undetectable стал одним из самых удобных и функциональных на рынке антидетект браузеров. Его возможности выводят эту функцию на качественно новый уровень и превращают работу со множеством окон в чистое удовольствие!

Еще более широкие возможности в управлении профилями

Теперь синхронизатор поддерживает автоматическую вставку чисел или различных текстовых строк в профили.

Просто внесите нужные строки в специальное поле, и при активации горячей клавиши каждая строка по очереди, или рандомно, будет вставляться в отдельный профиль, это очень поможет сделать, например, ввод уникальных логинов или паролей при регистрации крипто кошельков быстрым и безошибочным, устраняя необходимость ручного ввода.

Горячие клавиши и интуитивные подсказки

В свежем обновлении добавлены горячие клавиши, позволяющие мгновенно использовать все функции синхронизатора удобными комбинациями клавиш:

Команда ALT+N позволяет рандомно вставить числовое значение в текстовое поле, в диапазоне, который заранее был назначен в окне синхронизатора.

позволяет рандомно вставить числовое значение в текстовое поле, в диапазоне, который заранее был назначен в окне синхронизатора. Команда ALT+(номер текстовой группы) дает возможность вставлять текст из выбранной текстовой группы. Дополнительно в каждой текстовой группе вы можете задавать параметры вставки текста (по очереди, рандомно либо весь текст)

дает возможность вставлять текст из выбранной текстовой группы. Дополнительно в каждой текстовой группе вы можете задавать параметры вставки текста (по очереди, рандомно либо весь текст) Команда ALT+W выводит главное окно синхронизатора на экран (это помогает быстро найти его, если оно затерялось среди множества окон на рабочем столе)

Дополнительные подсказки в интерфейсе делают освоение всех функций простым и понятным, позволяя существенно ускорить рабочий процесс.

Свежее ядро Chromium 134

Ежемесячное обновление — это стратегическая необходимость, чтобы Undetectable браузер всегда оставался современным, надёжным и быстрым инструментом для работы с мультиаккаунтом.

Обновленное ядро включает в себя:

Совместимость с современными веб-стандартами: Новейшие возможности и улучшенная поддержка веб-технологий позволяют всем профилям и расширениям работать корректно и эффективно. Это обеспечивает беспрепятственный доступ к актуальным сайтам и сервисам, что особенно важно для профессионалов, управляющих большим количеством аккаунтов.

Новейшие возможности и улучшенная поддержка веб-технологий позволяют всем профилям и расширениям работать корректно и эффективно. Это обеспечивает беспрепятственный доступ к актуальным сайтам и сервисам, что особенно важно для профессионалов, управляющих большим количеством аккаунтов. Актуальные патчи безопасности: Новая версия ядра включают исправления уязвимостей, что помогает защитить данные аккаунтов от потенциальных угроз.

Новая версия ядра включают исправления уязвимостей, что помогает защитить данные аккаунтов от потенциальных угроз. Стабильность: Улучшения в архитектуре свежего ядра снижают вероятность зависаний и ошибок, особенно в условиях интенсивного мультиаккаунтинга.

Что улучшили

Мы расширяем список партнёрских прокси-сервисов: в Undetectable теперь интегрирован сервис SX.ORG. Генерируйте прокси напрямую из программы, без необходимости переходить на сайт партнера и экономьте ваше время.

Чтобы воспользоваться партнерскими прокси пройдите в прокси менеджер, кликните на иконку с изображением портфеля и вы попадете в настройку партнерских прокси.

Также при вводе API-ключа система автоматически отправляет запрос к прокси-сервису, а при генерации прокси, имя присваивается с учетом страны и даты, что упрощает их идентификацию и управление.

Что исправили

Помимо новшеств, версия 2.32.0 включает и ряд важных исправлений:

Корректное завершение сессий на macOS при закрытии программы;

Устранение зависания профилей при возникновении ошибок верификации прокси;

Исправление ошибок в панели закладок;

Устранение сбоев работы некоторых чекеров на macOS;

Заключение

Версия 2.32.0 антидетект браузера Undetectable демонстрирует, как регулярное обновление ядра Chromium и инновационные усовершенствования синхронизатора способны вывести работу с мультиаккаунтингом на новый уровень. Современные веб-стандарты, повышенная производительность и актуальные патчи безопасности гарантируют стабильность и защиту при интенсивном использовании множества профилей. Расширенные возможности синхронизатора, включая автоматическую вставку числовых значений и текстовых строк, а также интеграция с новыми партнерскими прокси, превращают Undetectable в незаменимый инструмент для профессионалов, стремящихся к эффективной автоматизации и максимальной безопасности.