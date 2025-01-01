Whoer.net e navegador antidetect: como verificar o anonimato

A principal vantagem do Whoer.net são os testes interativos, que revelam as configurações reais do sistema e quaisquer vulnerabilidades que recursos de terceiros possam explorar para coletar informações sobre o seu computador e outros dispositivos. O serviço analisa os parâmetros indicados e avalia o quão bem você está mascarado.

Exibição de informações do dispositivo O serviço mostra dados de hardware e software do seu ambiente: parâmetros do sistema operacional e da tela, versão e lista de extensões e plug-ins do navegador. Analisa os cabeçalhos HTTP transmitidos. Também verifica se o suporte a scripts está ativo no seu dispositivo: JavaScript, ActiveX, Java, VBScript.

Análise de WebRTC Web Real-Time Communication é uma tecnologia que permite aos navegadores trocarem dados (por exemplo, áudio e vídeo) diretamente, sem servidores intermediários. O porém é o risco de vazamento do seu IP real, mesmo usando VPN ou proxy. O WebRTC pode acessar endereços IP locais da sua rede (IPv4 e IPv6), ignorando configurações da VPN. Isso permite que sites descubram seu IP real mesmo conectado à VPN. Além disso, as requisições WebRTC são executadas em segundo plano, sem aviso explícito ao usuário. Muitos nem desconfiam desses vazamentos. O verificador de proxy do Whoer.net testa se o seu navegador expõe essas informações.

Teste de velocidade Com esta ferramenta, você avalia a qualidade da conexão de seu proxy ou VPN. Ela mede velocidade de download (quanto você recebe por unidade de tempo) e upload (quanto envia), além do ping, que reflete a latência de ida e volta dos pacotes ao servidor. Assim, você decide se o proxy atende ao seu trabalho.

Teste de Evercookie Evercookie é uma API JavaScript criada para manter dados do usuário em vários armazenamentos do navegador, mesmo após a exclusão de cookies comuns e outros dados. Isso permite que sites rastreiem usuários apesar das tentativas de limpeza. O Evercookie grava um identificador único em todos os armazenamentos disponíveis, como Flash cookies, armazenamentos HTML5 etc. O Whoer.net verifica se existe essa vulnerabilidade no seu navegador.

Verificação de IP e geolocalização Teste básico, porém crítico, para avaliar seu nível de anonimato. Mostra quais dados de localização e conexão ficam visíveis para sites, redes de anúncios e possíveis invasores. O verificador de proxy do whoer.net exibe seu IP atual, posição geográfica (país, região, cidade) e provedor. A verificação de IP e geolocalização no Whoer.net é o primeiro passo para uma navegação segura. Mesmo confiando na VPN, um único vazamento de DNS pode anular todo o esforço.

Análise de vazamentos DNS O Whoer.net checa se sua conexão revela servidores DNS reais, o que compromete o anonimato. Mesmo com VPN, vazamentos de DNS podem desfazer suas medidas de privacidade. Com VPN/proxy, todas as requisições (inclusive DNS) devem passar pelo servidor seguro. O vazamento ocorre quando as consultas usam o DNS do seu provedor, e não o da VPN, permitindo que sites deduzam sua localização real. Não ignore esse teste — o Whoer.net detecta o risco em poucos cliques.