Kostenloser VPS-Proxy für SEO und Anti-Erkennungs-Browser

Viele von uns geraten in Situationen, in denen wir auf Inhalte aus einer anderen Region zugreifen müssen oder online anonym bleiben wollen. Standardlösungen auf dem Markt treffen oft hart ins Portemonnaie:

Gewerbliche Proxy-Services mit monatlichem Abonnement ab $10-20

Wohn-Proxy-Preise von $3-5 pro Gigabyte Datenverkehr

Fertige VPN-Lösungen mit begrenzten Standortoptionen

Viele benötigen keine komplexe Infrastruktur mit IP-Adressen-Rotation oder Hunderten von Proxies - eine stabile Verbindung über einen spezifischen Standort für spezifische Aufgaben genügt.

Für wen eignet sich ein Budget-SOCKS-Proxy auf einem VPS

Für SEO-Spezialisten

Wenn Sie bereits für einen VPS zum Hosting von Websites zahlen und Suchergebnisse in der Region überprüfen müssen, in der sich Ihr Server befindet, warum sollten Sie für einen zusätzlichen Proxy-Dienst bezahlen? Ihr persönlicher Proxy-Server, basierend auf dem Dante-Programm, ermöglicht es Ihnen, vorhandene Ressourcen zu nutzen.

Besitzer von Antidetect-Browsern

Um mit Undetectable oder anderen Anti-Erkennungs-Browsern zu arbeiten, benotigen Sie einen stabilen Proxy mit einer festen IP. Wenn Sie bereits einen VPS an dem erforderlichen Standort haben, bietet die Konfiguration von Dante Ihnen den notwendigen Proxy ohne zusatzliche Kosten.

Für Proxifier-Benutzer und Äquivalente

Wenn Sie Programme zur Verwaltung von Proxy-Verbindungen nutzen, wird SOCKS-Proxy basierend auf Dante zu einem zuverlässigen Backend für Ihre Anwendungen, ohne zusätzliche Investitionen zu erfordern.

Für diejenigen, die komplexe VPNs vermeiden möchten

Die Einrichtung von OpenVPN oder WireGuard kann für einen unvorbereiteten Benutzer komplex sein. Dante bietet eine einfachere Alternative, wenn Sie den Datenverkehr einfach durch einen anderen Standort umleiten müssen.

Vorteile einer Budgetlösung

Kosteneinsparung : Verwenden Sie Ihren bereits bezahlten VPS anstelle zusätzlicher Dienste zu kaufen. Volle Kontrolle : Sie sind der Eigentümer Ihres Proxys - kein Zwischenhändler oder neugierige Blicke. Nur Sie entscheiden, wie Sie die Verbindung konfigurieren, und nur Sie haben Zugriff auf die Protokolle. Niemand überwacht Ihren Datenverkehr oder verkauft Daten über Ihre Handlungen an Dritte. Es ist wie Ihr eigenes Auto zu haben, anstatt ein Taxi zu nehmen - Sie gehen wohin Sie wollen und niemand fragt, warum Sie dorthin gehen. Verbindungsstabilität : Dedizierte IP-Adresse ohne Konkurrenz mit anderen Benutzern. Minimale Systemanforderungen : Dante verbraucht minimale Serverressourcen. Kompatibilität : Funktioniert mit den meisten Programmen, die das SOCKS-Protokoll unterstützen.

Wann diese Lösung NICHT geeignet ist

Wenn Sie häufige IP-Adressänderungen für das Parsen oder die Massenregistrierung benötigen.

Wenn ein hohes Maß an Anonymität und Verschlüsselung erforderlich ist (VPN ist die beste Wahl).

Bei fehlenden technischen Fähigkeiten für grundlegende Servereinrichtung.

Wenn Sie keinen VPS am benötigten Standort haben und der Erwerb teurer wäre als fertige Lösungen. Um den optimalen VPS im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis zu wählen, empfehlen wir Ihnen, unseren VPS-Hosting-Ranking zu prüfen.

Anwendungsbeispiele in der realen Welt

Prüfung der SEO-Ergebnisse : "Ich muss sehen, wie die Suchergebnisse in Deutschland aussehen, wo ich bereits einen VPS für das Hosting der Website eines Kunden habe"

: "Ich muss sehen, wie die Suchergebnisse in Deutschland aussehen, wo ich bereits einen VPS für das Hosting der Website eines Kunden habe" Umgehen geografischer Einschränkungen : "Ich möchte mit meinem amerikanischen VPS auf Inhalte zugreifen, die nur in den USA verfügbar sind"

: "Ich möchte mit meinem amerikanischen VPS auf Inhalte zugreifen, die nur in den USA verfügbar sind" Arbeiten mit Social-Media-Konten : "Ich benötige eine stabile IP aus einer bestimmten Region, um mit lokalen Marktplätzen arbeiten zu können"

: "Ich benötige eine stabile IP aus einer bestimmten Region, um mit lokalen Marktplätzen arbeiten zu können" Website-Test : "Es ist notwendig zu überprüfen, wie die Geotargeting-Funktion auf der Website eines Kunden aus verschiedenen Ländern funktioniert"

Installationsanleitung für den Dante SOCKS-Proxy auf Ubuntu

Wir haben diese Anleitung unter Ubuntu 24.04.2 LTS getestet, aber keine Sorge - sie wird auch für ältere Versionen funktionieren. Wenn du Ubuntu 18.04.4 LTS oder neuer hast, dann wird alles einfach sein: Der Dante Server kann auf übliche Weise direkt aus dem Standard-Ubuntu-Repository installiert werden. Es gibt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach Paketen oder beim Kompilieren aus den Quellen - alles ist in den offiziellen Quellen verfügbar.

Systemanforderungen

Um den Dante SOCKS-Server auf einem VPS einzurichten und zu betreiben, benötigen Sie sehr wenige Ressourcen. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber VPN-Servern - Dante ist nicht nur weniger anspruchsvoll in Bezug auf Hardware, sondern auch einfacher zu konfigurieren, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für kleine virtuelle Server macht. Wenn Sie jedoch viele gleichzeitige Verbindungen handhaben möchten oder einen hohen Traffic erwarten, ist es ratsam, zusätzliche Ressourcen für den RAM zuzuweisen.

Um eine solche Lösung umzusetzen, benötigen Sie einen VPS an dem gewünschten Standort. Falls Sie noch keinen haben, nutzen Sie unsere VPS/VDS-Hosting-Bewertung, um einen zuverlässigen Anbieter im gewünschten Land auszuwählen.

Dante Installation

Um zu beginnen, ist es notwendig, die Paketlisten im Betriebssystem zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass das Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, bevor neue Software installiert wird. Verbinde dich mit dem Terminal deines Servers und führe die folgenden Befehle aus:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

Installiere danach Dante mit dem Befehl:

Um das Paket dante-server zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

sudo apt install dante-server

Es ist wichtig sicherzustellen, dass Dante zum Systemstart hinzugefügt wird. Führen Sie dazu den Befehl systemctl is-enabled danted aus.

Das Ergebnis sollte "aktiviert" sein, was bedeutet, dass der Service automatisch startet, wenn das System geladen wird.

Einrichtung eines SOCKS-Servers

Um den Dante SOCKS-Server zu konfigurieren, müssen Sie die Konfigurationsdatei /etc/danted.conf bearbeiten. Es wird empfohlen, zuerst die Standardkonfigurationsdatei zu entfernen und eine neue zu erstellen. Lassen Sie uns die Standardkonfigurationsdatei umbenennen:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

Jetzt können Sie mit der Erstellung unserer Konfigurationsdatei fortfahren. Öffnen Sie sie mit einem Texteditor:

sudo nano /etc/danted.conf

Unsere Arbeitskonfiguration sieht wie folgt aus (einfach kopieren und für dich einfügen):

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

In dieser Datei müssen Sie möglicherweise den Schnittstellennamen ändern (in unserer Datei lautet er ens3). Um verfügbare Netzwerkschnittstellen anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl:

sudo ip addr list

Nach Ändern der Konfiguration müssen Sie den Dienst mit dem Befehl neu starten, um die neuen Einstellungen anzuwenden:

sudo systemctl restart danted

Der Dante-Server wird verwendet, um normale Linux-Benutzerkonten zu authentifizieren. Es ist besser, einen separaten SOCKS-Benutzer ohne andere Systemberechtigungen zu erstellen.

Lassen Sie uns einen Benutzer erstellen, der unseren SOCKS-Server verwendet, den Zugriff über SSH verweigert und ihn der Proxy-Gruppe oder der in der Dante-Konfigurationsparameter user.privileged angegebenen Gruppe hinzufügt.

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

Führen Sie sudo usermod -aG Proxy proxyuser1 aus.

In der Firewall darf der Port 1080 für eingehende Verbindungen nicht vergessen werden. Wenn Sie ufw verwenden, führen Sie den Befehl aus:

Führe folgenden Befehl aus, um den Port 1080 in der UFW freizugeben:

sudo ufw allow 1080

Du kannst den Service-Status überprüfen, indem du systemctl status danted.service verwendest, um sicherzustellen, dass er korrekt läuft.

Nach Abschluss all dieser Schritte ist Ihr SOCKS5-Proxyserver Dante einsatzbereit. Sie können sich von anderen Geräten aus damit verbinden, indem Sie die IP-Adresse Ihres Servers, den Port 1080 und die Benutzerdaten angeben.

Proxy-Überprüfung im Anti-Detect-Browser

Jetzt müssen wir einen Proxy mit Unterstützung für SOCKS v5 mit einem modernen Anti-Detect-Browser verbinden. Der Anti-Detect-Browser Undetectable ist perfekt für unsere Zwecke.

Gehe zum Proxy-Tab und fülle die Details aus. Klicke auf die Schaltfläche "Überprüfen" und prüfe, ob die IP als deutsch erkannt wird, Stadt Frankfurt am Main.

Vergiss nicht, einen Proxy mit deinem Profil im Anti-Detect-Browser zu verbinden.

Lassen Sie uns nun mit Diensten von Drittanbietern überprüfen, nehmen wir ein paar beliebte, wie zum Beispiel Whoer, Pixelscan. Alles ist großartig!

Dein budgetfreundlicher und vollständig kontrollierter Proxy ist bereit zu arbeiten. Viel Glück bei deiner Arbeit.

Schlussfolgerung

Ein budgetfreundlicher SOCKS-Proxy auf einem VPS ist keine universelle Lösung für jeden, aber für einen bestimmten Aufgabenbereich bietet er ein optimales Gleichgewicht zwischen Preis und Funktionalität. Wenn Sie bereits einen VPS am gewünschten Standort haben und keine komplexe Infrastruktur mit IP-Adressrotation benötigen, kann Dante das Tool sein, das Ihre Aufgaben ohne zusätzliche Kosten löst.

Dieser Artikel wurde von den Experten des Teams DIEG.info unter Leitung von Dmitry Yakovenko vorbereitet - Fachleute mit langjähriger Erfahrung in Netzwerktechnologien und Sicherheit. Unser Ziel ist es, Wissen zu teilen, das Ihnen helfen wird, Aufgaben in der dynamischen Welt moderner IT-Technologien effektiv zu lösen. Unsere Mission ist es, das Komplexe einfach zu machen!