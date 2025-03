Proxy VPS gratuit pour le référencement et la navigation anti-détection

Beaucoup d'entre nous rencontrent des situations où nous devons accéder à du contenu d'une autre région ou assurer l'anonymat en ligne. Les solutions standard sur le marché touchent souvent durement le porte-monnaie :

Services de proxy commercial avec abonnement mensuel à partir de 10-20 $

Proxies résidentiels au prix de 3-5 $ par gigaoctet de trafic

Solutions VPN prêtes à l'emploi avec des options de localisation limitées

Beaucoup n'ont pas besoin d'une infrastructure complexe avec rotation des adresses IP ou des centaines de proxys - une connexion stable via un emplacement spécifique pour des tâches spécifiques est suffisante.

Pour qui convient le proxy SOCKS bon marché sur VPS

Pour les spécialistes en SEO

Si vous payez déjà pour un VPS pour l'hébergement de sites Web et que vous avez besoin de vérifier les résultats de recherche dans la région où se trouve votre serveur, pourquoi payer pour un service de proxy supplémentaire ? Votre serveur proxy personnel basé sur le programme Dante vous permettra d'utiliser les ressources existantes.

Propriétaires de navigateurs anti-détection

Pour travailler avec! 556565! ou d'autres navigateurs anti-détection, vous avez besoin d'un proxy stable avec une IP fixe. Si vous possédez déjà un VPS dans l'emplacement requis, la configuration de Dante vous fournira le proxy nécessaire sans frais supplémentaires.

Pour les utilisateurs de Proxifier et leurs équivalents

Si vous utilisez des programmes pour gérer les connexions proxy, le proxy SOCKS basé sur Dante deviendra un backend fiable pour vos applications, sans nécessiter d'investissements supplémentaires.

Pour ceux qui évitent la complexité des VPN

La configuration d'OpenVPN ou de WireGuard peut être complexe pour un utilisateur non préparé. Dante offre une alternative plus simple lorsque vous avez simplement besoin de rediriger le trafic vers un autre emplacement.

Avantages d'une solution budgétaire

Économie de coûts : Utilisez votre VPS payé existant au lieu d'acheter des services supplémentaires. Contrôle total : Vous êtes le propriétaire de votre proxy - pas d'intermédiaires ni d'yeux curieux. Vous seul décidez comment configurer la connexion, et vous seul avez accès aux journaux. Personne ne surveillera votre trafic ni ne vendra des données sur vos actions à des tiers. C'est comme avoir votre propre voiture au lieu d'un taxi - vous allez où vous voulez, et personne ne vous demande pourquoi vous y allez. Stabilité de la connexion : Adresse IP dédiée sans concurrence avec d'autres utilisateurs. Exigences système minimales : Dante consomme des ressources serveur minimales. Compatibilité : Fonctionne avec la plupart des programmes prenant en charge le protocole SOCKS.

Quand cette solution n'est PAS appropriée

Si vous avez besoin de modifications fréquentes des adresses IP pour l'analyse ou l'inscription en masse.

Lorsqu'un haut niveau d'anonymat et de cryptage est requis (VPN sera le meilleur choix).

En l'absence de compétences techniques pour la configuration de base du serveur.

Si vous n'avez pas de VPS dans l'emplacement requis et en obtenir un serait plus cher que des solutions prêtes à l'emploi. Pour choisir le VPS optimal en termes de rapport qualité/prix, nous vous recommandons de consulter notre classement de l'hébergement VPS.

Cas d'utilisation réels

Vérification des résultats de référencement SEO : "Je dois voir comment les résultats de recherche apparaissent en Allemagne, où je possède déjà un VPS pour héberger le site Web d'un client"

: "Je dois voir comment les résultats de recherche apparaissent en Allemagne, où je possède déjà un VPS pour héberger le site Web d'un client" Contourner les restrictions géographiques : "Je veux accéder à du contenu disponible uniquement aux États-Unis en utilisant mon VPS américain"

: "Je veux accéder à du contenu disponible uniquement aux États-Unis en utilisant mon VPS américain" Travailler avec des comptes de médias sociaux : "J'ai besoin d'une IP stable d'une région spécifique pour travailler avec des places de marché locales"

: "J'ai besoin d'une IP stable d'une région spécifique pour travailler avec des places de marché locales" Test de site Web : "Il est nécessaire de vérifier comment la géolocalisation fonctionne sur le site Web d'un client à partir de différents pays"

Guide d'installation du proxy SOCKS Dante sur Ubuntu

Nous avons testé ce guide sur Ubuntu 24.04.2 LTS, mais ne vous inquiétez pas - il fonctionnera également pour les versions plus anciennes. Si vous avez Ubuntu 18.04.4 LTS ou une version plus récente, tout sera simple : le serveur Dante peut être installé de manière classique directement depuis le dépôt standard d'Ubuntu. Il n'y a pas de difficultés dans la recherche de paquets ou la compilation à partir des sources - tout est disponible dans les sources officielles.

Configuration système

Pour mettre en place et exécuter le serveur Dante SOCKS sur un VPS, vous avez besoin de très peu de ressources. C'est un avantage majeur par rapport aux serveurs VPN - Dante est non seulement moins exigeant en matière de matériel, mais aussi plus facile à configurer, ce qui en fait un excellent choix pour les petits serveurs virtuels. Cependant, si vous prévoyez de gérer de nombreuses connexions simultanées ou si vous attendez un trafic important, il est conseillé d'allouer des ressources supplémentaires pour la RAM.

Pour mettre en œuvre une telle solution, vous aurez besoin d'un VPS dans l'emplacement requis. Si vous n'en avez pas encore, utilisez notre classement des hébergements VPS/VDS pour choisir un fournisseur fiable dans le pays souhaité.

Installation de Dante

Pour commencer, il est nécessaire de mettre à jour les listes de packages dans le système d'exploitation pour s'assurer que le système est à jour avant d'installer de nouveaux logiciels. Connectez-vous au terminal de votre serveur et exécutez les commandes suivantes :

sudo apt update sudo apt full-upgrade

Après cela, installez Dante en utilisant la commande :

Pour installer le package dante-server , exécutez la commande suivante :

sudo apt install dante-server

Il est important de s'assurer que Dante est ajouté au démarrage. Pour cela, exécutez la commande systemctl is-enabled danted

Le résultat devrait être "activé", ce qui signifie que le service démarrera automatiquement lorsque le système se chargera.

Mise en place d'un serveur SOCKS

Pour configurer le serveur Dante SOCKS, vous devez éditer le fichier de configuration /etc/danted.conf. Il est recommandé de d'abord supprimer le fichier de configuration par défaut et d'en créer un nouveau. Renommons le fichier de configuration par défaut :

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

Vous pouvez maintenant procéder à la création de notre fichier de configuration. Ouvrez-le à l'aide d'un éditeur de texte :

sudo nano /etc/danted.conf

Notre configuration de travail se présente comme suit (copiez et collez simplement pour vous-même) :

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

Dans ce fichier, vous pourriez avoir besoin de changer le nom de l'interface (dans notre fichier c'est ens3). Pour afficher les interfaces réseau disponibles, utilisez la commande :

sudo ip addr list

Après avoir modifié la configuration, pour appliquer les nouveaux paramètres, vous devez redémarrer le service avec la commande :

sudo systemctl restart danted

Le serveur Dante sera utilisé pour authentifier les comptes d'utilisateurs Linux réguliers. Il est préférable de créer un utilisateur SOCKS distinct sans aucun autre privilège système.

Créons un utilisateur qui utilisera notre serveur SOCKS, refusera l'accès via SSH, et ajoutons-le au groupe proxy ou au groupe spécifié dans le paramètre de configuration de Dante user.privileged.

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

Dans le pare-feu, n'oubliez pas d'ouvrir le port 1080 pour les connexions entrantes. Si vous utilisez ufw, exécutez la commande :

sudo ufw allow 1080

Vous pouvez vérifier l'état du service en utilisant systemctl status danted.service pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, votre serveur proxy SOCKS5 Dante est prêt à être utilisé. Vous pourrez vous y connecter depuis d'autres appareils en spécifiant l'adresse IP de votre serveur, le port 1080 et les informations d'identification de l'utilisateur.

Vérification de proxy dans le navigateur anti-détection

Maintenant, nous devons connecter un proxy à un navigateur anti-détection moderne avec prise en charge de SOCKS v5. Le navigateur anti-détection Undetectable est parfait pour nos besoins.

Allez dans l'onglet Proxy et remplissez les détails. Cliquez sur le bouton Vérifier, vérifiez que l'IP est identifiée comme allemande, ville de Francfort-sur-le-Main.

N'oubliez pas de connecter un proxy à votre profil dans le navigateur anti-détection.

Vérifions maintenant avec des services tiers, prenons-en quelques-uns populaires, comme Whoer, Pixelscan. Tout est super!

Votre proxy économique et entièrement contrôlé est prêt à fonctionner. Bonne chance pour votre travail.

Conclusion

Un proxy SOCKS à petit budget sur un VPS n'est pas une solution universelle pour tout le monde, mais pour une certaine gamme de tâches, il offre un équilibre optimal entre prix et fonctionnalités. Si vous possédez déjà un VPS dans l'emplacement requis et que vous n'avez pas besoin d'une infrastructure complexe avec rotation des adresses IP, Dante peut être l'outil qui résout vos tâches sans coûts supplémentaires.

Cet article a été préparé par les experts de l'équipe DIEG.info, dirigée par Dmitry Yakovenko - des professionnels avec des années d'expérience en technologies de réseau et sécurité. Notre objectif est de partager des connaissances qui vous aideront à résoudre efficacement les tâches dans le monde dynamique des technologies de l'information modernes. Notre mission est de rendre le complexe simple !