Undetectable 2.32.0: Advanced synchronizer, Chromium 134

Le navigateur AntiDetect Undetectable continue de définir les normes de l'industrie. La version 2.32.0 apporte non seulement une série de corrections et de mises à jour importantes, mais améliore également considérablement la fonctionnalité du synchroniseur, en en faisant l'un des plus pratiques et fonctionnels sur le marché.

Synchroniseur amélioré : un outil de nouvelle génération

Le synchroniseur Undetectable est devenu l'un des outils les plus pratiques et fonctionnels sur le marché des navigateurs anti-détection. Ses fonctionnalités portent cette fonction à un tout nouveau niveau de qualité et transforment le travail avec de multiples fenêtres en une expérience agréable !

Des possibilités encore plus larges dans la gestion des profils

Maintenant, le synchroniseur prend en charge l'insertion automatique de nombres ou de différentes chaînes de texte dans les profils.

Il vous suffit de saisir les lignes nécessaires dans le champ dédié, et en activant la touche de raccourci, chaque ligne sera insérée séquentiellement ou de manière aléatoire dans un profil distinct, ce qui permettra, par exemple, de saisir rapidement et sans erreur des identifiants ou des mots de passe uniques lors de l'inscription à des portefeuilles de cryptomonnaie, en éliminant ainsi le besoin de saisie manuelle.

Raccourcis clavier et astuces intuitives

Dans la dernière mise à jour, des raccourcis clavier ont été ajoutés pour permettre d'utiliser instantanément toutes les fonctionnalités du synchroniseur avec des combinaisons de touches pratiques :

La commande ALT+N permet d'insérer de manière aléatoire une valeur numérique dans le champ de texte, dans la plage qui a été préalablement définie dans la fenêtre du synchroniseur.

permet d'insérer de manière aléatoire une valeur numérique dans le champ de texte, dans la plage qui a été préalablement définie dans la fenêtre du synchroniseur. La commande ALT+(numéro du groupe de texte) permet d'insérer du texte à partir du groupe de texte sélectionné. Dans chaque groupe de texte, vous pouvez également définir les paramètres d'insertion du texte (séquentiellement, de manière aléatoire ou tout le texte d'un coup).

permet d'insérer du texte à partir du groupe de texte sélectionné. Dans chaque groupe de texte, vous pouvez également définir les paramètres d'insertion du texte (séquentiellement, de manière aléatoire ou tout le texte d'un coup). La commande ALT+W affiche la fenêtre principale du synchroniseur à l'écran (ce qui aide à le retrouver rapidement s'il est perdu parmi de nombreuses fenêtres sur le bureau).

Les conseils supplémentaires dans l'interface rendent l'apprentissage de toutes les fonctions simple et compréhensible, ce qui permet d'accélérer considérablement le processus de travail.

Noyau récent de Chromium 134

La mise à jour mensuelle est une nécessité stratégique pour que le navigateur reste toujours un outil moderne, fiable et rapide pour travailler avec le multi-compte.

Le nouveau noyau comprend :

Compatibilité avec les normes Web modernes : Les dernières fonctionnalités et améliorations de prise en charge des technologies Web permettent à tous les profils et extensions de fonctionner correctement et efficacement. Cela assure un accès fluide aux sites et services actuels, ce qui est particulièrement important pour les professionnels gérant de nombreux comptes.

Les dernières fonctionnalités et améliorations de prise en charge des technologies Web permettent à tous les profils et extensions de fonctionner correctement et efficacement. Cela assure un accès fluide aux sites et services actuels, ce qui est particulièrement important pour les professionnels gérant de nombreux comptes. Correctifs de sécurité actuels : La nouvelle version du noyau inclut des correctifs de vulnérabilité, aidant à protéger les données des comptes contre les menaces potentielles.

La nouvelle version du noyau inclut des correctifs de vulnérabilité, aidant à protéger les données des comptes contre les menaces potentielles. Stabilité : Les améliorations architecturales du nouveau noyau réduisent la probabilité de blocages et d'erreurs, notamment dans des conditions de multi-comptes intensifs.

Améliorations

Nous élargissons la liste des services de proxy partenaires : le service SX.ORG est désormais intégré à Undetectable. Générez des proxy directement depuis le programme, sans avoir besoin de visiter le site du partenaire et économisez votre temps.

Pour utiliser des proxies partenaires, accédez au gestionnaire de proxys, cliquez sur l'icône représentant un portefeuille et vous accéderez aux paramètres des proxies partenaires.

Lors de la saisie de la clé API, le système envoie automatiquement une requête au service de proxy, et lors de la génération du proxy, le nom est attribué en tenant compte du pays et de la date, facilitant ainsi leur identification et leur gestion.

Modifications

En plus des nouveautés, la version 2.32.0 comprend également une série de corrections importantes :

Finalisation correcte des sessions sur macOS lors de la fermeture du programme ;

Résolution des blocages des profils en cas d'erreur de vérification du proxy ;

Correction des erreurs dans le panneau des favoris ;

Correction des plantages de certains vérificateurs sur macOS ;

Conclusion

La version 2.32.0 du navigateur anti-détection Undetectable met en avant la mise à jour régulière du noyau Chromium et les améliorations innovantes du synchroniseur, capables de propulser le multi-accounting à un nouveau niveau. Les normes web modernes, les performances améliorées et les correctifs de sécurité actuels assurent la stabilité et la protection lors d'une utilisation intensive de nombreux profils. Les fonctionnalités avancées du synchroniseur, y compris l'insertion automatique de valeurs numériques et de chaînes de texte, ainsi que l'intégration de nouveaux proxies partenaires, font de Undetectable un outil indispensable pour les professionnels cherchant à automatiser efficacement et à garantir une sécurité maximale.