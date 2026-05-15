Automação do navegador Undetectable com IA e MCP sem código

A automação por muito tempo continuou sendo uma tarefa “com asterisco” e exigia habilidades de programação da pessoa. Para criar perfis em massa, farmar cookies ou analisar dados, o usuário precisava escrever e atualizar regularmente scripts complexos baseados em Puppeteer, Playwright ou Selenium.
Com o desenvolvimento dos assistentes de IA, a automação agora acontece com comandos de texto comuns, sem escrever uma única linha de código. Neste artigo, vamos analisar como conectar uma rede neural ao navegador antidetect Undetectable usando a tecnologia MCP e delegar totalmente a rotina à inteligência artificial.
O que é MCP
Model Context Protocol (MCP) é um padrão aberto que permite que assistentes de IA (como Claude Desktop, Cursor ou Cline) interajam diretamente com a API local do Undetectable. Em vez de escrever scripts em Python ou Node.js, você gerencia perfis de navegador por meio de comandos de texto naturais. A IA traduz independentemente seu texto nas chamadas de API necessárias para trabalhar na Internet.
Para que isso é necessário
Esta integração oferece uma interface conveniente para automatizar tarefas rotineiras sem habilidades de escrita de código. Você pode criar perfis em massa, gerenciar seus status e coletar dados com prompts simples, realizar ações na Internet. Para isso, basta escrever ao seu assistente de IA o que exatamente você deseja fazer, depois a rede neural escreverá o script e executará a automação por você.
Como conectar IA ao Undetectable
Antes de começar a configuração, certifique-se de que seu ambiente está preparado.
1. Preparação para o trabalho
O que deve estar instalado no computador:
- Undetectable Browser: Certifique-se de que o programa está em execução
- Node.js: Versão 18 ou superior (necessária para o funcionamento do pacote).
- Cliente de IA: Aplicativo com suporte ao protocolo MCP. (Neste artigo, o processo de configuração é explicado usando Claude Desktop como exemplo.)
2. Instalação e configuração do servidor MCP
A integração é implementada por meio do pacote NPM
undetectable-local-api-mcp-ts. Para conectar o cliente de IA ao navegador, é necessário especificar os parâmetros de inicialização do servidor no arquivo de configuração do Claude Desktop.
**Onde encontrar o arquivo de configuração (
claude_desktop_config.json) **
Abra a versão desktop do Claude desktop e vá para as configurações. Na seção para desenvolvedores, clique no botão “Edit config”
Normalmente, o arquivo de configuração fica armazenado aqui:
- Windows:
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
- macOS:
~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
Abra o arquivo de configuração em qualquer editor de texto e adicione o seguinte código.
Para Windows:
No ambiente Windows, para a inicialização correta do
npx, é necessário usar o interpretador de linha de comando
cmd com a flag
/c.
JSON
Para macOS:
No macOS, o comando é iniciado diretamente por meio do
npx, por isso a configuração parece mais concisa.
JSON
Depois de adicionar o código, certifique-se de salvar as alterações no arquivo e reiniciar o Claude desktop.
Para mais detalhes sobre como conectar, veja aqui.
Verificando a conexão
Para verificar a conexão pela API, vá para a aba “customize”, depois para a seção “connectors”, lá você verá “undetectable-local-api-ts”, isso significa que a conexão foi bem-sucedida.
Ao clicar no botão “configure”, você verá todas as funções disponíveis para automação. Você pode permitir ou proibir determinadas ações. Nesse caso, o assistente de IA solicitará confirmação de suas ações durante a automação.
3. Exemplo prático: assistente de IA para aquecimento de perfis
Para mostrar como isso funciona na prática, vamos analisar um cenário básico de automação, para o qual antes seria necessário um script separado.
Precisamos Criar 2 novos perfis e “passear” cookies por recursos confiáveis.
Prompt para IA:
“Undetectable Browser: Crie 2 perfis com base no Windows. Para cada perfil, execute o seguinte algoritmo: abra o navegador, vá para o Google, aceite cookies, pesquise por meio de busca natural marcas da lista (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), acesse o site de cada marca e aceite cookies no site. Faça a navegação por esses sites em ordem aleatória. Depois que a lista for concluída, feche corretamente o perfil e prossiga para o próximo.”
Resultado:
A IA escreve o script de forma independente, acessa as ferramentas MCP e executa a tarefa passo a passo. Ela assume a randomização de cliques, timings e gerenciamento de sessões. O usuário não precisa mais programar manualmente as transições ou configurar a lógica de emulação de ações.
Conclusão
Conectar o servidor MCP simplifica a rotina muitas vezes. Isso torna a automação avançada acessível até mesmo para quem não tem experiência em codificação, permitindo que especialistas se concentrem em tarefas estratégicas, e não na depuração de scripts.