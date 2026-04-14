O melhor alterador de endereço MAC: altere seu endereço facilmente em qualquer dispositivo

Todo dispositivo na sua rede local tem um identificador único que pode ser rastreado em cafeterias, aeroportos e escritórios. Este guia mostra exatamente como alterar seu mac address no Windows, Linux e macOS — com comandos de copiar e colar que você pode usar agora mesmo.

Resposta rápida: como alterar seu endereço MAC agora mesmo

Aqui está a forma mais rápida de falsificar seu mac address em qualquer sistema operacional principal em 2024. Estes comandos funcionam imediatamente, embora sejam redefinidos após a reinicialização. Para isolamento persistente de perfis de navegador que combina fingerprint, cookies e separação de proxy/IP, considere um navegador antidetect como Undetectable.io. A falsificação de MAC ainda precisa ser feita no nível do sistema operacional ou do adaptador de rede.

Windows 10/11 (PowerShell, requer administrador):

Get-NetAdapter -Name 'Wi-Fi' Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name 'Wi-Fi' -RegistryKeyword 'NetworkAddress' -RegistryValue '021122334455' Restart-NetAdapter -Name 'Wi-Fi'

Linux (temporário, testado no Ubuntu 22.04):

sudo ip link set dev wlan0 down sudo ip link set dev wlan0 address 02:aa:bb:cc:dd:ee sudo ip link set dev wlan0 up

macOS:

O suporte no macOS depende da interface e do driver. Em muitos casos, você precisa desligar o Wi-Fi primeiro, aplicar o comando ifconfig e depois ligar o Wi-Fi novamente. Em alguns Macs modernos, a falsificação manual pode não funcionar de forma confiável.

Observação: a alteração no macOS é redefinida ao reiniciar ou ao entrar em modo de repouso. Para seções mais detalhadas sobre cada plataforma, continue lendo.

O que é um endereço MAC e por que ele importa para a privacidade

Pense em um mac address como um número de série gravado permanentemente na sua placa de interface de rede. Ao contrário de um endereço IP que muda quando você se conecta a redes diferentes, seu mac media access control address permanece constante — a menos que você o falsifique deliberadamente.

Um endereço MAC consiste em:

Um identificador de 48 bits (6 bytes) escrito como seis pares de dígitos hexadecimais, como 3C:52:82:1F:9A:7B

Um Organizationally Unique Identifier (OUI) nos três primeiros bytes, revelando o fabricante (Apple, Intel, Realtek)

Um identificador único atribuído pelo fabricante nos três bytes restantes

Seu endereço físico é registrado por:

Redes wi fi públicas em aeroportos, hotéis e shoppings que rastreiam dispositivos recorrentes ao longo de meses

Redes corporativas que usam whitelist de MAC para controle de acesso e auditoria

Centros comerciais que correlacionam padrões de movimento entre visitas

Do ponto de vista da privacidade, mesmo que você esconda seu IP com uma VPN, um mac address estável do dispositivo (combinado com fingerprint do navegador) permite correlação de longo prazo na sua rede local, algo que ferramentas como os testes de fingerprint de navegador AmIUnique podem demonstrar claramente.

Tipos de endereço MAC e o que você realmente está alterando

Quando você usa um mac address changer, você nunca regrava o chip físico. Você apenas substitui o que seu sistema operacional informa ao adaptador de rede.

Tipo Descrição Editável? De fábrica (BIA) Endereço gravado, permanente, corresponde à etiqueta do dispositivo Não Locally Administered Address (LAA) Substituição definida por software via SO/driver Sim Unicast Comunicação padrão do cliente (primeiro byte par) Necessário para clientes Multicast/Broadcast Endereçamento em grupo, primeiro byte ímpar ou FF:FF:FF:FF:FF:FF Nunca use para clientes

Exemplo de LAA válido: 02:16:3E:4F:8A:10 (o primeiro byte 02 define o bit local, unicast)

Inválido para clientes: 01:16:3E:4F:8A:10 (multicast) ou FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)

Ferramentas como technitium mac address changer simplesmente gravam o LAA no registro ou nas propriedades do driver — exatamente o que você pode fazer manualmente.

Como visualizar seu endereço MAC atual

Antes de alterar qualquer coisa, você precisa saber seu mac address atual para verificar se a falsificação funcionou e para restaurar o mac address original depois. Dispositivos modernos têm várias interfaces de rede (wi fi, ethernet adapter, virtual adapters), cada uma com endereços independentes.

Visualizar endereço MAC no Windows (10 e 11)

Tanto o Windows 10 quanto o 11 compartilham ferramentas CLI semelhantes para visualizar configurações de rede.

Pressione a tecla windows, digite “cmd” Abra o command prompt como administrador Execute o seguinte comando: ipconfig /all

Procure “Wireless LAN adapter Wi-Fi” e anote o Physical Address:

Physical Address. . . . . . : 3C-52-82-1F-9A-7B PowerShell alternative: Get-NetAdapter | Select Name, MacAddress

Visualizar endereço MAC no Linux

Os comandos funcionam no Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 39 e Arch. Os nomes das interfaces variam (wlan0, wlp3s0, eth0, enp3s0).

Abra o terminal e execute:

ip link show Sample output for wireless adapter: wlp2s0: link/ether 8c:85:90:ab:cd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

O valor link/ether é o MAC do seu adaptador de rede ativo. Usuários da GUI do NetworkManager podem encontrá-lo em Settings → Wi-Fi → ícone de engrenagem → Details como “Hardware Address.”

Visualizar endereço MAC no macOS

Estes comandos funcionam no Monterey 12, Ventura 13 e Sonoma 14.

Abra o Spotlight → digite “Terminal” Execute: ifconfig en0 | grep ether

Saída: ether ac:de:48:88:99:aa

Em alguns Macs, o Wi-Fi pode ser en1. Execute networksetup -listallhardwareports para listar todas as interfaces. System Settings → Wi-Fi → Details também mostra seu “Wi-Fi Address.”

Como alterar o endereço MAC no Windows (10 e 11)

O Windows 10 suporta substituição manual de MAC via device manager ou registry. O Windows 11 enfatiza a randomização por rede, mas ainda respeita substituições de registry. Nem todos os drivers expõem MACs configuráveis — algumas Intel wireless adapter cards ignoram alterações por conformidade regulatória.

Nota de privacidade: alterar seu MAC é apenas uma camada. Uma verdadeira anti-detecção para multi-account exige fingerprints de navegador únicos e proxies separados, algo que Undetectable.io automatiza.

Alterar endereço MAC via Device Manager

Antes de começar, anote seu mac address padrão da seção anterior.

Pressione Win + X → escolha “Device Manager” Expanda “Network adapters” Clique com o botão direito na sua network interface card → “Properties” Vá para a advanced tab Localize “Network Address” ou “Locally Administered Address” Selecione “Value” e insira 12 hex digits: 021122334455 Clique em OK, depois desative/ative o adaptador

Verifique com ipconfig /all — o novo endereço deve aparecer com hífens.

Se não houver campo “Network Address”, o driver da sua NIC não suporta este método. Tente a abordagem pelo registry.

Alterar endereço MAC via Windows registry (avançado)

Faça backup do seu registry ou crie um System Restore point primeiro. Instruções testadas no Windows 10 22H2 e Windows 11 23H2.

Execute o registry editor como Administrator Navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Abra as subchaves 0000, 0001 etc., correspondendo ao seu adaptador via DriverDesc Crie ou edite um novo valor de string chamado NetworkAddress Defina o value field como 021133445566 (sem separadores) Desative/ative o adaptador ou reinicie

Muitas GUI mac address changer tools são simplesmente interfaces para esta registry key.

Gerar endereços MAC aleatórios com PowerShell

Para testar VLANs ou captive portals, gere vários mac address values aleatórios válidos:

1..20 | ForEach-Object { $first = '02','06','0A','0E' | Get-Random $rest = 1..5 | ForEach-Object { '{0:X2}' -f (Get-Random -Max 256) } "$first`:$($rest -join ':')" }

Isso garante MACs locally administered, unicast. Usuários do Undetectable.io normalmente não criam scripts de MAC manualmente — os perfis já isolam identidades por fingerprint, proxy e cookies, especialmente quando combinados com serviços de proxy de alta anonimidade.

Como alterar endereço MAC no Linux

O Linux oferece a maior flexibilidade. As alterações podem ser temporárias ou persistentes via configurações do NetworkManager.

Alterar temporariamente o endereço MAC com o comando ip

sudo ip link set dev wlp2s0 down sudo ip link set dev wlp2s0 address 02:aa:bb:cc:dd:ee sudo ip link set dev wlp2s0 up Verify: ip link show wlp2s0 should display link/ether 02:aa:bb:cc:dd:ee. This change is lost on reboot.

Usar macchanger para randomização rápida

Instale o macchanger no Ubuntu/Debian:

sudo apt install macchanger

Comandos:

sudo macchanger -s wlp2s0 — mostrar MAC atual/permanente

sudo macchanger -r wlp2s0 — atribuir valor aleatório

sudo macchanger -A wlp2s0 — randomizar com OUI de fornecedor realista

sudo macchanger -p wlp2s0 — restaurar original

Persistir falsificação de MAC via NetworkManager

Edite o connection file ou use a GUI nm-connection-editor:

[wifi] cloned-mac-address=02:cc:dd:ee:ff:01

Ou defina mac-address-randomization=always para randomized mac address per connection. Isso sobrevive a reinicializações para esse dispositivo específico.

A imagem mostra um laptop com uma janela de terminal aberta, exibindo uma interface de linha de comando. A tela provavelmente contém comandos para alterar o endereço MAC do dispositivo, o que é crucial para gerenciar conexões de rede e configurações de privacidade.

Como alterar endereço MAC no macOS

O macOS permite falsificação temporária via Terminal. As alterações são revertidas ao reiniciar e às vezes ao sair do modo de repouso. Third party software essencialmente envolve os mesmos comandos com uma GUI.

Alterar endereço MAC via Terminal (ifconfig)

Identifique a interface: networksetup -listallhardwareports (normalmente en0) Desligue o Wi-Fi: networksetup -setairportpower en0 off Execute: sudo ifconfig en0 ether 02:de:ad:be:ef:01 Ligue o Wi-Fi: networksetup -setairportpower en0 on

Verifique: ifconfig en0 | grep ether

Automatizar falsificação de MAC no login

Usuários avançados podem:

Salvar o comando ifconfig em um script em /usr/local/bin Criar um LaunchAgent .plist em ~/Library/LaunchAgents

Para quem não se sente confortável com LaunchAgents, soluções na camada do navegador como Undetectable.io lidam com falsificação de fingerprint multi-profile sem alterações no sistema.

Ferramentas de terceiros de macOS MAC changer (visão geral)

Vários utilitários oferecem GUIs para selecionar interfaces e randomizar MACs. Eles ainda exigem privilégios de administrador, já que chamam ifconfig por baixo. Para anonimato diário e multi-accounting, Undetectable.io cobre fingerprint e IP rotation sem alterações no nível do SO, e você pode baixar Undetectable para Mac e Windows para evitar comandos constantes no terminal.

Mobile e outras plataformas: Android, iOS, roteadores e mais

Android e iOS modernos implementam endereços de hardware aleatórios por redes wi fi. A falsificação manual requer rooting/jailbreaking, o que é desencorajado. Roteadores permitem substituição de WAN MAC para fins de ISP.

Android (10 e superior vs versões mais antigas)

Android 10+ usa por padrão um persistent randomized MAC address por rede salva: ele é randomizado, mas geralmente permanece estável para esse SSID específico. Encontre-o em wi fi settings → network → Privacy → “Use randomized MAC.” Versões mais antigas exigem root access e ferramentas como BusyBox — não recomendado devido a riscos de garantia e segurança.

iOS e iPadOS (14+)

Desde o iOS 14, a Apple oferece private wi fi address por SSID:

Dispositivos Apple podem usar um private Wi-Fi address para cada rede e, em versões mais recentes, o private address também pode rotacionar periodicamente.

Abra o settings app → Wi-Fi Toque no “i” azul ao lado de uma rede Ative “Private Address” para redes públicas

Não há uma forma integrada de definir um mac address específico no iOS sem jailbreaking.

Roteadores, modems e considerações de ISP

Muitos roteadores (TP-Link, ASUS, Netgear) oferecem “MAC Clone” em sua web UI. Casos de uso:

Copiar o MAC do roteador antigo para retenção do ISP lease

Acionar novo endereço do ISP alterando o WAN MAC

Isso não anonimiza dispositivos na sua rede doméstica — outros dispositivos na rede local ainda expõem seus MACs ao roteador.

Como a alteração de endereço MAC se encaixa no anonimato real e no multi-accounting

A falsificação de endereço MAC afeta apenas o segmento local — entre seu laptop e o roteador da cafeteria. Sites nunca veem seu MAC.

Plataformas rastreiam por muitos mecanismos expostos por navegadores padrão e até pelos chamados navegadores privados. Entender os navegadores mais seguros e privados ajuda a ver onde MAC spoofing se encaixa no panorama maior de anonimato.

Plataformas rastreiam por:

Fingerprints de navegador (canvas, WebGL, fonts)

Cookies e local storage

Endereços IP e TLS fingerprints (frequentemente expostos por sites de verificação de vazamento como testes de anonimato BrowserLeaks)

Padrões comportamentais

Para ad arbitrage, SMM e e-commerce multi-accounting, rotacionar apenas o MAC é quase inútil. Undetectable.io fornece, especialmente quando combinado com verificações de anonimato Whoer.net:

Perfis de navegador separados com cookies isolados por conta

Fingerprints de navegador personalizáveis para evitar linkability

Gerenciamento de proxy integrado por perfil

Criação em massa de perfis e cookie-warming para envelhecimento orgânico

Se você gerencia várias contas Google, Facebook, TikTok ou Amazon, comece gratuitamente com Undetectable.io em vez de depender apenas de ajustes no nível do SO.

Ressalvas legais, éticas e de segurança

Mac address spoofing é poderoso, mas traz responsabilidades.

Considerações legais:

Alterar o MAC do seu próprio dispositivo para privacidade geralmente é legal nos US/EU

Usar spoofing para burlar acesso pago ou se passar por usuários pode violar computer misuse laws

Redes corporativas e universitárias frequentemente proíbem spoofing em Acceptable Use Policies

Riscos de segurança:

MAC collisions causam conflitos de rede e ARP issues

Edições no registry podem quebrar conexões de rede — sempre crie restore points

MACs de cliente inválidos, como endereços multicast ou broadcast, podem causar problemas de conectividade ou dropped traffic.

Undetectable.io foi projetado para use cases legítimos: ad testing, geo-targeting, multi-account management e privacy research. Os usuários continuam responsáveis por cumprir leis e regras das plataformas.

Resumo e próximos passos

Um endereço MAC é seu ID de hardware da rede local — spoofing afeta principalmente como roteadores e access points veem seu dispositivo específico, não os sites. Você pode alterar o mac address no Windows, Linux e macOS usando ferramentas integradas, enquanto Android e iOS dependem de randomização automática.

Principais conclusões:

MAC spoofing = local-only privacy layer

Use Device Manager, registry ou comandos ip/ifconfig dependendo do seu operating system

Sites rastreiam fingerprints, cookies e IPs — não MACs

Privacidade mais forte exige browser-level isolation combinado com proper proxy/IP separation, cookie isolation e careful operational hygiene.

Para identity management abrangente em várias contas de anúncios, sociais ou marketplace, experimente o navegador antidetect da Undetectable.io — lidando com fingerprint, cookies e proxies em uma solução. Comece gratuitamente e baixe para Windows 64-bit ou macOS 12+.