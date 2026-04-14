Atualização do Undetectable 2.45.0: Chromium 147, RAM de até 32 GB e economia de tráfego de proxy

A equipe do Undetectable preparou uma nova atualização do navegador. Na versão 2.45.0, focamos na atualização do núcleo, na expansão das configurações de hardware e na correção de bugs que atrapalhavam o trabalho estável com perfis. Vamos analisar em detalhes o que mudou e como isso afetará seu fluxo de trabalho diário.

Configurações expandidas de RAM: 16 e 32 GB

Agora, ao criar configurações, você tem disponível a opção de selecionar 16 e 32 GB de RAM. Isso permite formar impressões digitais mais poderosas e variadas para plataformas exigentes. No entanto, há uma nuance técnica importante que você precisa conhecer.

Antes da versão 147, o mecanismo Chromium tinha uma limitação interna e informava aos sites no máximo 8 GB por meio do parâmetro device Memory , mesmo que o dispositivo tivesse mais memória. Com a transição para a nova versão, esse limite foi removido, e o navegador mostra corretamente 16 e 32 GB. Alguns verificadores de fingerprint desatualizados ainda não se adaptaram a essa mudança na lógica do Chromium. Eles podem exibir um aviso sobre um valor incorreto de memória, mas para os sistemas antifraude modernos esse é um indicador totalmente legítimo, portanto esses alertas nos verificadores podem ser ignorados.

Chromium 147

Atualizamos o núcleo do navegador para a versão atual 147. A sincronização regular com os lançamentos do Chrome comum é uma necessidade básica para contornar com sucesso a detecção Sybil e filtros antifraude rígidos. Os sistemas de segurança analisam centenas de microparâmetros, e qualquer atraso no suporte a novas Web APIs ou padrões de renderização revela instantaneamente a automação.

Um núcleo atualizado garante que os perfis gerem o ruído de rede mais natural possível e se misturem ao fluxo geral de usuários reais. Você obtém um comportamento previsível em qualquer site moderno, sem falhas de scripts e erros de layout.

Escolha flexível do tipo de inicialização do perfil

Para um gerenciamento mais conveniente de um grande número de sessões, adicionamos uma nova função às configurações principais do programa: a escolha do tipo de inicialização dos perfis. Agora você pode escolher antecipadamente como exatamente as novas janelas serão abertas: em tela cheia, minimizadas ou em primeiro plano.

Essa função é muito importante ao iniciar perfis em massa. Ela ajudará a manter sua área de trabalho organizada, e você poderá se concentrar na janela principal do programa enquanto os perfis são carregados.

O que há nas correções

Nesta versão, corrigimos uma série de erros para tornar o gerenciamento de sessões mais confiável.

Em primeiro lugar, foi corrigido o bug com o login automático. Antes, o programa podia realizar o login mesmo com a caixa de autorização desmarcada; agora você tem controle absolutamente rigoroso sobre o acesso aos seus dados locais.

Em segundo lugar, foi resolvido o problema de encerramento inesperado da janela principal. Anteriormente, a interface podia travar por motivos internos, enquanto as janelas dos perfis do navegador permaneciam abertas e continuavam funcionando. Corrigimos esse bug, e agora o programa funciona de forma estável.

Em terceiro lugar, corrigimos a possibilidade de clicar em links nos comentários do Facebook ao usar configurações móveis. Esta é uma correção crítica para tarefas de SMM e trabalho com tráfego móvel, devolvendo a navegação completa dentro da rede social.

O que há nas melhorias

Otimizamos seriamente o algoritmo de verificação de endereços IP durante o funcionamento do navegador. O número de solicitações em segundo plano aos proxies para verificar a conexão foi significativamente reduzido. Se você trabalha com grandes farms de contas ou usa proxies móveis rotativos com cobrança por tráfego, esta atualização reduzirá visivelmente seus custos.

Conclusão

A versão Undetectable 2.45.0 torna o multi-accounting ainda mais previsível e econômico. O Chromium 147 atual e os limites expandidos de RAM garantem alta confiança por parte dos sistemas de proteção. A redução de solicitações de IP economiza tráfego de proxy, enquanto as novas configurações de inicialização de janelas e as correções de bugs eliminam a rotina. Atualize e continue escalando suas tarefas com o máximo conforto.