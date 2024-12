Undetectable Atualização do navegador 2.9.0: API, Recursos e Segurança Aprimorados

Atualização de Impressões Digitais

Nesta atualização, fizemos várias melhorias que ajudarão a tornar sua experiência na web ainda mais segura e privada. Nosso objetivo é garantir um alto nível de segurança para suas contas e anonimato, por isso incluímos as seguintes alterações:

Atualização do núcleo do Chromium para a versão 115: Estamos sempre acompanhando as últimas atualizações no mundo das tecnologias web e navegadores. Nesta versão, atualizamos o núcleo do Chromium para a versão 115, o que permite que você aproveite os recursos e funcionalidades mais recentes, além de garantir compatibilidade com os últimos padrões da web. Melhoria na substituição do WebRTC: O WebRTC é uma tecnologia importante que permite que aplicativos e sites da web interajam por meio de fluxos de mídia, como áudio, vídeo e troca de dados. No entanto, ele pode revelar informações sobre seu endereço IP real, o que pode ser usado para identificação e rastreamento. Nesta atualização, aprimoramos o mecanismo de substituição do WebRTC para evitar vazamentos do seu endereço IP real e fornecer um nível adicional de anonimato ao usar o navegador.

API mais poderosa

Nesta atualização, foram adicionadas novas funcionalidades à API, que permitem:

Selecionar um parâmetro para criar perfis a partir de uma configuração específica;

Obter informações sobre a data de atualização e a data de criação do perfil;

Obter uma lista de todas as configurações disponíveis;

Selecionar um parâmetro para alterar o tipo de perfil (nuvem/local);

Além disso, a API agora retorna um erro caso uma solicitação seja enviada para um endereço inexistente.

Mais detalhes sobre as novas funcionalidades podem ser encontrados na documentação.

Novas conveniências

Agora você pode importar favoritos de qualquer navegador baseado no Chromium. Para fazer isso, exporte os favoritos de qualquer navegador compatível, selecione o arquivo de favoritos nas configurações do perfil e os novos perfis criados terão automaticamente o conjunto de favoritos desejado.

A função "Colar como um humano" foi melhorada e corrigida em alguns sites. Lembre-se de que essa função permite simular a digitação no teclado ao colar texto em campos específicos em sites. Para fazer isso, copie o texto e clique com o botão direito do mouse no campo desejado, em seguida, selecione "Colar como um humano".

Procurando rapidamente a pasta do perfil local? Sem problemas! Selecione-a no menu de contexto na lista de perfis, clicando com o botão direito do mouse.

Além disso, adicionamos nomes de perfil aos ícones do navegador no MacOS. Para que eles apareçam, permita que o programa envie notificações.

Correções: