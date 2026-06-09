Undetectable 2.47.0: Chromium 149, bypass da validação do Google e desbloqueio de perfis via API

A equipe do Undetectable preparou um novo lançamento para você. Na versão 2.47.0, não apenas atualizamos a base do navegador, mas também aprimoramos os mecanismos de automação e a interação com os serviços do Google. Vamos ver como essas mudanças tornarão sua rotina diária mais simples e seus perfis mais confiáveis.

Chromium 149

Atualizamos o núcleo do navegador para a versão mais recente, 149. Hoje em dia, isso não é apenas uma formalidade, mas sua principal proteção contra filtros de IA cada vez mais inteligentes. Os sistemas modernos de segurança são treinados com enormes volumes de dados em tempo real.

Eles sabem exatamente quais microatrasos na renderização ou particularidades do funcionamento do JavaScript correspondem às versões mais recentes do Chrome. Se o seu núcleo estiver desatualizado, os algoritmos marcam instantaneamente a sessão como suspeita, reduzindo a confiança da conta. O Chromium 149 permite que os perfis se misturem completamente ao tráfego de usuários reais. Você obtém trabalho estável com quaisquer contas de anúncios sem surpresas desagradáveis.

Novo método na API

Para quem escala seus projetos por meio da automação, adicionamos um novo método na API – /profile/unlock/<profileID> . Antes, em caso de falha de um script de terceiros ou queda repentina da conexão, um perfil podia permanecer tecnicamente bloqueado. Isso atrasava toda a cadeia de ações automatizadas e exigia atenção.

Agora esse problema pode ser resolvido instantaneamente. Basta enviar uma solicitação para remover forçadamente o bloqueio de um perfil específico e devolvê-lo ao trabalho. Isso torna seus funis automatizados muito mais tolerantes a falhas. Você não precisa mais perder tempo com reinicializações manuais se o script "tropeçar" do nada.

O que corrigimos

Corrigimos um bug que atrapalhava o gerenciamento confortável de farms de contas em máquinas remotas. Antes, o programa podia fechar repentinamente se você se conectasse a um servidor em execução via RDP (Remote Desktop Protocol).

Agora o Undetectable mantém a sessão estável durante qualquer reconexão à área de trabalho remota. Você pode alternar livremente entre servidores sem medo de interromper um processo importante de multiaccounting. O gerenciamento remoto se tornou realmente confiável e contínuo.

O que melhoramos

Neste lançamento, aprimoramos os mecanismos internos de mascaramento para que seja mais fácil trabalhar com as plataformas mais exigentes.

Mascaramento perfeito para o Google. Alteramos a lógica de geração do cabeçalho x-browser-validation . Esse parâmetro é usado por todos os sites do ecossistema Google para uma verificação rigorosa da "humanidade" do navegador. Agora nossa imitação do Chrome ficou ainda mais precisa, o que realmente reduz os riscos de bans nos serviços do gigante das buscas.

Alteramos a lógica de geração do cabeçalho . Esse parâmetro é usado por todos os sites do ecossistema Google para uma verificação rigorosa da "humanidade" do navegador. Agora nossa imitação do Chrome ficou ainda mais precisa, o que realmente reduz os riscos de bans nos serviços do gigante das buscas. Atualização do Widevine. O módulo Widevine foi atualizado para a versão mais recente. Sistemas antifraude frequentemente verificam componentes DRM (tecnologias integradas de proteção de conteúdo, profundamente integradas ao sistema operacional e ao hardware real) para avaliar a legitimidade do dispositivo. Um Widevine atualizado confirma a integridade da impressão digital e afasta suspeitas desnecessárias das suas sessões.

O módulo Widevine foi atualizado para a versão mais recente. Sistemas antifraude frequentemente verificam componentes DRM (tecnologias integradas de proteção de conteúdo, profundamente integradas ao sistema operacional e ao hardware real) para avaliar a legitimidade do dispositivo. Um Widevine atualizado confirma a integridade da impressão digital e afasta suspeitas desnecessárias das suas sessões. Busca de elementos em iframe. Melhoramos o funcionamento da API de automação com elementos localizados dentro de iframe. Gateways de pagamento, captchas e widgets de terceiros costumam ser incorporados justamente por meio de frames. Agora seus scripts encontrarão os botões necessários mais rapidamente e sem erros de interação.

Conclusão

O Undetectable 2.47.0 torna seu trabalho mais produtivo, assumindo a luta contra limitações técnicas. A migração para o Chromium 149 e as melhorias pontuais de substituição para o Google garantem um alto nível de confiança para seus perfis. E o novo endpoint de desbloqueio, junto com a correção das conexões RDP, dá à automação a estabilidade que muitas vezes falta ao escalar. Atualize agora mesmo e veja como seu fluxo de trabalho ficará muito mais confortável.