BrowserLeaks.com: verificação de anonimato com Undetectable

Em um mundo onde cada aba do navegador pode se tornar uma “porta” para vigilância, a privacidade virou um luxo. A privacidade digital não é paranoia — é uma necessidade em um mundo onde os dados se tornaram uma moeda. Rastreados, redes de anúncios e redes sociais coletam informações pessoais sobre seus hábitos, compras e localização. Isso permite que anunciantes e organizações mostrem anúncios manipulativos (por exemplo, aumentar preços de produtos que você pesquisa com frequência) e influenciem suas opiniões por meio de conteúdo direcionado.

Mesmo ao usar VPN e extensões antirrastreamento, seu navegador ainda pode revelar centenas de parâmetros — desde a resolução da tela até a lista de fontes instaladas. E pequenos vazamentos, como a transmissão da localização real pelo navegador, transformam o anonimato em ilusão. Para verificar o quanto você está protegido contra rastreamento, o serviço BrowserLeaks.com é ideal — ele mostra quais dados você compartilha inadvertidamente e dá dicas úteis para corrigir essas falhas.