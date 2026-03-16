Atualização do Undetectable 2.44.0: Chromium 146, Foco de Janela Mais Inteligente e Mais Liberdade nas Configurações de Perfil

A equipe do Undetectable preparou uma nova versão para você. Na versão 2.44.0, tradicionalmente atualizamos a base do navegador e também adicionamos configurações precisas para aqueles que valorizam controle total sobre seu espaço de trabalho. Abaixo, analisamos em detalhes o que mudou e como isso ajudará em suas tarefas diárias.

Chromium 146

Logotipos sobrepostos do Chromium com os números de versão 142, 143, 144, 145 e 146 em um fundo gradiente roxo-rosa, com a versão 146 destacada em primeiro plano.

Atualizamos o núcleo do Chromium para a versão mais recente 146.

Para um navegador antidetect, um mecanismo atualizado é um elemento criticamente importante que afeta diretamente o nível de confiança das plataformas de destino. Sistemas antifraude reagem instantaneamente a versões desatualizadas, marcando-as como suspeitas ou exigindo verificação adicional.

Ao atualizar o núcleo, você pode ter certeza de que seus perfis parecem naturais, misturando-se com milhões de usuários comuns. Isso elimina problemas de renderização em sites modernos e garante o funcionamento correto de scripts pesados. Além disso, o Chromium mais recente sempre inclui os patches de segurança mais novos, o que torna seu trabalho mais protegido contra vazamentos de dados.

O que há de novo

Interface de configurações do navegador Undetectable com a opção “document.hasFocus() always true” ativada no centro, decorada com setas curvas sobre um fundo gradiente roxo-rosa.

Opção “document.hasFocus() always true”

Uma nova opção “document.hasFocus() always true” foi adicionada às configurações principais. Esse recurso faz os sites pensarem que a janela do perfil está sempre ativa, mesmo que esteja minimizada ou completamente coberta por outras janelas.

Muitas plataformas rastreiam o engajamento especificamente por meio do foco da página, pausando scripts, temporizadores ou vídeos quando o navegador é minimizado. Agora suas sessões podem continuar funcionando totalmente em segundo plano sem levantar suspeitas dos rastreadores ou interromper processos.

Opção “Launch profiles”

Ao ativar essa opção nas configurações principais, você pode escolher antecipadamente como os perfis serão abertos: sempre no topo, em tela cheia ou imediatamente minimizados. Isso é especialmente útil durante lançamentos em massa de contas, quando dezenas de janelas pop-up bloqueiam o acesso à interface principal do computador. Você obtém uma área de trabalho limpa e um comportamento previsível do programa, independentemente do tamanho da carga de trabalho.

Correções

Logotipo do Undetectable no centro cercado por engrenagens e ferramentas decorativas sobre um fundo gradiente roxo-rosa.

Nesta versão, resolvemos vários problemas que poderiam prejudicar a fluidez dos processos em execução.

Corrigimos um problema com a emulação de tela sensível ao toque que, em casos raros, deixava de funcionar quando bibliotecas de automação de terceiros eram desativadas. Seus perfis móveis agora mantêm a consistência da impressão digital e uma aparência mais humana durante toda a sessão, independentemente do estágio em que o script para de rodar.

que, em casos raros, deixava de funcionar quando bibliotecas de automação de terceiros eram desativadas. Seus perfis móveis agora mantêm a consistência da impressão digital e uma aparência mais humana durante toda a sessão, independentemente do estágio em que o script para de rodar. Também corrigimos a alteração das configurações de geolocalização via API , portanto, os parâmetros do perfil agora sempre correspondem corretamente às suas coordenadas, sem falhas.

, portanto, os parâmetros do perfil agora sempre correspondem corretamente às suas coordenadas, sem falhas. Foi dada atenção especial ao temporizador de verificação dos parâmetros Auto. Antes, o endereço IP era verificado com muita frequência, levando a uso desnecessário de tráfego — otimizamos a frequência das solicitações, o que será especialmente apreciado por usuários de proxies móveis limitados.

O que melhoramos

Interface de configurações de perfil do navegador Undetectable com o campo “CPU cores” ampliado por uma grande lupa, exibida sobre um fundo gradiente roxo-rosa.

Às vezes, as predefinições padrão de hardware não são suficientes para criar uma impressão digital específica. É por isso que removemos as limitações rígidas na seleção de CPU durante a criação de perfis. Agora você não está mais preso a uma lista suspensa e pode inserir manualmente absolutamente qualquer valor de CPU de que precisar ao criar um perfil. Isso lhe dá mais liberdade para personalizar a impressão digital e permite imitar com mais precisão dispositivos específicos e não padronizados para suas tarefas.

Conclusão

Folha branca com a palavra “conclusion”, linhas estilizadas de checklist e uma caneta ao lado, sobre um fundo gradiente roxo-rosa.

A atualização Undetectable 2.44.0 torna os perfis ainda mais seguros e convenientes para gerenciamento em massa. O novo núcleo Chromium 146 ajuda a manter um alto nível de confiança por parte dos sistemas antifraude, enquanto a nova opção de foco de janela elimina tarefas rotineiras ao escalar. Corrigimos bugs frustrantes de automação e otimizamos o uso de tráfego para que as ferramentas trabalhem para você, e não o contrário. Atualize para a versão mais recente e teste os novos recursos em ação.