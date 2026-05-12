Atualização do Undetectable 2.46.0: Automação com IA via MCP, API local e Chromium 148

Desta vez, demos um foco sério às ferramentas de automação que vão livrar você de código desnecessário e ações rotineiras. Também, como de costume, atualizamos o núcleo do navegador e melhoramos pontualmente as substituições para perfis móveis. Vamos analisar exatamente como essas novidades otimizam seu fluxo de trabalho.

Servidor MCP: Controle o Navegador com IA

A principal inovação deste lançamento é a implementação do servidor MCP (Model Context Protocol). Esse protocolo permite conectar diretamente o navegador Undetectable a redes neurais modernas e assistentes de IA.

**Por que isso é realmente incrível? **

Antes, para qualquer automação complexa, você precisava ter conhecimento de código para escrever scripts. Agora, com o MCP, você pode simplesmente definir uma tarefa para a rede neural em texto. A IA executará imediatamente as ações necessárias dentro do programa ou do perfil, por exemplo, criará perfis e conectará a eles os proxies de que você precisa, ou realizará ações em um site.

Você delega a rotina aos algoritmos, e o escalonamento de projetos acontece várias vezes mais rápido.

API para Controle Dentro do Navegador

A segunda novidade importante está diretamente ligada à primeira: adicionamos nossa própria API para interação direta com sites. Agora você pode enviar comandos para digitação de texto, cliques, rolagem e navegação sem usar Puppeteer, Selenium ou Playwright. Todos os métodos necessários já estão integrados sob o capô do próprio navegador.

Abandonar bibliotecas de terceiros oferece várias vantagens de uma vez. Primeiro, você reduz a carga no sistema, já que remove uma camada extra entre seu código e o navegador. Segundo, esses scripts funcionam mais rápido e falham com menos frequência por timeouts. Sua automação se torna confiável e menos perceptível para sistemas de proteção.

Chromium 148

Atualizamos o motor do navegador para a versão atual Chromium 148. Manter o núcleo atualizado é uma regra básica de mascaramento digital. Os sistemas antifraude das grandes plataformas sempre sabem como é o tráfego de usuários comuns no momento atual.

Se você usa uma versão desatualizada do núcleo, seu perfil começa a se destacar da massa geral de usuários. Surgem pequenas inconsistências no suporte a novos padrões web, e alguns métodos JavaScript funcionam de forma diferente. Um núcleo recente é a garantia de que suas impressões digitais permanecem atualizadas, e sites modernos são renderizados sem erros suspeitos.

O Que Há nos Fixes

Corrigimos um erro por causa do qual a opção de seleção do tipo de inicialização de perfis funcionava incorretamente no MacOS. As configurações definidas anteriormente podiam ser redefinidas ou ignoradas pelo sistema.

Agora você novamente pode controlar rigorosamente como as janelas são abertas: minimizadas, em tela cheia ou em modo de segundo plano. A inicialização em massa de perfis não parecerá mais um caos.

Substituição de Speech em Perfis Android

Melhoramos o mecanismo de substituição de Speech (Web Speech API) para configurações que imitam dispositivos Android. Essa interface é responsável pela síntese e pelo reconhecimento de fala no navegador. Sistemas antifraude avançados frequentemente consultam esse parâmetro, pois a lista de vozes disponíveis está rigidamente vinculada a um sistema operacional e hardware específicos. Isso aumenta perceptivelmente a sobrevivência de contas móveis em plataformas com proteção agressiva.

Conclusão

A versão Undetectable 2.46.0 dá um enorme passo em direção a uma automação inteligente e fácil. Com o novo servidor MCP e a API local, você pode implantar projetos mais rapidamente, transferindo parte do trabalho para a IA e abandonando frameworks pesados.

Ao mesmo tempo, o Chromium 148 atualizado e as substituições móveis aprimoradas garantem uma confiança blindada para seus perfis. Corrigimos bugs incômodos da interface para que nada distraia você das tarefas principais. Atualize, teste os novos recursos e torne seu trabalho ainda mais eficiente.