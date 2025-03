Undetectable 2.32.0: Advanced Synchronizer, Chromium 134

O navegador AntiDetect Undetectable continua a definir os padrões na indústria. A versão 2.32.0 não só traz uma série de correções e atualizações importantes, mas também melhora significativamente a funcionalidade do sincronizador, tornando-o um dos mais convenientes e funcionais do mercado.

Melhorador de Sincronização: Uma Ferramenta da Nova Geração

O sincronizador Undetectable tornou-se um dos mais convenientes e funcionais no mercado de navegadores anti-rastreamento. Suas capacidades elevam essa função para um novo nível de qualidade e transformam o trabalho com várias janelas em puro prazer!

Ainda mais amplas capacidades no gerenciamento de perfis

Agora o sincronizador suporta a inserção automática de números ou diferentes strings de texto nos perfis.

Basta inserir as linhas necessárias no campo especial e ao ativar a tecla de atalho cada linha será inserida sequencialmente ou aleatoriamente em um perfil separado, isso ajudará muito a tornar, por exemplo, a introdução de logins ou senhas exclusivas ao registrar carteiras de criptomoedas rápidas e sem erros, eliminando a necessidade de entrada manual.

Atalhos de Teclado e Dicas Intuitivas

No recent update, hotkeys have been added, allowing you to instantly use all synchronizer functions with convenient key combinations:

Pressione ALT+N para inserir aleatoriamente um valor numérico no campo de texto, dentro do intervalo que foi previamente designado na janela do sincronizador.

para inserir aleatoriamente um valor numérico no campo de texto, dentro do intervalo que foi previamente designado na janela do sincronizador. Pressione ALT+(número do grupo de texto) para inserir texto do grupo de texto selecionado. Além disso, em cada grupo de texto, você pode definir os parâmetros de inserção de texto (sequencialmente, aleatoriamente ou todo o texto).

para inserir texto do grupo de texto selecionado. Além disso, em cada grupo de texto, você pode definir os parâmetros de inserção de texto (sequencialmente, aleatoriamente ou todo o texto). Pressione ALT+W para exibir a janela principal do sincronizador na tela (isso ajuda a encontrá-la rapidamente, caso tenha se perdido entre várias janelas na área de trabalho).

Dicas adicionais na interface tornam a aprendizagem de todas as funções simples e claras, permitindo acelerar significativamente o processo de trabalho.

Núcleo fresco do Chromium 134

A atualização mensal é uma necessidade estratégica para garantir que o navegador sempre permaneça uma ferramenta moderna, confiável e rápida para lidar com várias contasUndetectable

O kernel atualizado inclui:

Compatibilidade com os padrões web modernos: As mais recentes capacidades e melhorias no suporte às tecnologias web permitem que todos os perfis e extensões funcionem corretamente e de forma eficiente. Isso garante um acesso contínuo aos sites e serviços atualizados, o que é especialmente importante para profissionais que lidam com um grande número de contas.

As mais recentes capacidades e melhorias no suporte às tecnologias web permitem que todos os perfis e extensões funcionem corretamente e de forma eficiente. Isso garante um acesso contínuo aos sites e serviços atualizados, o que é especialmente importante para profissionais que lidam com um grande número de contas. Patches de segurança atualizados: A nova versão do núcleo inclui correções de vulnerabilidades, ajudando a proteger os dados das contas contra possíveis ameaças.

A nova versão do núcleo inclui correções de vulnerabilidades, ajudando a proteger os dados das contas contra possíveis ameaças. Estabilidade: Melhorias na arquitetura do núcleo mais recente reduzem a probabilidade de travamentos e erros, principalmente em situações de multi-contas intensas.

O que foi melhorado

Estamos ampliando a lista de serviços de proxy afiliados: agora o serviço SX.ORG foi integrado no Undetectable. Gere proxies diretamente do programa, sem a necessidade de visitar o site do parceiro e economize seu tempo.

Para utilizar proxies de afiliados, vá para o gerenciador de proxies, clique no ícone com a imagem de uma pasta e você será direcionado para as configurações de proxies de afiliados.

Além disso, ao inserir a chave da API, o sistema envia automaticamente uma solicitação ao serviço de proxy e, ao gerar um proxy, o nome é atribuído considerando o país e a data, facilitando assim sua identificação e gerenciamento.

O que foi corrigido

Além das novidades, a versão 2.32.0 também inclui uma série de correções importantes:

Encerramento correto de sessões no macOS ao fechar o programa;

Correção de travamentos de perfis ao ocorrer erros de verificação de proxy;

Correção de erros no painel de favoritos;

Correção de falhas em alguns verificadores no macOS;

Conclusão

A versão 2.32.0 do navegador anti-detecção Undetectable demonstra como as atualizações regulares do núcleo do Chromium e as inovações do sincronizador podem levar o trabalho com multi-contas a um novo nível. Os padrões web modernos, o desempenho aprimorado e os patches de segurança atualizados garantem estabilidade e proteção ao lidar com vários perfis de forma intensiva. As capacidades avançadas do sincronizador, incluindo inserção automática de valores numéricos e strings de texto, bem como a integração com novos proxies parceiros, transformam Undetectable em uma ferramenta indispensável para profissionais que buscam automação eficiente e máxima segurança.