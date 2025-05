Monitoramento constante

As tecnologias de rastreamento estão em constante evolução. Verificações regulares com Pixelscan permitem identificar novos métodos de rastreamento em tempo hábil e adaptar as configurações do navegador antidetect. Se você não souber como verificar o navegador em condições de constantes atualizações de ameaças, o serviço sempre fornecerá uma verificação de anonimidade atualizada.