Proxy VPS grátis para SEO e navegadores anti-detecção

Muitos de nós nos deparamos com situações em que precisamos acessar conteúdo de outra região ou garantir anonimato online. As soluções padrão no mercado frequentemente pesam no bolso:

Serviços de proxy comercial com assinatura mensal a partir de $10-20

Proxies residenciais com preço de $3-5 por gigabyte de tráfego

Soluções VPN prontas com opções de localização limitadas

Muitos não precisam de uma infraestrutura complexa com rotação de endereço IP ou centenas de proxies - uma conexão estável por meio de uma localização específica para tarefas específicas é suficiente.

Quem é o Budget SOCKS Proxy no VPS Adequado Para

Para Especialistas em SEO

Se você já está pagando por um VPS para hospedar sites e precisa verificar os resultados da pesquisa na região onde seu servidor está localizado, por que pagar por um serviço de proxy adicional? Seu servidor proxy pessoal baseado no programa Dante permitirá que você utilize os recursos existentes.

Proprietários de navegadores antidetecção

Para trabalhar com Undetectable ou outros navegadores anti-detecção, você precisa de um proxy estável com um IP fixo. Se você já tem um VPS no local necessário, a configuração do Dante fornecerá o proxy necessário sem custos adicionais.

Para Usuários do Proxifier e Equivalentes

Se você utilizar programas para gerenciar conexões de proxy, o proxy SOCKS baseado em Dante se tornará um backend confiável para suas aplicações, sem a necessidade de investimentos adicionais.

Para Quem Evita a Complexidade da VPN

Configurar o OpenVPN ou o WireGuard pode ser complexo para um usuário despreparado. Dante oferece uma alternativa mais simples quando você apenas precisa redirecionar o tráfego através de outra localização.

Vantagens de uma Solução Econômica

Economia de Custos : Use o seu VPS pago existente em vez de comprar serviços adicionais. Controlo Total : Você é o proprietário do seu proxy - sem intermediários ou olhares curiosos. Apenas você decide como configurar a conexão, e apenas você tem acesso aos logs. Ninguém irá monitorar seu tráfego ou vender dados sobre suas ações a terceiros. É como ter o seu próprio carro em vez de um táxi - você vai para onde quiser, e ninguém pergunta por que você está indo lá. Estabilidade da Conexão : Endereço IP dedicado sem concorrência com outros usuários. Requisitos Mínimos do Sistema : Dante consome recursos mínimos do servidor. Compatibilidade : Funciona com a maioria dos programas que suportam o protocolo SOCKS.

Quando esta solução NÃO é adequada

Se precisar de mudanças frequentes de endereço IP para análise ou registro em massa.

Quando for necessária um alto nível de anonimato e criptografia (VPN será a melhor opção).

Na ausência de habilidades técnicas para configuração básica de servidor.

Se não tiver um VPS no local necessário e adquirir um seria mais caro do que soluções prontas. Para escolher o VPS ótimo em termos de preço/qualidade, recomendamos verificar nosso ranking de hospedagem VPS.

Casos de Uso na Vida Real

Verificando resultados de SEO : "Eu preciso ver como os resultados de pesquisa parecem na Alemanha, onde eu já tenho um VPS para hospedar o site de um cliente"

: "Eu preciso ver como os resultados de pesquisa parecem na Alemanha, onde eu já tenho um VPS para hospedar o site de um cliente" Contornando restrições geográficas : "Eu quero acessar conteúdo disponível apenas nos EUA usando meu VPS americano"

: "Eu quero acessar conteúdo disponível apenas nos EUA usando meu VPS americano" Trabalhando com contas de mídia social : "Eu preciso de um IP estável de uma região específica para trabalhar com mercados locais"

: "Eu preciso de um IP estável de uma região específica para trabalhar com mercados locais" Testando sites : "É necessário verificar como o geotargeting funciona no site de um cliente de diferentes países"

Guia de instalação para o proxy SOCKS Dante no Ubuntu

Testamos este guia no Ubuntu 24.04.2 LTS, mas não se preocupe - também funcionará para versões mais antigas. Se você tiver o Ubuntu 18.04.4 LTS ou mais recente, então tudo será simples: o Dante Server pode ser instalado da maneira usual diretamente do repositório padrão do Ubuntu. Não há dificuldades com a procura de pacotes ou compilação a partir da fonte - tudo está disponível nas fontes oficiais.

Requisitos do Sistema

Para configurar e executar o servidor Dante SOCKS em um VPS, você precisa de muito poucos recursos. Esta é uma grande vantagem em relação aos servidores VPN - Dante não só exige menos do hardware, mas também é mais fácil de configurar, tornando-o uma excelente escolha para servidores virtuais pequenos. No entanto, se você planeja lidar com muitas conexões simultâneas ou espera alto tráfego, é aconselhável alocar recursos adicionais para a RAM.

Para implementar tal solução, você precisará de um VPS no local necessário. Se ainda não tiver um, use nossa classificação de hospedagem de VPS/VDS para escolher um provedor confiável no país desejado.

Instalação do Dante

Para começar, é necessário atualizar as listas de pacotes no sistema operacional para garantir que o sistema esteja atualizado antes de instalar novos softwares. Conecte-se ao terminal do seu servidor e execute os seguintes comandos:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

Depois disso, instale o Dante usando o comando:

Para instalar o pacote dante-server , execute o seguinte comando:

Sudo apt install dante-server

É importante garantir que Dante seja adicionado ao inicializador. Para fazer isso, execute o comando systemctl is-enabled danted .

O resultado deve ser "habilitado", significando que o serviço vai iniciar automaticamente quando o sistema carregar.

Configurando um servidor SOCKS

Para configurar o servidor Dante SOCKS, voce precisa editar o arquivo de configuracao /etc/danted.conf. Recomenda-se primeiro remover o arquivo de configuracao padrao e criar um novo. Vamos renomear o arquivo de configuracao padrao:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

Agora você pode prosseguir para a criação do nosso arquivo de configuração. Abra-o usando um editor de texto:

sudo nano /etc/danted.conf

Nossa configuração de trabalho se parece com a seguinte (apenas copie e cole para você mesmo):

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

Neste arquivo, pode ser necessário alterar o nome da interface (no nosso arquivo é ens3), para visualizar as interfaces de rede disponíveis, use o comando:

sudo ip addr list

Após alterar a configuração, para aplicar as novas configurações, você precisa reiniciar o serviço com o comando:

`sudo systemctl restart danted`

O servidor Dante será usado para autenticar contas de usuário regulares do Linux. É melhor criar um usuário SOCKS separado sem outros privilégios de sistema.

Vamos criar um usuário que irá utilizar nosso servidor SOCKS, negar acesso via SSH e adicioná-lo ao grupo de proxy ou ao grupo especificado no parâmetro de configuração do Dante user.privileged.

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

No firewall, não se esqueça de abrir a porta 1080 para conexões de entrada. Se estiver a usar ufw, execute o comando:

sudo ufw allow 1080

Você pode verificar o status do serviço usando systemctl status danted.service para garantir que está sendo executado corretamente.

Após completar todos esses passos, seu servidor proxy SOCKS5 Dante está pronto para uso. Você poderá se conectar a ele a partir de outros dispositivos, especificando o endereço IP do seu servidor, porta 1080 e credenciais de usuário.

Verificação de Proxy no Navegador Antidetecção

Agora precisamos conectar um proxy a um navegador antidecepção moderno com suporte a SOCKS v5. O navegador antidecepção Undetectable é perfeito para nossos propósitos.

Vá para a aba Proxy e preencha os detalhes. Clique no botão Verificar, veja que o IP é determinado como alemão, cidade Frankfurt-am-Main.

Não se esqueça de conectar um proxy ao seu perfil no navegador anti-detecção.

Vamos agora verificar com serviços de terceiros, vamos escolher alguns populares, como Whoer, Pixelscan. Tudo está ótimo!

Seu proxy econômico e totalmente controlado está pronto para funcionar. Boa sorte com o seu trabalho.

Conclusão

Um proxy SOCKS de baixo custo em um VPS não é uma solução universal para todos, mas para uma determinada gama de tarefas, ele fornece um equilíbrio ideal entre preço e funcionalidade. Se você já possui um VPS no local necessário e não precisa de uma infraestrutura complexa com rotação de endereços IP, Dante pode ser a ferramenta que resolve suas tarefas sem custos adicionais.

Este artigo foi preparado pelos especialistas da equipe DIEG.info, liderados por Dmitry Yakovenko - profissionais com anos de experiência em tecnologias de rede e segurança. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento que o ajudará a resolver tarefas de forma eficaz no mundo dinâmico das modernas tecnologias de TI. Nossa missão é tornar o complexo simples!