Comparação dos 10 principais serviços de proxy para trabalho e segurança edição de 2022

O que são proxies e quais são os tipos?

Muitos usuários acham que sabem tudo sobre proxies. Mas na realidade, a teoria simples sobre proxy se revela uma revelação para eles. Portanto, vamos começar repetindo o material que já foi coberto.

Os servidores proxy são usados para aumentar a velocidade de acesso aos recursos da Internet solicitados, por meio de cache e compactação de seus dados. Eles também são usados para proteger redes locais, anonimizar e bloquear o acesso a determinadas plataformas.

Eles são um elo intermediário entre o usuário e o site. Portanto, o uso de proxies pode diminuir a velocidade atual da conexão com a Internet.

Existem vários tipos de proxies:

Fechados - acessíveis apenas a IPs específicos.

Abertos - podem ser usados por todos os usuários.

Públicos - não alteram os IPs reais.

Anônimos - ocultam os endereços IP dos usuários.

Distorcidos - fornecem um endereço diferente do real. Isso também inclui proxies rotativos.

No Undetectable e outros navegadores anônimos, são usados os dois últimos tipos de servidores proxy. Eles garantem a relevância das impressões digitais digitais para os sistemas antifraude de redes sociais e outras plataformas, para as quais são usados navegadores anti-detecção.

Quais proxies são usados para anti-detecção?

Existem também outras classificações de servidores proxy que são usadas para tipificar os IPs que eles fornecem. Eles também são chamados de proxy na gíria profissional. Seus tipos são:

Residenciais - IPs estáticos ou dinâmicos vinculados a um determinado servidor proxy localizado em uma determinada região. Eles também estão incluídos no intervalo de endereços atribuídos a um provedor de Internet específico.

- IPs estáticos ou dinâmicos vinculados a um determinado servidor proxy localizado em uma determinada região. Eles também estão incluídos no intervalo de endereços atribuídos a um provedor de Internet específico. Servidores (data center) - são endereços IP de servidores físicos e virtuais que operam em data centers.

- são endereços IP de servidores físicos e virtuais que operam em data centers. Móveis - são endereços dinâmicos atribuídos a um determinado operador de telefonia móvel. Eles são um dos mais confiáveis, portanto, garantem um alto nível de segurança e eficiência para navegadores anônimos.

- são endereços dinâmicos atribuídos a um determinado operador de telefonia móvel. Eles são um dos mais confiáveis, portanto, garantem um alto nível de segurança e eficiência para navegadores anônimos. Rotativos - o servidor proxy altera o IP a cada nova solicitação do usuário. Eles têm alta confiabilidade e garantem total anonimato na navegação na Internet pelos usuários.

Os proxies móveis e rotativos são IPs dinâmicos. Ou seja, seu valor pode mudar a cada solicitação.

Os proxies móveis são alterados sequencialmente para valores do intervalo fornecido pelo operador de telefonia móvel.

Os proxies rotativos substituem os endereços IP de um intervalo mais amplo de endereços, que podem pertencer a diferentes provedores de Internet. Portanto, os IPs fornecidos por esses servidores proxy não são adequados para uso no Undetectable e em outros navegadores anti-detecção profissionais, se a vinculação do endereço ao provedor for importante.

Individuais - proxies fornecidos apenas a um único usuário.

- proxies fornecidos apenas a um único usuário. "Públicos" - IPs usados simultaneamente por várias pessoas. É melhor não usá-los em anti-detecção.

Quais proxies você deve procurar?

Para acessar várias contas em redes sociais, casas de apostas e sites estrangeiros por meio de navegadores anti-detecção, os seguintes tipos de proxies são os mais adequados:

Residenciais.

Individuais.

Móveis.

Com os tipos de IPs para impressões digitais, já decidimos. Mas onde encontrar proxies confiáveis? Quais provedores escolher? Afinal, em 2022, seu número é contado em centenas.

Ao escolher um serviço, siga estas regras:

Estude cuidadosamente as avaliações dos clientes sobre o provedor, deixadas em recursos externos.

Não escolha os proxies mais baratos - na maioria das vezes, eles são IPs compartilhados que provedores desonestos fornecem como residenciais. Além disso, esses serviços podem intencionalmente reduzir os preços de seus serviços para rastrear as ações dos clientes e, em seguida, vender informações agregadas sobre eles a empresas terceirizadas.

Preste atenção às especificações técnicas dos proxies oferecidos pelo serviço - os protocolos de transferência de dados e as versões de IP suportadas por eles.

Observação técnica:

Os provedores oferecem proxies que suportam os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS e SOCKS. Os mais seguros são HTTPS e SOCKS, pois eles criptografam a transferência de dados entre o cliente e o servidor. O SOCKS funciona sobre os outros protocolos, portanto, é capaz de transmitir informações, contornando firewalls. Portanto, esse protocolo é ideal para proxy e para o funcionamento de anti-detecção.

Além disso, nas especificações do proxy, o provedor pode indicar a versão do IP (IPv4 e IPv6). O Protocolo de Internet é responsável pela endereçamento dos dados transmitidos na Internet. A sexta versão do protocolo tem várias vantagens. Mas geralmente o IPv6 é usado na rede. Portanto, esse parâmetro técnico pode ser ignorado ao escolher um proxy.

Para contornar bloqueios locais usando anti-detecção, é melhor usar proxies da região de destino - portanto, escolha provedores que forneçam IPs da cidade ou país desejado.

Lista dos melhores provedores de proxies para anti-detecção em 2022

Para escolher um fornecedor por conta própria, você terá que vasculhar dezenas de páginas de resultados de mecanismos de pesquisa. Em seguida, estude cuidadosamente a reputação de cada serviço e as especificações técnicas dos proxies fornecidos por eles... Ou você pode simplesmente verificar a lista de fornecedores de proxy confiáveis que selecionamos para você.

O provedor está operando desde 2018. Fornece endereços IP de mais de 190 regiões. Suporta vários tipos de proxies:

Residenciais.

Data centers.

Dedicados.

A Smartproxy não impõe limites ao tráfego transmitido e ao número de conexões proxy. Os serviços são tarifados por assinaturas mensais. O custo da assinatura mínima é de $30 por mês.

Presente no mercado desde 2015, é um dos maiores provedores de serviços de proxy. O catálogo do serviço oferece mais de 100 milhões de endereços IP de 195 regiões. No site da Oxylabs, você pode adquirir os seguintes tipos de proxies:

Residenciais.

Residenciais estáticos.

Móveis.

Rotativos.

Data centers.

Servidores dedicados.

O IP do provedor é perfeito para trabalhar em equipe com o Undetectable. Por $100 por mês, o cliente recebe um número ilimitado de sessões e 167 GB de tráfego de dados. Cada gigabyte adicional custa apenas $0,6.

A empresa está operando desde 2015. Fornece mais de 75 milhões de proxies residenciais de 195 regiões. Além disso, o catálogo inclui proxies móveis, servidores, residenciais e estáticos dedicados. Também está disponível um gerenciador para gerenciar os proxies adquiridos e estatísticas de uso.

O custo mínimo de um IP de servidor no Bright Data é de $0,8 e $0,11 por gigabyte de tráfego. Os endereços residenciais são tarifados apenas pelo volume de dados transmitidos - a partir de $15 por 1 GB.

O provedor oferece mais de 2 milhões de endereços IP de 180 países. Aqui você pode adquirir proxies residenciais de qualidade, móveis (incluindo 4G), data centers e residenciais estáticos. Também são fornecidos proxies "cross-site", usados para comprar grandes quantidades de produtos escassos em lojas online para revenda posterior.

O custo dos serviços do provedor depende do tipo de proxy e do volume de tráfego consumido. O preço mínimo é de $0,8 por 1 GB.

Ao contrário de outras empresas, a NetNut fornece acesso direto dos usuários aos endereços IP de centenas de provedores. O catálogo do serviço inclui cerca de 20 milhões de endereços residenciais e 1 milhão de endereços estáticos.

Você também pode adquirir proxies rotativos e até mesmo pools dedicados inteiros. A NetNut oferece 7 dias de teste gratuito para os IPs adquiridos. O custo da assinatura mensal para 20 GB de tráfego é a partir de $20.

O serviço está operando desde 2012. Em seu catálogo, os proxies são classificados de acordo com o propósito e os tipos de recursos para os quais os IPs serão usados: para redes sociais, venda de ingressos, jogos, etc. Também existem proxies privados e dedicados. Além disso, nos três dias após a compra, o cliente pode solicitar um reembolso se não estiver satisfeito com a qualidade dos IPs fornecidos. O custo de um único proxy começa em $2,35 por mês, sem restrições de tráfego.

O serviço está operando desde 2020. Oferece uma ampla variedade de tipos de proxies: rotativos, residenciais e compartilhados. Também existem pacotes separados para redes sociais, "cross-site", compra de ingressos e outros fins. O custo mínimo do pacote é de $5. Ele inclui cinco IPs, tráfego ilimitado e até 100 fluxos simultâneos.

A empresa está operando desde 2010. Para alimentar seus data centers, o MPP Group usa energia elétrica gerada por usinas eólicas. O serviço fornece proxies residenciais e compartilhados baratos, sem limites de tráfego. O custo é a partir de $0,62 por mês por IP. Esta é uma das ofertas mais acessíveis do mercado.

O serviço foi lançado em 2015. Ele se especializa em fornecer soluções para navegação anônima na Internet, incluindo proxies de alta qualidade e acessíveis de 27 países. Os tipos de IPs disponíveis são residenciais, rotativos, móveis, data centers e estáticos. O custo mínimo de um proxy é de $1,5, sem restrições de tráfego e número de fluxos. O provedor também oferece 2 dias para testar a qualidade dos IPs adquiridos.

O provedor está operando desde 2019. Ele se destaca pelo baixo custo dos serviços e alta lealdade aos clientes. Cada cliente pode solicitar gratuitamente novos proxies mensalmente em vez dos adquiridos anteriormente. Isso garante alta eficiência em seu uso em anti-detecção. Os tipos de proxies disponíveis são residenciais, dedicados, compartilhados e rotativos. O custo mínimo do pacote é de $10 por dez IPs compartilhados.

Qual provedor é o melhor?

Os serviços listados acima fornecem proxies de qualidade que garantem o funcionamento sem falhas dos navegadores anti-detecção. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens: falta de IPs do local desejado, custo mais alto, etc. Portanto, você escolherá o melhor provedor de proxy por si mesmo. Afinal, entre milhares de serviços, selecionamos os dez melhores para você!