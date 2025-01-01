AmIUnique.org e o navegador anti-detect Undetectable

Na era digital, o anonimato online tornou-se uma ilusão. Mesmo ao usar uma VPN ou o modo de navegação privada, os sites ainda podem identificá-lo de forma única por meio do *browser fingerprinting* — uma combinação exclusiva de dezenas de parâmetros. Esse “DNA digital” permite que os rastreadores sigam os usuários sem o uso de cookies, contornando os métodos tradicionais de proteção de privacidade.

Diante desse cenário, os navegadores *anti-detect* tornaram-se ferramentas essenciais para quem valoriza a confidencialidade — como profissionais de marketing, especialistas em SMM e traders de criptomoedas. Eles mascaram a pegada digital, substituindo os parâmetros do perfil. Mas como verificar sua eficácia? É aí que entra o AmIUnique.org, que analisa a impressão digital do seu navegador, a compara com milhões de outras e mostra o quão único você é na rede global.