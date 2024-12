Os 7 navegadores mais seguros e privados

Pela internet, você não deve correr, mas sim andar... Fazer cada passo silenciosamente, para que nenhum piso range sob seus pés. E, em hipótese alguma, concordar em coletar cookies. Caso contrário, você será rastreado e perseguido, assediado por publicidade direcionada e resultados de pesquisa relevantes. Claro, isso não é assustador... Mas pode levar à perda total de confidencialidade, seguida de roubo de dados e até mesmo de recursos financeiros. E a razão para esse resultado triste está no navegador escolhido incorretamente para navegar na internet.

Cada usuário que percorre a World Wide Web, não importa o quanto ele tente, ainda deixa rastros... Mas quem nos impede de navegar na internet sem medo e sem nos preocuparmos em sermos rastreados? Quem precisa dessas impressões digitais? Afinal, este é um espaço virtual, livre de... Confidencialidade!

Nos dias de hoje, as informações sobre os usuários valem ouro. Portanto, há muitas pessoas interessadas em espionar. E nem todas elas rastreiam suas ações por mera curiosidade. Afinal, há poucas pessoas rastreando e cada vez mais serviços e plataformas. Mas por que eles precisam desses dados?

Quem e como rouba informações confidenciais dos usuários?

Você já ouviu o ditado sobre o queijo grátis na ratoeira? Na situação de confidencialidade que se desenvolveu na rede, os usuários desempenham o papel de ratos... Que, atraídos pelo desejo de obter uma ferramenta para navegar na internet gratuitamente, caem em uma armadilha. E ela se fecha logo após o usuário digitar a URL na barra de endereços do navegador. É o fim da confidencialidade na internet para ele. Por quê:

Durante a visita a um site, uma pequena quantidade de dados é armazenada no dispositivo do usuário - arquivos de cookies, que contêm informações sobre a sessão. E em visitas subsequentes, o usuário recebe uma versão personalizada da página da web. Mas na prática, junto com os novos cookies, o servidor pode enviar rastreadores de terceiros.

Os dados agregados vão para bancos de dados de plataformas analíticas, que os vendem para terceiros. No melhor dos casos, as informações vão parar nas mãos de uma rede de publicidade, que as usa para segmentar anúncios transmitidos. No pior dos casos, nas mãos de criminosos. Então você pode se tornar vítima de phishing e perder os atributos de pagamento dos cartões bancários... E, como resultado, seu conteúdo.

E todos esses roubos de informações são realizados pelos navegadores e com o silencioso consentimento de seus desenvolvedores. Além disso, as empresas que lançam esse software lucram com a violação da privacidade dos usuários. E também usam as estatísticas coletadas para seus próprios fins egoístas.

O navegador mais popular do mundo, o Chrome, pertence ao Google. Com ele, a empresa rastreia as ações dos usuários. Em seguida, a análise agregada é usada para segmentar anúncios transmitidos pelo AdWords - a plataforma de publicidade contextual, que também pertence ao Google.

É por isso que o mecanismo de busca trabalha tão arduamente em seu navegador, constantemente atualizando seu funcionalidade para o usuário. E não porque o Google nos ama!

A era das impressões digitais chegou

Nos últimos anos, cada vez mais organizações sem fins lucrativos começaram a se opor aos cookies de terceiros. Alguns países europeus até planejam proibir seu uso em nível legislativo. Mas, assim, o problema da confidencialidade na internet não será resolvido. Porque uma nova tecnologia, ainda mais moderna, surgiu - as impressões digitais. Elas fornecem 90% de precisão na identificação dos usuários na internet. Para isso, as impressões digitais usam uma abordagem complexa. A "identidade" é determinada por várias características, cuja combinação forma uma pegada única para cada usuário. Esses sinais incluem:

Características técnicas do dispositivo - sistema operacional, sua arquitetura, frequência do processador central, quantidade de memória RAM, etc.

Configurações locais - idioma, fuso horário.

Dados do dispositivo transmitidos pelo navegador por meio do User-Agent.

Como você pode ver, mesmo após a proibição do uso de cookies de terceiros, o problema da confidencialidade nos navegadores não será resolvido. Porque a identificação do usuário na World Wide Web pode ser feita com sucesso sem eles. E, nesse caso, nem serviços de VPN nem proxies ajudarão.

Esses serviços apenas permitem contornar bloqueios e visualizar sites proibidos em um determinado país. Ao mesmo tempo, apenas o endereço IP do dispositivo é substituído, e os outros parâmetros que compõem a impressão digital não podem ser alterados.

Mas talvez existam navegadores que ofereçam uma navegação na internet mais anônima. Afinal, nem todos os desenvolvedores de software têm apenas interesses comerciais. Para descobrir isso, vamos mergulhar no mundo dos navegadores modernos e escolher os mais dignos entre eles.

Os navegadores mais confidenciais de nosso tempo

Opera

Um navegador moderno, originalmente lançado por uma organização sem fins lucrativos. O programa está disponível em versões para plataformas desktop e móveis populares. A visualização confortável das páginas é garantida pelo bloqueador de anúncios embutido, que aumenta a velocidade de carregamento dos dados em mais de 90%. Além disso, o Opera possui uma VPN simples, que permite visitar qualquer site e plataforma.

No entanto, apesar de ter vários recursos para garantir a confidencialidade, o Opera não pode ser considerado o navegador mais seguro. Em 2016, o Opera foi adquirido por uma empresa de TI chinesa. Desde então, o navegador começou a coletar ativamente dados não identificados sobre seus usuários. Ou seja, sem vinculação à identidade da pessoa.

Firefox

A história do Firefox começou em 2002. O navegador mudou de motor várias vezes. Atualmente, ele usa o Quantum. Ao contrário do Opera, este navegador coleta muito menos informações sobre os usuários.

Além disso, o Firefox possui vários recursos para proteger a privacidade e os dados pessoais dos usuários:

Bloqueador de cookies de terceiros embutido.

Proteção contra reprodução automática de vídeos em páginas da web.

Bloqueador de rastreadores de redes sociais.

No entanto, a presença desses recursos não garante uma navegação anônima. Além disso, o Firefox não possui uma VPN embutida. Portanto, não é possível visitar sites bloqueados usando este navegador.

Brave

Um navegador relativamente novo lançado por uma organização sem fins lucrativos. A primeira versão do programa foi lançada em 2016. Sua principal característica é o foco explícito na segurança dos usuários. Para garantir isso, o navegador usa vários recursos:

Bloqueador de anúncios.

Modo "Navegação Privada".

Serviço VPN embutido.

Roteamento de rede anônimo.

Proteção contra impressões digitais.

O conjunto de recursos de proteção do Brave é muito mais amplo do que nos navegadores mencionados anteriormente. No entanto, mesmo esse arsenal não garante total anonimato das atividades do usuário na internet.

Tor

Uma das soluções mais poderosas para garantir anonimato na rede. O navegador usa um mecanismo de transferência de dados não convencional. O Tor utiliza o chamado "roteamento em cebola". É um sistema de servidores proxy distribuídos pelos quais os dados são transmitidos de forma criptografada e sem armazenamento de cookies. Isso elimina completamente a possibilidade de rastreamento das ações dos usuários e sua identificação por meio de impressões digitais. Uma vez que os sistemas de rastreamento não recebem informações suficientes para identificar a identidade do usuário.

No entanto, devido à múltipla transferência de dados, a velocidade da conexão com a internet diminui. Isso é especialmente crítico ao usar uma conexão móvel lenta com a internet. Como resultado, as páginas da web dos sites serão carregadas lentamente. Isso reduz a conveniência de usar o Tor para navegação diária na internet.

Epic

A primeira versão do navegador foi lançada em 2010. O Epic mudou de motor várias vezes. Atualmente, ele funciona com base no Chromium. Está disponível em versões para Windows, macOS e Android. As características do Epic que garantem um alto nível de confidencialidade são:

Armazenamento local do histórico de navegação.

Limpeza automática de cookies.

Bloqueador de cookies de terceiros e rastreadores de anúncios.

Serviço de proxy embutido com suporte a oito localizações.

Suporte a um conjunto limitado de extensões do navegador.

O Epic possui uma lista impressionante de ferramentas para proteger os dados do usuário. No entanto, ele não permite uma visita confortável aos sites devido à falta de suporte a extensões. Além disso, o Epic não possui uma função de atualização automática. Portanto, o usuário precisa atualizar manualmente para a nova versão do programa.

Ungoogled-chromium

Um navegador que funciona com base no Chromium puro, sem vínculo com os serviços do Google. Isso impede que seus serviços de publicidade e análise coletem quaisquer dados sobre você durante a navegação em sites.

Além disso, o navegador não armazena o histórico de visitas e recebe atualizações diárias. No entanto, o download das atualizações é feito manualmente. Portanto, essa opção de software pode ser considerada apenas uma alternativa segura ao Chrome, familiar para muitos usuários.

Undetectable

Um navegador antifraude profissional que usa uma abordagem diferente para garantir a confidencialidade. Ao contrário dos outros navegadores do ranking, o Undetectable não bloqueia cookies de terceiros e rastreadores, mas sim substitui as impressões digitais. Isso não apenas garante total anonimato das ações do usuário, mas também permite contornar todos os tipos de bloqueios. E também permite acesso multi-conta a qualquer plataforma. Incluindo redes sociais, lojas online e serviços de apostas. O Undetectable fornece todo o funcional necessário para isso na versão gratuita do navegador. O que diferencia o Undetectable de outros antifraudes.

Antifraudes - a chave para total anonimato

Em nosso ranking, apresentamos navegadores que oferecem o mais alto nível de confidencialidade e segurança para os usuários. No entanto, cada um deles tem várias desvantagens que reduzem sua eficácia.

Os antifraudes usam um mecanismo de proteção diferente - substituindo as impressões digitais. Portanto, eles não têm essas falhas e são capazes não apenas de garantir um alto nível de anonimato, mas também de contornar qualquer tipo de bloqueio.

A única desvantagem dos navegadores anônimos é o alto custo. Mas o Undetectable é um dos poucos antifraudes profissionais com uma assinatura gratuita e completa. Portanto, a escolha é óbvia!