Undetectable 2.32.0: Fortgeschrittener Synchronisierer, Chromium 134

Der Anti-Detect-Browser Undetectable setzt weiterhin Standards in der Branche. Version 2.32.0 enthält nicht nur wichtige Korrekturen und Updates, sondern verbessert auch signifikant die Funktionalität des Synchronisierers, was ihn zu einem der bequemsten und funktionalsten auf dem Markt macht.

Verbessertes Synchronisierungstool: Werkzeug der neuen Generation

Der Synchronisator Undetectable gilt als einer der bequemsten und funktionalsten Anti-Detection-Browser auf dem Markt. Seine Funktionen heben diese Funktion auf ein qualitativ neues Niveau und machen das Arbeiten mit mehreren Fenstern zu einem reinen Vergnügen!

Noch umfangreichere Funktionen zur Profilverwaltung

Jetzt unterstützt der Synchronisator die automatische Einfügung von Zahlen oder verschiedenen Textzeilen in Profile.

Einfach die benötigten Zeilen in das spezielle Feld eingeben und bei Aktivierung der Hotkeys wird jede Zeile nacheinander oder zufällig in ein separates Profil eingefügt, was beispielsweise die schnelle und fehlerfreie Eingabe einzigartiger Logins oder Passwörter bei der Registrierung von Krypto-Wallets erleichtert, indem die Notwendigkeit der manuellen Eingabe beseitigt wird.

Tastenkombinationen und intuitive Tipps

Im neuesten Update wurden Hotkeys hinzugefügt, mit denen Sie alle Funktionen des Synchronisierers sofort mit praktischen Tastenkombinationen nutzen können:

Die ALT+N -Taste ermöglicht es, einen zufälligen numerischen Wert in ein Textfeld einzufügen, innerhalb des Bereichs, der zuvor im Synchronisationsfenster festgelegt wurde.

-Taste ermöglicht es, einen zufälligen numerischen Wert in ein Textfeld einzufügen, innerhalb des Bereichs, der zuvor im Synchronisationsfenster festgelegt wurde. Die ALT+(Nummer der Textgruppe) -Taste ermöglicht es, Text aus der ausgewählten Textgruppe einzufügen. Zusätzlich können Sie in jeder Textgruppe Einfügeparameter festlegen (sequenziell, zufällig oder den gesamten Text).

-Taste ermöglicht es, Text aus der ausgewählten Textgruppe einzufügen. Zusätzlich können Sie in jeder Textgruppe Einfügeparameter festlegen (sequenziell, zufällig oder den gesamten Text). Die ALT+W-Taste öffnet das Hauptfenster des Synchronisationsprogramms auf dem Bildschirm (dies hilft dabei, es schnell zu finden, wenn es unter vielen Fenstern auf dem Desktop verloren gegangen ist).

Zusätzliche Hinweise in der Benutzeroberfläche machen es einfach und verständlich, alle Funktionen zu erlernen und ermöglichen es, den Arbeitsprozess erheblich zu beschleunigen.

Aktualisiertes Chromium-Kernel 134

Monatliche Updates sind eine strategische Notwendigkeit, damit der Browser immer ein modernes, zuverlässiges und schnelles Werkzeug für die Arbeit mit Multi-Accounts bleibt.

Das aktualisierte Kernel beinhaltet:

Kompatibilität mit modernen Webstandards: Die neuesten Funktionen und verbesserte Unterstützung von Webtechnologien ermöglichen eine korrekte und effiziente Funktionsweise aller Profile und Erweiterungen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Zugriff auf aktuelle Websites und Dienste, was besonders wichtig ist für Fachleute, die eine große Anzahl von Konten verwalten.

Die neuesten Funktionen und verbesserte Unterstützung von Webtechnologien ermöglichen eine korrekte und effiziente Funktionsweise aller Profile und Erweiterungen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Zugriff auf aktuelle Websites und Dienste, was besonders wichtig ist für Fachleute, die eine große Anzahl von Konten verwalten. Aktuelle Sicherheitspatches: Die neue Kernel-Version enthält Korrekturen für Sicherheitslücken, was dazu beiträgt, die Daten der Konten vor potenziellen Bedrohungen zu schützen.

Die neue Kernel-Version enthält Korrekturen für Sicherheitslücken, was dazu beiträgt, die Daten der Konten vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Stabilität: Verbesserungen in der Architektur des neuen Kernels verringern die Wahrscheinlichkeit von Abstürzen und Fehlern, insbesondere unter Bedingungen intensiver Multi-Accounting-Nutzung.

Was wurde verbessert

Wir erweitern unsere Liste der Partnerproxy-Services: Jetzt ist der Service SX.ORG in Undetectable integriert. Generieren Sie Proxys direkt aus dem Programm, ohne die Partnerwebsite besuchen zu müssen, und sparen Sie Zeit.

Um auf Partner-Proxys zuzugreifen, gehen Sie zum Proxy-Manager, klicken Sie auf das Symbol mit dem Bild der Brieftasche und gelangen Sie zu den Einstellungen für Partner-Proxys.

Außerdem sendet das System bei der Eingabe des API-Schlüssels automatisch eine Anfrage an den Proxy-Service und beim Generieren des Proxys wird der Name unter Berücksichtigung des Landes und des Datums vergeben, was ihre Identifizierung und Verwaltung erleichtert.

Was wurde korrigiert

Neben den Neuerungen beinhaltet die Version 2.32.0 auch eine Reihe wichtiger Fehlerbehebungen:

Korrektes Beenden von Sitzungen auf macOS beim Schließen der Anwendung;

Behebung von Profilabstürzen bei Proxy-Verifizierungsfehlern;

Behebung von Fehlern im Lesezeichenbereich;

Behebung von Ausfällen einiger Checker auf macOS;

Fazit

Die Version 2.32.0 des Anti-Detection-Browsers Undetectable zeigt, wie regelmäßige Updates des Chromium-Kerns und innovative Verbesserungen des Synchronisierers die Arbeit mit Multi-Accounting auf ein neues Level heben können. Moderne Webstandards, erhöhte Leistung und aktuelle Sicherheitspatches gewährleisten Stabilität und Schutz beim intensiven Gebrauch mehrerer Profile. Erweiterte Synchronisierungsmöglichkeiten, einschließlich automatischer Einfügung numerischer Werte und Textzeilen sowie Integration mit neuen Partnerproxys, machen Undetectable zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Profis, die effiziente Automatisierung und maximale Sicherheit anstreben.