Automação do navegador Undetectable com IA e MCP sem código

A automação por muito tempo continuou sendo uma tarefa “com asterisco” e exigia habilidades de programação da pessoa. Para criar perfis em massa, farmar cookies ou analisar dados, o usuário precisava escrever e atualizar regularmente scripts complexos baseados em Puppeteer, Playwright ou Selenium.

Com o desenvolvimento dos assistentes de IA, a automação agora acontece com comandos de texto comuns, sem escrever uma única linha de código. Neste artigo, vamos analisar como conectar uma rede neural ao navegador antidetect Undetectable usando a tecnologia MCP e delegar totalmente a rotina à inteligência artificial.

O que é MCP

Model Context Protocol (MCP) é um padrão aberto que permite que assistentes de IA (como Claude Desktop, Cursor ou Cline) interajam diretamente com a API local do Undetectable. Em vez de escrever scripts em Python ou Node.js, você gerencia perfis de navegador por meio de comandos de texto naturais. A IA traduz independentemente seu texto nas chamadas de API necessárias para trabalhar na Internet.

Para que isso é necessário

Esta integração oferece uma interface conveniente para automatizar tarefas rotineiras sem habilidades de escrita de código. Você pode criar perfis em massa, gerenciar seus status e coletar dados com prompts simples, realizar ações na Internet. Para isso, basta escrever ao seu assistente de IA o que exatamente você deseja fazer, depois a rede neural escreverá o script e executará a automação por você.

Como conectar IA ao Undetectable

Antes de começar a configuração, certifique-se de que seu ambiente está preparado.

1. Preparação para o trabalho

O que deve estar instalado no computador:

Undetectable Browser: Certifique-se de que o programa está em execução

Certifique-se de que o programa está em execução Node.js: Versão 18 ou superior (necessária para o funcionamento do pacote).

Versão 18 ou superior (necessária para o funcionamento do pacote). Cliente de IA: Aplicativo com suporte ao protocolo MCP. (Neste artigo, o processo de configuração é explicado usando Claude Desktop como exemplo.)

2. Instalação e configuração do servidor MCP

A integração é implementada por meio do pacote NPM undetectable-local-api-mcp-ts . Para conectar o cliente de IA ao navegador, é necessário especificar os parâmetros de inicialização do servidor no arquivo de configuração do Claude Desktop.

**Onde encontrar o arquivo de configuração ( claude_desktop_config.json ) **

Abra a versão desktop do Claude desktop e vá para as configurações. Na seção para desenvolvedores, clique no botão “Edit config”

Normalmente, o arquivo de configuração fica armazenado aqui:

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Abra o arquivo de configuração em qualquer editor de texto e adicione o seguinte código.

Para Windows:

No ambiente Windows, para a inicialização correta do npx , é necessário usar o interpretador de linha de comando cmd com a flag /c .

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Para macOS:

No macOS, o comando é iniciado diretamente por meio do npx , por isso a configuração parece mais concisa.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Depois de adicionar o código, certifique-se de salvar as alterações no arquivo e reiniciar o Claude desktop.

Para mais detalhes sobre como conectar, veja aqui.

Verificando a conexão

Para verificar a conexão pela API, vá para a aba “customize”, depois para a seção “connectors”, lá você verá “undetectable-local-api-ts”, isso significa que a conexão foi bem-sucedida.

Ao clicar no botão “configure”, você verá todas as funções disponíveis para automação. Você pode permitir ou proibir determinadas ações. Nesse caso, o assistente de IA solicitará confirmação de suas ações durante a automação.

3. Exemplo prático: assistente de IA para aquecimento de perfis

Para mostrar como isso funciona na prática, vamos analisar um cenário básico de automação, para o qual antes seria necessário um script separado.

Precisamos Criar 2 novos perfis e “passear” cookies por recursos confiáveis.

Prompt para IA:

“Undetectable Browser: Crie 2 perfis com base no Windows. Para cada perfil, execute o seguinte algoritmo: abra o navegador, vá para o Google, aceite cookies, pesquise por meio de busca natural marcas da lista (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), acesse o site de cada marca e aceite cookies no site. Faça a navegação por esses sites em ordem aleatória. Depois que a lista for concluída, feche corretamente o perfil e prossiga para o próximo.”

Resultado:

A IA escreve o script de forma independente, acessa as ferramentas MCP e executa a tarefa passo a passo. Ela assume a randomização de cliques, timings e gerenciamento de sessões. O usuário não precisa mais programar manualmente as transições ou configurar a lógica de emulação de ações.

Conclusão

Conectar o servidor MCP simplifica a rotina muitas vezes. Isso torna a automação avançada acessível até mesmo para quem não tem experiência em codificação, permitindo que especialistas se concentrem em tarefas estratégicas, e não na depuração de scripts.