Undetectable 2.48.0: Chromium 150, configuração de rede Android e correções da API

A equipe da Undetectable preparou um novo lançamento. Na versão 2.48.0, atualizamos a base do navegador (Chromium) e também implementamos novos parâmetros de mascaramento para configurações móveis. Abaixo, vamos analisar essas mudanças com mais detalhes.

Chromium 150

A primeira e mais significativa mudança é a atualização do mecanismo Chromium para a versão 150. A atualização constante do núcleo é a base para trabalhar com segurança em qualquer plataforma moderna. Os algoritmos de proteção reagem rapidamente ao menor atraso da versão do navegador em relação àquela que a maioria das pessoas reais usa atualmente.

Um núcleo atualizado garante uma correspondência ideal entre sua impressão digital e os padrões web mais recentes. A atualidade do núcleo é um dos fatores para que suas sessões pareçam naturais. Isso é criticamente importante ao escalar campanhas.

O que há de novo: configuração Network para perfis Android

Na seção Emulation, apareceu uma nova configuração Network, criada especialmente para configurações baseadas em Android. Agora você pode escolher o tipo de conexão que o navegador enviará aos sites de destino por meio do parâmetro "navigator.connection.type" . Em sistemas desktop, esse parâmetro não existe, mas em dispositivos móveis ele serve como um dos principais indicadores de fingerprint.

Por padrão, o programa atribui automaticamente a cada novo perfil um valor aleatório: cellular (rede celular) ou wifi. Isso economiza muito tempo na criação em massa de contas. Se a sua tarefa exigir controle rigoroso, você pode selecionar manualmente o status necessário na lista: "cellular", "ethernet", "unknown" ou "wifi". Esse nível de emulação aumenta significativamente a sobrevivência dos perfis em sites com antifraude rigoroso.

O que foi corrigido

Nesta atualização, demos atenção especial à eliminação de ruído visual e bugs do sistema. Desativamos completamente o aviso integrado de vazamento de senha no navegador. Ao preencher constantemente centenas de formulários de autorização, essa notificação irritante atrapalhava bastante o trabalho. Agora a interface permanece limpa.

A segunda correção importante diz respeito ao trabalho com perfis em nuvem via API. Anteriormente, ao interromper uma sessão programaticamente, o servidor podia retornar um status de execução bem-sucedida, mesmo que os dados fossem enviados incorretamente para a nuvem. Eliminamos esse erro. Agora os scripts recebem apenas informações confiáveis, excluindo o risco de perda de dados ao gerenciar grandes farms.

Conclusão

A versão Undetectable 2.48.0 torna o trabalho com contas ainda mais seguro e conveniente. O Chromium 150 garante alto trust, e os novos parâmetros de rede para Android abrem possibilidades para um mascaramento refinado do tráfego móvel. As correções na API permitem que seus cenários de automação funcionem sem falsos acionamentos. Atualize para a versão atual e continue escalando seus projetos com conforto.